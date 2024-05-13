1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$560 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей13 мая 2024Еще бы была бы поездка в старый кишлак возле реки со старыми обычаями
- ЕЕкатерина7 мая 2024Тур "Палитра Узбекистана" очень понравился, передвижения между городами и экскурсиями чётко по времени. Останутся яркие и незабываемые впечатления о поездке. Каждый город прекрасен. Большое спасибо экскурсоводам, водителям и всей команде за прекрасное путешествие.
- ММария6 мая 2024Поездка насыщенная, хорошо спланированна и организована. Отели в разных городах очень понравились.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мастер-классы»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
- Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
- Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
- Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
- Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Мастер-классы" можно забронировать 6 авторских туров от 560 до 117 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 туров на 2024 год по теме «Мастер-классы», 30 ⭐ отзывов, цены от $560. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август