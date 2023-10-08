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гиды Наргиз и Динара! Их профессионализм,знания,чуткость к каждому туристу радовали каждого из нас и в Ташкенте,и в Самарканде,и в Бухаре! Тур был чётко организован,малейшие накладки решались мгновенно. Экскурсионная программа составлена по 💯процентно высшему уровню! Очень понравился отель в Бухаре! Спасибо за впечатления, предоставленные организатором программы и гидам! Теперь будем долго вспоминать юмор и восточные байки Наргиз, интересные рассказы и почти домашнюю заботу Динары, а также колорит, солнце и воздух жемчужины Востока! Настоящая восточная сказка удалась на славу!!!