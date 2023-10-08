6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
«Вечер у нас будет необычный: после заселения в отель мы насладимся фольклорным шоу с вкуснейшими лакомствами, яркими национальными костюмами и настоящим узбекским весельем»
21 сен в 14:00
5 окт в 14:00
$600 за человека
6 дней
Новогоднее приключение с восточной перчинкой: шоу-программа, мастер-классы и главные места
Научиться готовить плов и манты, насладиться фольклорным шоу и весело и с танцами ворваться в 2024
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи - по договорённос...
«Вас ждёт шоу-программа с ужином, алкогольными напитками, подарками, музыкой и конкурсами — всё включено в стоимость»
29 дек в 08:00
$690 за человека
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
«Разместившись в отеле и отдохнув, пойдём ужинать и наслаждаться фольклорным шоу в медресе Нодир-Диван-Беги»
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
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- ААнгелина8 октября 2023Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Билеты на шоу»
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