Фотопрогулка
до 2 чел.
Грация Ташкента: фотопрогулка по ансамблю Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, прогуливаясь по ансамблю Хазрати Имам. Захватывающие фото среди исторических зданий и живописных садов ждут вас
Начало: На Карасарайской улице
«Это прекрасное место для фотосессии»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 1 чел.
Курорт Амирсой, горы Чимган и озеро Чарвак
Погрузитесь в мир природы с фото-прогулкой по Чимганским горам и озеру Чарвак. Насладитесь красотой Узбекистана и создайте уникальные фотографии
Начало: Ваш отель
«По дороге вас ждут остановки на смотровых площадках с великолепными видами для фотографий»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
$55 за человека
Фотопрогулка
до 1 чел.
Однодневный тур в Заамин: горы, воздух, свобода (на самолете)
Начало: Международный аэропорт Ташкента
«У вас будет свободное время для прогулок, фотографий и медитации, а также возможность прокатиться на канатной дороге по желанию»
$399 за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Однодневный тур в Заамин: горы, воздух, свобода
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
«У вас будет свободное время для прогулок, фотографий и медитации, а также возможность прокатиться на канатной дороге по желанию»
$94 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон18 июня 2025Очень понравилась экскурсия! Очень красивые места, очень компетентный, вежливый, приветливый гид
- ННаталья27 апреля 2025Провели прекрасную фото прогулку по исторической части Ташкента с Джасуром! Получила прекрасные фото по итогу! Все супер, спасибо большое 🙏🙏🙏 Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 399. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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