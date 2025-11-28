Вас ждет трансфер на комфортабельном автомобиле из Ташкента в Самарканд.
Во время нашего путешествия вы погрузитесь в историю Самарканда и познакомитесь с его главными достопримечательностями, а затем вернетесь обратно в столицу.
Описание трансфер
Откройте для себя жемчужину Востока — Самарканд! В рамках нашего тура мы обеспечим комфортный трансфер из Ташкента, экскурсионную программу по главным достопримечательностям города и возвращение обратно в столицу. Вы насладитесь:
красотой Регистана, • величием мавзолея Гур-Эмир, • древностью обсерватории Улугбека, • колоритом восточного базара. Мы сделаем остановки для живописных фотографий и отдыха. Вас ждет атмосфера настоящей восточной сказки и погружение в древнюю историю!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Обсерваторию Улугбека
- Восточный базар
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия по городу
- Питьевая вода
- Остановки для отдыха и фото
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
