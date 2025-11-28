Погрузитесь в атмосферу Ташкента: от старинных махаллей и восточных базаров до архитектуры нового времени.
Целый день в сердце Узбекистана — это путешествие по улицам, где живёт история, искусство и традиции. Авто-тур подарит вам целый день впечатлений, полный открытий и неожиданных историй.
Описание экскурсииДуховный центр Ташкента Ташкент, город с богатой историей и современной динамикой, гостеприимно распахивает свои двери для тех, кто жаждет приключений и новых впечатлений. Этот однодневный тур станет вашим проводником в сердце Узбекистана, позволяя ощутить пульс древности и ритм современности. Наше путешествие начинается с ансамбля Хаст-Имам, духовного центра Ташкента. Здесь, среди монументальных мечетей, медресе и мавзолеев, вы ощутите дыхание веков. Библиотека, хранящая один из древнейших Коранов, откроет вам сокровищницу исламской культуры. Восточная торговля и история страны Далее мы окунемся в пестрый мир базара Чорсу, где яркие краски специй, фруктов и тканей сливаются в калейдоскопе восточной экзотики. Здесь вы сможете не только приобрести сувениры, но и почувствовать неповторимую атмосферу восточной торговли. Площадь независимости – символ свободы и независимости Узбекистана – поразит своим величием и монументальностью. Здесь вы узнаете больше об истории страны и ее стремлении к процветанию. Панорамные виды и национальная кухня Чтобы насладиться панорамными видами Ташкента, мы поднимемся на одну из смотровых площадок, откуда город предстанет перед вами во всем своем великолепии. И, конечно же, ни один тур по Ташкенту не будет полным без знакомства с узбекской кухней. В уютном ресторане мы попробуем самые известные блюда: ароматный плов, сочные манты, нежную самсу и другие деликатесы, которые подарят вам незабываемые гастрономические впечатления. Этот тур – ваш шанс увидеть Ташкент во всем его многообразии, наслаждаясь комфортом и профессиональным сопровождением. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт (для посещения некоторых объектов); удобную обувь и головной убор; воду (в жаркую погоду).
- Важно: Пожалуйста, приходите к месту встречи за 10 минут до выезда.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хаст-Имам
- Базар Чорсу
- Площадь Независимости
- Панорамные виды города
Что включено
- Транспорт с кондиционером
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
