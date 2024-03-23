Начинаем исследовать достопримечательности столицы, но для этого нужно хорошенько выспаться. Сегодня до 13:00 у вас будет свободное время, а затем отправимся гулять по Ташкенту. Первым делом посетим площадь Хаст-Имам. Этот комплекс возник возле могилы одного из первых имамов города Ташкента, известного учёного, поэта, а также ремесленника Хазрати Имама. Увидим медресе Барак-Хан XVI века, мечеть Тилла-Шейх, Библиотеку восточных рукописей.

Затем познакомимся с новой частью Ташкента. Доберёмся до сердца города — площади Мустакиллик. Вход туда украшает «Арка добрых и благородных устремлений». Пройдёмся по скверу Амира Темура и Ташкент-Сити — самой масштабной парковой зоне Узбекистана.