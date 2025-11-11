В комфортном темпе, на удобном авто, мы раскроем Вам солнечный Ташкент.
Посетим деловую часть города, после переместимся в старый Ташкент, прогуляемся по восточному базару, и конечно же попробуем праздничный ташкентский плов.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт:Tashkent City — строящийся деловой центр, где люди смогут обрести гармонию между работой и жизнью, наслаждаясь последними достижениями прогрессивного общества. Чорсу Базар — один из самых больших рынков в Средней Азии. Здесь вы оцените богатый ассортимент восточных товаров: от свежих фруктов до прекрасных тканей и сувениров. Вы также сможете попробовать различные узбекские продукты и узнаете больше о местной культуре через гастрономию. Медресе Кукельдаш — древнее учебное заведение, славящееся глубокими образовательными традициями в области религии, науки и искусства. Хаст-Имам — масштабный религиозный комплекс. Вы рассмотрите древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней. А также посетите библиотеку восточных рукописей и увидите всемирно известный Коран Османа. Дегустация плова. Главный пункт экскурсии — знакомство с самым известным национальным блюдом Узбекистана. Вы посетите аутентичное кафе, где попробуете самый вкусный и ароматный плов в городе. Вам расскажут о традициях его приготовления и особых рецептах, чтобы вы смогли погрузиться в узбекскую кулинарную культуру.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
