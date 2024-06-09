Интересно и с теплотой покажем вам свой родной город — нашу столицу.
Комплекс Хаст-Имам с бирюзовыми куполами и оживленный базар, современные мечеть Минор и телебашня, вас ждут рассказы о завоевателях и традициях — за это время вы составите объемное впечатление о древнем и новом Ташкенте и лучше поймете историю и культуру Узбекистана в целом.
Комплекс Хаст-Имам с бирюзовыми куполами и оживленный базар, современные мечеть Минор и телебашня, вас ждут рассказы о завоевателях и традициях — за это время вы составите объемное впечатление о древнем и новом Ташкенте и лучше поймете историю и культуру Узбекистана в целом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что вас ожидает:
- Мечеть Минор
- Площадь Хазрати Имам
- Базар Чорсу
- Медресе Абдулкасим Шейха
- Обзорная площадка
Описание экскурсии
Наша экскурсия предлагают вам уникальную возможность познакомиться с нашей доброй столицей с самых разных сторон.
Старый Ташкент
Знакомиться с нашей доброй столицей вы начнете там, где жизнь протекает спокойно и тихо, как и должно быть на Востоке. В Старом городе отправным пунктом станет монументальный комплекс Хаст-Имам: я расскажу о великом человеке, которому посвящено это место, объясню архитектурные тонкости медресе и мавзолея, покажу подлинную рукопись Корана 7 века. После мы погрузимся в атмосферу восточного базара Чорсу: вы попробуете себя в умении торговаться, которым обладает каждый уважающий себя узбек. Пока вы будете рассматривать «декорации» древнего Ташкента, я открою истоки города. Вы узнаете, как страна пришла к независимости, познакомитесь с ее символикой и обычаями.
История и символы Нового Ташкента
Чтобы знакомство со столицей было полным, мы отправимся в новую часть города. В сквере Амира Темура поговорим о личности Тамерлана и жизни Ташкента после завоевания Царской Россией. Неподалеку увидим телебашню, погуляем по ташкентскому Бродвею и полюбуемся белоснежной мечетью Минор. Также в программе Монумент Мужества в красивом парке: он поставлен в память о землетрясении, о котором я расскажу. Конечно, вас впечатлит ташкентское метро — мы посетим несколько станций в национальном стиле.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Минор
- Площадь Хазрати Имам
- Базар Чорсу
- Медресе Абдулкасим Шейха
- Обзорная площадка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Индивидуальная экскурсия до 4 человек
- Встреча в отеле или удобное для Вас место и время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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