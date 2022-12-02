Приглашаю в комфортное путешествие по Горному Узбекистану! Вы подышите кристально чистым воздухом, послушаете шелест листвы и проникнетесь мощью заснеженных вершин. Прокатитесь по канатной дороге, увидите древние петроглифы и отдохнете под древними чинарами. А я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет не упустить главное.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Вы посетите горные курорты Амирсай, Бельдерсай и Чимган. Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь шикарными видами: Тянь-Шанскими горами и пиком Большой Чимган. А также я покажу вам бирюзовое озеро Чарвак и Чаткальскую горную реку, многовековые чинары и древние наскальные рисунки «петроглифы». Наше путешествие будет полностью посвящено природе: оно не предполагает исторического экскурса. Но я с радостью расскажу о местном ландшафте, помогу найти лучшие ракурсы для фото и отвечу на ваши вопросы о жизни в Узбекистане.

Организационные детали