Вы посетите горные курорты Амирсай, Бельдерсай и Чимган. Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь шикарными видами: Тянь-Шанскими горами и пиком Большой Чимган. А также я покажу вам бирюзовое озеро Чарвак и Чаткальскую горную реку, многовековые чинары и древние наскальные рисунки «петроглифы». Наше путешествие будет полностью посвящено природе: оно не предполагает исторического экскурса. Но я с радостью расскажу о местном ландшафте, помогу найти лучшие ракурсы для фото и отвечу на ваши вопросы о жизни в Узбекистане.