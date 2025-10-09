Вы увидите Ташкент с разных ракурсов: широкие проспекты города граничат с узкими извилистыми улочками.
Вам покажут сквер Амира Темура, Театральную площадь, площадь Мустакиллик и многое другое, а затем вы отправитесь на базар, где сможете прикупить вкусности.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Ташкент соединил в себе восточный колорит, органично вплетаясь в современную жизнь. Моя экскурсия покажет вам Ташкент с разных ракурсов: от старинных извилистых улочек до широких городских проспектов. Нашу экскурсию мы начнём с погружения в особый мир старой махалли. На территории комплекса Хазрати Имам вы увидите постройки исламской эпохи, узнаете интересные легенды и, конечно же, выпьете пиалу ароматного чая. Продолжим экскурсию посещением настоящего восточного базара со сладостями и шербетом.
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Хазрати Имам
- Базар Чорсу
- Медресе Кукельдаш
- Мечеть Джами
- Монумент Мужество
- Площадь Мустакиллик
- Театральная площадь
- Сквер Амира Темура
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
