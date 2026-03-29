Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в красоту Горного Узбекистана.
Вас ожидает комфортное путешествие, во время которого вы сможете насладиться кристально чистым воздухом, послушать шелест листвы и ощутить мощь заснеженных вершин.
Вас
Вас ожидает комфортное путешествие, во время которого вы сможете насладиться кристально чистым воздухом, послушать шелест листвы и ощутить мощь заснеженных вершин.
Вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие дух панорамы
- 🌲 Кристально чистый воздух
- 🚠 Прокатитесь по канатной дороге
- 🗿 Увидите древние петроглифы
- 🌳 Отдохнете под древними чинарами
- 📸 Лучшие ракурсы для фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения гор Западного Тянь-Шаня - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и наслаждения природой. Вода в Чарвакском озере достаточно тёплая для купания. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, особенно в вечернее время. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Амирсай
- Бельдерсай
- Чимган
- Озеро Чарвак
- Чаткальская горная река
- Петроглифы
Описание экскурсии
Захватывающие дух панорамы
Вы посетите горные курорты Амирсай, Бельдерсай и Чимган. Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь шикарными видами: Тянь-Шанскими горами и пиком Большой Чимган. А также я покажу вам бирюзовое озеро Чарвак и Чаткальскую горную реку, многовековые чинары и древние наскальные рисунки «петроглифы». Наше путешествие будет полностью посвящено природе: оно не предполагает исторического экскурса. Но я с радостью расскажу о местном ландшафте, помогу найти лучшие ракурсы для фото и отвечу на ваши вопросы о жизни в Узбекистане. В летний период можно искупаться в Чарвакском озере.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Обед оплачивается дополнительно
- Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно — от $14 с человека
- Возможно проведение экскурсии для групп до 14 человек
- Возможно проведение экскурсии на электрокаре бизнес-класса за дополнительную плату
- Возможно проведение экскурсии на вертолёте 2023 года Airbus H-125 (до 3 человек) или Airbus H-130 2023 года (до 4 человек)
- Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей дружной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 5020 туристов
Я профессиональный гид, представляю дружную команду гидов-экскурсоводов. С радостью проведём вам экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего края, покажем самые красивые места Узбекистана. Экскурсии мы проводим на русском и английском языках. Сделаем всё, чтобы вам было комфортно, безопасно и интересно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 588 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Дата посещения: 29 мар 2026
Поездка была комфортной,позновательной,интересной. Спасибо большое за доставленное удовольствие! Виды шикарные, водитель- экскурсовод Вахо был внимателен,эрудированный, русским владеет прекрасно. Приехал без опозданий,машина- супер! Угостил всякими вкусняшками,порееомендовал места для посещения ,мы остались очень довольны поездкой.
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В
Дата посещения: 15 апр 2026
Спасибо огромное гиду Бухтиёру! 80% наших впечатлений и эмоций его заслуга (остальные 20 % местный коньяк). Выдержка, тактичность, отличное знание истории и культуры, ненавязчивые советы по кухне оставили у нас наилучшие воспоминания от поездки.
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В
Дата посещения: 13 апр 2026
Все прошло отлично, Альберт (гид) подьехал как договаривались. Время в путешествии прошло незаметно и познавательно. Очень рекомендую!!!
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А
Отличная экскурсия. И мне и ребенку 7 лет очень понравилось. Константин очень грамотный рассказчик,знающий историю своего города.
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В увлекательное путешествие в горы мы отправились с Константином, который предварительно заехал за нами в отель. в непринуждённой беседе время в дороге к горам пролетело быстро. Константин умело рассказал нам
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Г
Потрясающая поездка и море впечатлений! Недавно посетили великолепный горнолыжный комплекс в Узбекистане Амирсой. Высота 2290 метров. Виды отсюда открываются просто завораживающие, дух захватывает. Побывали на северном склоне горы Майгашкан (Чаткальский
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