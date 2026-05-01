Путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Afrosiyob — идеальный формат для знакомства с древней столицей Востока за один день.
Вас ждут главные достопримечательности Самарканда, восточная архитектура, атмосферные базары и комфортное сопровождение на протяжении всей поездки. Быстро, удобно и насыщенно.
Описание экскурсииКомфортное однодневное путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Afrosiyob. Без долгих переездов — только удобная поездка, главные достопримечательности Самарканда, профессиональный гид и насыщенная экскурсионная программа за один день Важная информация: Поезда скоростные оформляем
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан - главный символ Самарканда и величественный ансамбль древних медресе
- Мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Амира Тимура с уникальной архитектурой Востока
- Комплекс Шахи-Зинда - знаменитая улица мавзолеев с роскошной мозаикой и историей
- Мечеть Биби-Ханым - одна из крупнейших мечетей Средневекового Востока (внешний осмотр)
- Восточный базар Сиаб - колоритный рынок с сухофруктами, специями и национальными сладостями
- По желанию гостей - обед в национальной чайхане с дегустацией самаркандского плова
Что включено
- Услуги профессионального гида/n Встреча на вокзале Самарканда/n Проводы до вокзала Самарканда/n Комфортабельный транспорт по программе/n Билеты на скоростные поезда Afrosiyob
Что не входит в цену
- Входные билеты на достопримечательности/n Питание и напитки/n Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Самарканда
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Начало тура в любое вами удобное время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$195 за человека