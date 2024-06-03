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из Ташкента в горы (гид Ильшат). Прекрасная организация от начала и до конца. Организатор Давлат всегда на связи, подробно ответит на вопросы. Оба гида (Азиз и Ильшат) — мега пунктуальны и прекрасно знают материал, с ними интересно и понятно. Русский язык, по-моему, знают лучше меня. По пути из гор мы с сыном заснули, поэтому гиды знают когда и помолчать:) Машины удобные на обеих экскурсиях. Оплата тоже гибкая: можно часть отдать в евро, часть в сумах. В общем, придраться не к чему, всем рекомендую.