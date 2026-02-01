Эксклюзивный тур: Ташкент, Самарканд, Бухара и горы

Описание тура

Эксклюзивный тур по Узбекистану: Ташкент Самарканд Бухара горные пейзажи

Откройте для себя сердце Центральной Азии в уникальном путешествии, где древняя история переплетается с восточной роскошью и природной красотой.

Ваше путешествие начинается в современном и динамичном Ташкент — городе, где широкие проспекты, уютные парки и богатое культурное наследие создают идеальный старт для знакомства со страной.

Далее вас ждёт легендарный Самарканд — жемчужина Великого Шёлкового пути. Вы увидите величественный Регистан, мавзолей Гур-Эмир и другие архитектурные шедевры, пропитанные историей и духом Востока.

Путешествие продолжится в атмосферной Бухара — городе-музее под открытым небом. Узкие улочки, древние медресе и минареты перенесут вас на несколько веков назад, позволяя прочувствовать подлинную атмосферу Востока.

Завершением тура станет отдых в горах — живописные пейзажи Чимган и чистейший воздух подарят вам перезагрузку и гармонию с природой. Здесь вас ждут панорамные виды, прогулки и незабываемые моменты вдали от городской суеты.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент

Добро пожаловать в Ташкент — именно отсюда начнётся ваше увлекательное путешествие!

В первый день мы встретим вас в аэропорту, разместим в гостинице и дадим время для отдыха после перелёта.

Все яркие впечатления только впереди — готовьтесь к незабываемым эмоциям!

Примечание: встреча проходит у выхода из аэропорта. Наш представитель будет ожидать вас с табличкой с названием компании.

2 день

Ташкент

После завтрака мы отправимся знакомиться с Ташкентом — городом, где современность удивительно сочетается с древними традициями.

Наш день начнётся с визита в ансамбль Хаст-Имам, где хранится одна из величайших исламских реликвий — Коран Османа Vii века. Затем заглянем на восточный рынок Чорсу, почувствуем ритм восточного базара, его яркие краски и пряные ароматы.

Мы также посетим Сквер Амира Темура и Площадь Независимости, проедем мимо театра Алишера Навои и сделаем остановку у Ташкентской телебашни для фото. В завершение — памятные места города: Памятник жертвам репрессий и Монумент Мужества.

А тем, кто захочет продолжить день самостоятельно, предлагаем вечернюю прогулку по Magic City — современному парку развлечений

3 день

Переезд в Бухару

После раннего завтрака в гостинице вы отправляетесь в Бухару на комфортабельном поезде. Путешествие по живописным узбекским степям позволит насладиться красотой природы и подготовит к встрече с историей.

Локации и активности в Бухаре:

  • Крепость Арк — древняя цитадель, сердце Бухары, где можно увидеть дворцы эмиров, старинные казармы и музеи, познакомиться с историей города.

  • Ляби-Хауз — живописный исторический комплекс с бассейном, медресе и чайханой, место, где можно почувствовать атмосферу старого города.

  • Медресе Мири-Араб — один из важнейших исламских учебных центров региона, впечатляющий архитектурой и историей.

  • Медресе Чор-Минор — красочный архитектурный ансамбль с уникальными четырьмя минаретами, популярное место для фото.

  • Старые базары Бухары — прогулка по рынкам, где можно попробовать местные сладости, лепешки и купить сувениры.

Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и ночь в Бухаре. День насыщен историей, восточной архитектурой и атмосферой древнего города.

4 день

Бухара-Самарканд

Утро и первая половина дня свободны для самостоятельного исследования города. Это отличная возможность пройтись по уютным улочкам старого города, посетить ремесленные мастерские или приобрести сувениры.

Локации и активности (по желанию):

  • Ремесленные мастерские Бухары — ознакомление с традиционными ремеслами: керамика, вышивка, ковроделие.

  • Купольные рынки — колоритные крытые базары, где продаются специи, сухофрукты, текстиль и сувениры.

  • Прогулка по старым кварталам — тихие улицы с историческими домами и архитектурными деталями, характерными для Бухары.

После 16:00 переезд в Самарканд на комфортабельном транспорте. По пути можно сделать остановки для фотографий или небольшого отдыха.

5 день

Экскурсия по Самарканду

После завтрака в гостинице начинается насыщенная экскурсия по легендарному Самарканду — городу, где переплетаются история, культура и величие архитектуры.

Локации и активности:

  • Регистан — главный символ Самарканда, комплекс из трех медресе с величественными минаретами и мозаикой. Отличное место для фотографий и знакомства с историей Средней Азии.

  • Мавзолей Гур-Эмир — место упокоения Тамерлана, впечатляющее архитектурой и внутренним убранством.

  • Мечеть Биби-Ханым — грандиозное сооружение, одна из крупнейших мечетей Востока, поражающая величием и декоративной отделкой.

  • Шахи-Зинда — комплекс мавзолеев с изысканной керамикой и мозаикой, уникальный памятник средневекового искусства.

  • Базар Сиаб — прогулка по старинному базару, возможность попробовать национальные сладости, лепешки и специи.

  • Переезд в Ташкент на комфортабельным поезде

6 день

Горы

После завтрака вы отправитесь в горный регион Чимган — дорога из Ташкент займёт около полутора часов и уже по пути порадует сменой пейзажей.

По прибытии вас встретит чистейший горный воздух и впечатляющие виды. Поднявшись по канатной дороге, вы сможете насладиться панорамами с высоты, а затем провести время на природе: устроить уютный пикник или отправиться на конную прогулку по окрестностям.

Ближе к вечеру — возвращение в город и отдых в отеле.

7 день

Финиш тура

Завершение путешествия в Ташкент. После завтрака — свободное время для последних прогулок, покупки сувениров или отдыха перед дорогой. В удобное время организуется трансфер в аэропорт, откуда вы отправитесь домой, увозя с собой яркие впечатления, атмосферу Востока и тёплые воспоминания о поездке.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах Комфорт-класса по маршруту
  • Завтраки в отеле
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги профессионального гида
  • Местная Sim-карта для связи и интернета
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты
  • Входные билеты на основные достопримечательности
  • Личные расходы
  • Билет на концерт
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Utkir
Utkir — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я занимаюсь путешествиями уже много лет и за это время успел организовать десятки поездок — от небольших выездов на выходные до долгих маршрутов по самым разным уголкам мира. С каждым
путешествием я убеждаюсь, что самое ценное — это не галочка на карте, а эмоции людей, которые едут со мной. Больше всего меня вдохновляют места с характером: где сильная энергетика, необычная культура, живые истории людей и природа, от которой сложно отвести взгляд. Я люблю открывать уголки, куда туристы обычно не доходят, и делиться этими находками с теми, кто готов видеть мир Мои маршруты — это всегда баланс между атмосферой, комфортом и ощущением настоящего приключения. Мне важно, чтобы каждый человек чувствовал себя частью группы, даже если он обычно застенчив или предпочитает наблюдать со стороны. Я умею создать атмосферу, в которой люди раскрываются, начинают общаться, смеяться, находить друзей и настоящее вдохновение. В путешествиях я обращаю внимание на мелочи: на удобный ритм, уютные места, локальные особенности, настроение людей. Я стараюсь, чтобы каждый день был наполнен чем-то особенным — будь то маленькое открытие, вкусная еда, красивое место или глубокий разговор. Мои путешествия — для тех, кто хочет не просто увидеть новое место, а почувствовать его.

