Мои заказы

Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня

Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в красоту Горного Узбекистана.

Вас ожидает комфортное путешествие, во время которого вы сможете насладиться кристально чистым воздухом, послушать шелест листвы и ощутить мощь заснеженных вершин.

Вас
читать дальшеуменьшить

ждут горные курорты Амирсай, Бельдерсай и Чимган, прогулка по канатной дороге с восхитительными видами, а также озеро Чарвак и Чаткальская горная река. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о природе Узбекистана

5
588 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие дух панорамы
  • 🌲 Кристально чистый воздух
  • 🚠 Прокатитесь по канатной дороге
  • 🗿 Увидите древние петроглифы
  • 🌳 Отдохнете под древними чинарами
  • 📸 Лучшие ракурсы для фото

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения гор Западного Тянь-Шаня - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и наслаждения природой. Вода в Чарвакском озере достаточно тёплая для купания. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, особенно в вечернее время. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня

Что можно увидеть

  • Амирсай
  • Бельдерсай
  • Чимган
  • Озеро Чарвак
  • Чаткальская горная река
  • Петроглифы

Описание экскурсии

Захватывающие дух панорамы

Вы посетите горные курорты Амирсай, Бельдерсай и Чимган. Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь шикарными видами: Тянь-Шанскими горами и пиком Большой Чимган. А также я покажу вам бирюзовое озеро Чарвак и Чаткальскую горную реку, многовековые чинары и древние наскальные рисунки «петроглифы». Наше путешествие будет полностью посвящено природе: оно не предполагает исторического экскурса. Но я с радостью расскажу о местном ландшафте, помогу найти лучшие ракурсы для фото и отвечу на ваши вопросы о жизни в Узбекистане. В летний период можно искупаться в Чарвакском озере.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — от $14 с человека
  • Возможно проведение экскурсии для групп до 14 человек
  • Возможно проведение экскурсии на электрокаре бизнес-класса за дополнительную плату
  • Возможно проведение экскурсии на вертолёте 2023 года Airbus H-125 (до 3 человек) или Airbus H-130 2023 года (до 4 человек)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей дружной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 5020 туристов
Я профессиональный гид, представляю дружную команду гидов-экскурсоводов. С радостью проведём вам экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего края, покажем самые красивые места Узбекистана. Экскурсии мы проводим на русском и английском языках. Сделаем всё, чтобы вам было комфортно, безопасно и интересно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 588 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
562
4
14
3
6
2
3
1
3
Г
Дата посещения: 29 мар 2026
Поездка была комфортной,позновательной,интересной. Спасибо большое за доставленное удовольствие! Виды шикарные, водитель- экскурсовод Вахо был внимателен,эрудированный, русским владеет прекрасно. Приехал без опозданий,машина- супер! Угостил всякими вкусняшками,порееомендовал места для посещения ,мы остались очень довольны поездкой.
Поездка была комфортной,позновательной,интересной. Спасибо большое за доставленное удовольствие! Виды шикарные, водитель- экскурсовод Вахо был внимателен,эрудированный, русским
Поездка была комфортной,позновательной,интересной. Спасибо большое за доставленное удовольствие! Виды шикарные, водитель- экскурсовод Вахо был внимателен,эрудированный, русским
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 15 апр 2026
Спасибо огромное гиду Бухтиёру! 80% наших впечатлений и эмоций его заслуга (остальные 20 % местный коньяк). Выдержка, тактичность, отличное знание истории и культуры, ненавязчивые советы по кухне оставили у нас наилучшие воспоминания от поездки.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 13 апр 2026
Все прошло отлично, Альберт (гид) подьехал как договаривались. Время в путешествии прошло незаметно и познавательно. Очень рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия. И мне и ребенку 7 лет очень понравилось. Константин очень грамотный рассказчик,знающий историю своего города.
Отличная экскурсия. И мне и ребенку 7 лет очень понравилось. Константин очень грамотный рассказчик,знающий историю своего города.
Отличная экскурсия. И мне и ребенку 7 лет очень понравилось. Константин очень грамотный рассказчик,знающий историю своего города.
Отличная экскурсия. И мне и ребенку 7 лет очень понравилось. Константин очень грамотный рассказчик,знающий историю своего города.
Отличная экскурсия. И мне и ребенку 7 лет очень понравилось. Константин очень грамотный рассказчик,знающий историю своего города.
Отличная экскурсия. И мне и ребенку 7 лет очень понравилось. Константин очень грамотный рассказчик,знающий историю своего города.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
В увлекательное путешествие в горы мы отправились с Константином, который предварительно заехал за нами в отель. в непринуждённой беседе время в дороге к горам пролетело быстро. Константин умело рассказал нам
читать дальшеуменьшить

