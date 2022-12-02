Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня

Полюбоваться величественными горами и лазурным озером Чарвак на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю в комфортное путешествие по Горному Узбекистану! Вы подышите кристально чистым воздухом, послушаете шелест листвы и проникнетесь мощью заснеженных вершин. Прокатитесь по канатной дороге, увидите древние петроглифы и отдохнете под древними чинарами. А я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет не упустить главное.
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Ближайшие даты:
21
ноя
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
28
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Вы посетите горные курорты Амирсай, Бельдерсай и Чимган. Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь шикарными видами: Тянь-Шанскими горами и пиком Большой Чимган. А также я покажу вам бирюзовое озеро Чарвак и Чаткальскую горную реку, многовековые чинары и древние наскальные рисунки «петроглифы». Наше путешествие будет полностью посвящено природе: оно не предполагает исторического экскурса. Но я с радостью расскажу о местном ландшафте, помогу найти лучшие ракурсы для фото и отвечу на ваши вопросы о жизни в Узбекистане.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — от 7 евро с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньНовыеЧарвакское водохранилище

Похожие туры в Ташкенте

Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Aziz
Aziz
5
3 отзыва
Большое путешествие в Тянь-Шаньские горы
Озеро Чарвак и курорты Амирсой и Чимган: разрушить стереотипы о природе Узбекистана
2 дек
3 дек
4 дек
5 дек
150 за всё до 3 чел.
Поездка в Тянь-Шаньские горы
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Азиз
Азиз
4.6
8 отзывов
Поездка в Тянь-Шаньские горы
А давайте на один день сбежим из города и прогуляемся среди гор
Ваша гостиница
от $150 за всё до 3 чел.
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
48 отзывов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
Увидеть культовые достопримечательности, прогуляться по изящным паркам и узнать историю города
23 ноя
24 ноя
27 ноя
29 ноя
125 за всё до 3 чел.
Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Азиз
Азиз
3
2 отзыва
Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты
Обзорная экскурсия по Ташкенту
Ваша гостиница
от $150 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия: «Сияй, Ташкент - звезда Востока!»
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Рита
Рита
4.8
23 отзыва
Пешеходная экскурсия: «Сияй, Ташкент - звезда Востока!»
Проникнуться колоритом города и открыть его историю и архитектуру на экскурсии по главным местам
отель Узбекистан (ск. АмираТемура)
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
30 за 1 человека
Узнать Ташкент за 6 часов
6 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Организатор экскурсии Фазлиддин
Фазлиддин
5
1 отзыв
Узнать Ташкент за 6 часов
Вас ждёт экскурсия по Ташкенту - комбинированная, транспортно-пешеходная
Забираю из вашего отеля
от $120 за всё до 5 чел.
Все краски Ташкента
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Хаёт
Хаёт
4.9
93 отзыва
Все краски Ташкента
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии
22 ноя
23 ноя
26 ноя
27 ноя
63 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в горы Чимгана
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Хаёт
Хаёт
5
20 отзывов
Из Ташкента - в горы Чимгана
Посетить местную Швейцарию и насладиться захватывающими дух пейзажами
Сегодня
Завтра
22 ноя
23 ноя
100 за всё до 3 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Асия
Асия
4.8
63 отзыва
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
возле вашего отеля
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
120 за всё до 3 чел.
Захватывающий горный тур с полётом на параплане
8 часов
🪂 На параплане
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наргиз
Наргиз
5
1 отзыв
Захватывающий горный тур с полётом на параплане
О горах Тянь-Шаня слышали многие, но бывали здесь единицы
По договоренности
$140 за всё до 5 чел.
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Ташкент - старые улочки с историей и настоящий плов
Друзья, приглашаю всех на мою экскурсию по Ташкенту
По договоренности
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
от $90 за 1 человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Асия
Асия
Нет отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Аэропорт Ташкента
5 фев
5 мар
19 мар
26 мар
$850 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ташкенте
ХОРОШО
🧭
ТАМ