1 чел.
По популярности
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$1 250 за человека
Авторский тур
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$910 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ляби-Хауз»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
- Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
- Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
- Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
- Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Ляби-Хауз" можно забронировать 5 авторских туров от 910 до 117 000.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «Ляби-Хауз», цены от $910. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август