историю не только Ташкента, но и всего Узбекистана. Первой точкой была канатная дорога, т. к мы пенсионеры, наш умелый гид подсказал, что можно получить скидку, бонус приятный. Невероятной красоты пейзажи Тянь Шанских гор, бирюзовое водохранилище, горная река произвели незабываемое впечатление. Нагулявшиеся, по дороге, заехали в кафе покушать. Константин подсказал что стоит попробовать. У местных жителей мы купили сладкие груши, яблоки и клубнику. Во время нашей поездки Константин сделал нам несколько фото, которые пополнят нашу копилку. Хотим выразить благодарность и конечно однозначно советуем Константина- в горы только с ним. Спасибо от омичей.

В увлекательное путешествие в горы мы отправились с Константином, который предварительно заехал за нами в отель.
В увлекательное путешествие в горы мы отправились с Константином, который предварительно заехал за нами в отель.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Потрясающая поездка и море впечатлений! Недавно посетили великолепный горнолыжный комплекс в Узбекистане Амирсой. Высота 2290 метров. Виды отсюда открываются просто завораживающие, дух захватывает. Побывали на северном склоне горы Майгашкан (Чаткальский
читать дальшеуменьшить

хребет, Западный Тянь-Шань). Красота природы неописуемая! Панорамы. На следующей локации видна знаменитая гора Чимган, далее мы поехали к живописному Чарвакскому водохранилищу. Также мы видели природные памятники, легендарные столетние чинары, посетили родник с чистейшей ледяной водой и полюбовались водопадом. Отдельное и самое огромное спасибо хочется сказать нашему гиду и водителю Альберту! Он вовремя забрал нас из гостиницы и с комфортом привез обратно. Альберт - настоящий профессионал: всю дорогу очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях, делился фактами и всё подробно объяснял. Благодаря ему экскурсия получилась не только красивой, но и очень познавательной. Все было просто классно! Рекомендуем от души!

Потрясающая поездка и море впечатлений! Недавно посетили великолепный горнолыжный комплекс в Узбекистане Амирсой. Высота 2290 метров.
Потрясающая поездка и море впечатлений! Недавно посетили великолепный горнолыжный комплекс в Узбекистане Амирсой. Высота 2290 метров.
Потрясающая поездка и море впечатлений! Недавно посетили великолепный горнолыжный комплекс в Узбекистане Амирсой. Высота 2290 метров.
Потрясающая поездка и море впечатлений! Недавно посетили великолепный горнолыжный комплекс в Узбекистане Амирсой. Высота 2290 метров.
Потрясающая поездка и море впечатлений! Недавно посетили великолепный горнолыжный комплекс в Узбекистане Амирсой. Высота 2290 метров.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня»

Тянь-Шань - любовь с первого взгляда: Амирсай, Чимган и озеро Чарвак
На машине
На электромобиле
10 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тянь-Шань - любовь с первого взгляда: Амирсай, Чимган и озеро Чарвак
Туда, где рождаются впечатления - на электромобиле из Ташкента
Начало: Ваш отель или удобное для Вас место
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $160 за всё до 4 чел.
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
На машине
8 часов
111 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Из Ташкента - по главным природным достопримечательностям Западного Тянь-Шаня
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто бизнес-класса
На машине
10 часов
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто бизнес-класса
Полюбоваться величественными горами и Чарвакским водохранилищем за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от $133 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
На машине
Канатная дорога
8 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу. Откройте для себя природу и традиции региона с опытным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $110 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
от $123 за экскурсию