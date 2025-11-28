Откройте для себя жемчужину Востока — Самарканд! В рамках нашего тура мы обеспечим комфортный трансфер из Ташкента, экскурсионную программу по главным достопримечательностям города и возвращение обратно в столицу. Вы насладитесь:

красотой Регистана, • величием мавзолея Гур-Эмир, • древностью обсерватории Улугбека, • колоритом восточного базара. Мы сделаем остановки для живописных фотографий и отдыха. Вас ждет атмосфера настоящей восточной сказки и погружение в древнюю историю!