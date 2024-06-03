Ташкент-сити – экскурсии в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Ташкент-сити» в Ташкенте на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10075 за человека
Не скучайте в аэропорту Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
150 за всё до 4 чел.
Всё о Ташкенте за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от 170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    3 июня 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Норм
  • Г
    Гульшат
    21 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
    читать дальше

    время. Гидом был Шерзод. Он погрузил в культуру и историю Узбекистана, показал все самые значимые места Ташкента. После проведённого дня и общения с человеком, который действительно знает и любит свой город и свою страну, хочется поблагодарить от всей души. Спасибо! Рекомендую всем!

    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я
  • Р
    Ринат
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым
  • А
    Анатолий
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Евгений, отличный гид и человек. Все подробно рассказал и показал. Всем рекомендую экскурсию с Евгением. Нам понравилось. Спасибо большое 😊 Ташкент красивый город, особенно вечером👍🏼🇺🇿
  • В
    Владимир
    14 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои
    читать дальше

    извинения, но настроение было испорчено. На экскурсию мы всё-таки отправились. Гид оказался приятным в общении человеком. Информацией владеет и хорошо её преподносит. В целом экскурсия понравилась.

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Все очень понравилось.
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Были на двух экскурсиях подряд: - 10 мая — обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (гид Азиз) - 11 мая —
    читать дальше

    из Ташкента в горы (гид Ильшат). Прекрасная организация от начала и до конца. Организатор Давлат всегда на связи, подробно ответит на вопросы. Оба гида (Азиз и Ильшат) — мега пунктуальны и прекрасно знают материал, с ними интересно и понятно. Русский язык, по-моему, знают лучше меня. По пути из гор мы с сыном заснули, поэтому гиды знают когда и помолчать:) Машины удобные на обеих экскурсиях. Оплата тоже гибкая: можно часть отдать в евро, часть в сумах. В общем, придраться не к чему, всем рекомендую.

  • С
    Сыетлана
    28 апреля 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Были очень недолго в Ташкенте, экскурсия нам очень помогла составить первое самое важное впечатление о городе. Очень рекомендую, первый раз
    читать дальше

    знакомится с городом надо в компании человека, который его любит и знает. Затем, 22 апреля, отправились на экскурсию в горы. Очень интересная, насыщенная экскурсия, оставила после себя море впечатлений и положительных эмоций. Отдельное спасибо экскурсоводу Игорю. Он отличный рассказчик, заботливый гид, просто молодец. Вся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увидели. В горах погода непредсказуема, но у нас все получилось, так как маршрут был продуман очень четко! Огромное спасибо! Рекомендуем всем!

  • С
    Сергей
    10 апреля 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Экскурсию проводил гид Артем. Встретил нас на жд вокзале, целый день проводил интереснейшую экскурсию, и вечером привез обратно на вокзал.
    читать дальше

    В итоге 8 часов пролетели незаметно. Рассказы не были перегружены какими то цифрами, датами и тп (хотя и они присутствовали), слушалось все легко. В общении Артем легко отвлекался на задаваемые нами вопросы, быстро переключался между разными темами, чувствовалось что ему самому очень интересно общение и то чем он занимается. Показал нам и старый Ташкент и современный, отвез в хороший ресторан узбекской кухни, прокатились в метро. Рекомендую и данную экскурсию и Артема!

  • В
    Василий
    26 февраля 2024
    По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
    Все прошло отлично. Интересный и познавательный маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ташкент-сити»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
  2. Не скучайте в аэропорту Ташкента
  3. Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
  4. По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
  5. Всё о Ташкенте за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Ташкент-сити" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 170 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ташкент-сити», 43 ⭐ отзыва, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам