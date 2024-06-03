1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
100€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем3 июня 2024Норм
- ГГульшат21 мая 2024Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
- РРинат16 мая 2024Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым
- ААнатолий15 мая 2024Евгений, отличный гид и человек. Все подробно рассказал и показал. Всем рекомендую экскурсию с Евгением. Нам понравилось. Спасибо большое 😊 Ташкент красивый город, особенно вечером👍🏼🇺🇿
- ВВладимир14 мая 2024Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои
- ЕЕкатерина14 мая 2024Все очень понравилось.
- ААлексей11 мая 2024Были на двух экскурсиях подряд: - 10 мая — обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (гид Азиз) - 11 мая —
- ССыетлана28 апреля 2024Были очень недолго в Ташкенте, экскурсия нам очень помогла составить первое самое важное впечатление о городе. Очень рекомендую, первый раз
- ССергей10 апреля 2024Экскурсию проводил гид Артем. Встретил нас на жд вокзале, целый день проводил интереснейшую экскурсию, и вечером привез обратно на вокзал.
- ВВасилий26 февраля 2024Все прошло отлично. Интересный и познавательный маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ташкент-сити»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Ташкент-сити" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 170 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ташкент-сити», 43 ⭐ отзыва, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август