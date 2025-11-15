Откройте для себя удивительные красоты Зааминского национального парка — «зелёного сердца» Узбекистана! Вдохните свежий горный воздух, насладитесь живописными пейзажами и восстановите силы в этом уникальном уголке природы.
Описание фото-прогулкиПерезагрузка в горах: путешествие по Зааминскому национальному парку Вдохните чистейший горный воздух и насладитесь живописными пейзажами Зааминского парка — одного из самых красивых уголков Узбекистана! Приглашаем вас в путешествие по Зааминскому национальному парку, известному как «зелёное сердце» страны. Один день в горах станет настоящей перезагрузкой и возможностью отдохнуть душой и телом. В программе тура предусмотрен переезд из Ташкента на комфортабельном транспорте, прогулка по национальному парку и панорамные виды со смотровых площадок. У вас будет свободное время для прогулок, фотографий и медитации, а также возможность прокатиться на канатной дороге по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пейзажи Джизакской области
- Чаткальские и Туркестанские хребты вдали
- Маленькие кишлаки
- Фермерские дома
- Зааминский национальный парк
- Смотровая площадка «Панорама Заамина»
- Канатная дорога (по желанию)
- Горные источники и ручьи
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
- Входные билеты в национальный парк
Что не входит в цену
- Канатная дорога (по желанию)
- Еда
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
Завершение: Сквер Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
