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Фотосессии в Ташкенте с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Ташкенте на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Грация Ташкента: фотопрогулка по ансамблю Хазрати Имам
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 2 чел.
Грация Ташкента: фотопрогулка по ансамблю Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, прогуливаясь по ансамблю Хазрати Имам. Захватывающие фото среди исторических зданий и живописных садов ждут вас
Начало: На Карасарайской улице
«Это прекрасное место для фотосессии»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Курорт Амирсой, горы Чимган и озеро Чарвак
Пешая
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Фотопрогулка
до 1 чел.
Курорт Амирсой, горы Чимган и озеро Чарвак
Погрузитесь в мир природы с фото-прогулкой по Чимганским горам и озеру Чарвак. Насладитесь красотой Узбекистана и создайте уникальные фотографии
Начало: Ваш отель
«По дороге вас ждут остановки на смотровых площадках с великолепными видами для фотографий»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
$55 за человека
Однодневный тур в Заамин: горы, воздух, свобода (на самолете)
Полеты на самолетах
10 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Однодневный тур в Заамин: горы, воздух, свобода (на самолете)
Начало: Международный аэропорт Ташкента
«У вас будет свободное время для прогулок, фотографий и медитации, а также возможность прокатиться на канатной дороге по желанию»
$399 за экскурсию
Однодневный тур в Заамин: горы, воздух, свобода
10 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Однодневный тур в Заамин: горы, воздух, свобода
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
«У вас будет свободное время для прогулок, фотографий и медитации, а также возможность прокатиться на канатной дороге по желанию»
$94 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Грация Ташкента: фотопрогулка по ансамблю Хазрати Имам
  2. Курорт Амирсой, горы Чимган и озеро Чарвак
  3. Однодневный тур в Заамин: горы, воздух, свобода (на самолете)
  4. Однодневный тур в Заамин: горы, воздух, свобода
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Независимости
  3. Старый город
  4. Мечеть Минор
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Набережная
  8. Большой театр оперы и балета
  9. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 399. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Ташкента, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке