Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите Ташкент с разных ракурсов: широкие проспекты города граничат с узкими извилистыми улочками.



Вам покажут сквер Амира Темура, Театральную площадь, площадь Мустакиллик и многое другое, а затем вы отправитесь на базар, где сможете прикупить вкусности.

A Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-2 человека Как проходит Пешком Когда По договорённости. $320 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Ташкент соединил в себе восточный колорит, органично вплетаясь в современную жизнь. Моя экскурсия покажет вам Ташкент с разных ракурсов: от старинных извилистых улочек до широких городских проспектов. Нашу экскурсию мы начнём с погружения в особый мир старой махалли. На территории комплекса Хазрати Имам вы увидите постройки исламской эпохи, узнаете интересные легенды и, конечно же, выпьете пиалу ароматного чая. Продолжим экскурсию посещением настоящего восточного базара со сладостями и шербетом.

По договорённости. Выбрать дату