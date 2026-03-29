Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в красоту Горного Узбекистана.Вас ожидает комфортное путешествие, во время которого вы сможете насладиться кристально чистым воздухом, послушать шелест листвы и ощутить мощь заснеженных вершин.Вас

ждут горные курорты Амирсай, Бельдерсай и Чимган, прогулка по канатной дороге с восхитительными видами, а также озеро Чарвак и Чаткальская горная река. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о природе Узбекистана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения гор Западного Тянь-Шаня - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и наслаждения природой. Вода в Чарвакском озере достаточно тёплая для купания. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, особенно в вечернее время. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться уединением.

Сейчас август — это идеальное время.