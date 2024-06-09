Наша экскурсия предлагают вам уникальную возможность познакомиться с нашей доброй столицей с самых разных сторон.

Старый Ташкент

Знакомиться с нашей доброй столицей вы начнете там, где жизнь протекает спокойно и тихо, как и должно быть на Востоке. В Старом городе отправным пунктом станет монументальный комплекс Хаст-Имам: я расскажу о великом человеке, которому посвящено это место, объясню архитектурные тонкости медресе и мавзолея, покажу подлинную рукопись Корана 7 века. После мы погрузимся в атмосферу восточного базара Чорсу: вы попробуете себя в умении торговаться, которым обладает каждый уважающий себя узбек. Пока вы будете рассматривать «декорации» древнего Ташкента, я открою истоки города. Вы узнаете, как страна пришла к независимости, познакомитесь с ее символикой и обычаями.

История и символы Нового Ташкента

Чтобы знакомство со столицей было полным, мы отправимся в новую часть города. В сквере Амира Темура поговорим о личности Тамерлана и жизни Ташкента после завоевания Царской Россией. Неподалеку увидим телебашню, погуляем по ташкентскому Бродвею и полюбуемся белоснежной мечетью Минор. Также в программе Монумент Мужества в красивом парке: он поставлен в память о землетрясении, о котором я расскажу. Конечно, вас впечатлит ташкентское метро — мы посетим несколько станций в национальном стиле.