Описание тура
Эксклюзивный тур по Узбекистану: Ташкент Самарканд Бухара горные пейзажи
Откройте для себя сердце Центральной Азии в уникальном путешествии, где древняя история переплетается с восточной роскошью и природной красотой.
Ваше путешествие начинается в современном и динамичном Ташкент — городе, где широкие проспекты, уютные парки и богатое культурное наследие создают идеальный старт для знакомства со страной.
Далее вас ждёт легендарный Самарканд — жемчужина Великого Шёлкового пути. Вы увидите величественный Регистан, мавзолей Гур-Эмир и другие архитектурные шедевры, пропитанные историей и духом Востока.
Путешествие продолжится в атмосферной Бухара — городе-музее под открытым небом. Узкие улочки, древние медресе и минареты перенесут вас на несколько веков назад, позволяя прочувствовать подлинную атмосферу Востока.
Завершением тура станет отдых в горах — живописные пейзажи Чимган и чистейший воздух подарят вам перезагрузку и гармонию с природой. Здесь вас ждут панорамные виды, прогулки и незабываемые моменты вдали от городской суеты.
Программа тура по дням
Ташкент
Добро пожаловать в Ташкент — именно отсюда начнётся ваше увлекательное путешествие!
В первый день мы встретим вас в аэропорту, разместим в гостинице и дадим время для отдыха после перелёта.
Все яркие впечатления только впереди — готовьтесь к незабываемым эмоциям!
Примечание: встреча проходит у выхода из аэропорта. Наш представитель будет ожидать вас с табличкой с названием компании.
Ташкент
После завтрака мы отправимся знакомиться с Ташкентом — городом, где современность удивительно сочетается с древними традициями.
Наш день начнётся с визита в ансамбль Хаст-Имам, где хранится одна из величайших исламских реликвий — Коран Османа Vii века. Затем заглянем на восточный рынок Чорсу, почувствуем ритм восточного базара, его яркие краски и пряные ароматы.
Мы также посетим Сквер Амира Темура и Площадь Независимости, проедем мимо театра Алишера Навои и сделаем остановку у Ташкентской телебашни для фото. В завершение — памятные места города: Памятник жертвам репрессий и Монумент Мужества.
А тем, кто захочет продолжить день самостоятельно, предлагаем вечернюю прогулку по Magic City — современному парку развлечений
Переезд в Бухару
После раннего завтрака в гостинице вы отправляетесь в Бухару на комфортабельном поезде. Путешествие по живописным узбекским степям позволит насладиться красотой природы и подготовит к встрече с историей.
Локации и активности в Бухаре:
Крепость Арк — древняя цитадель, сердце Бухары, где можно увидеть дворцы эмиров, старинные казармы и музеи, познакомиться с историей города.
Ляби-Хауз — живописный исторический комплекс с бассейном, медресе и чайханой, место, где можно почувствовать атмосферу старого города.
Медресе Мири-Араб — один из важнейших исламских учебных центров региона, впечатляющий архитектурой и историей.
Медресе Чор-Минор — красочный архитектурный ансамбль с уникальными четырьмя минаретами, популярное место для фото.
Старые базары Бухары — прогулка по рынкам, где можно попробовать местные сладости, лепешки и купить сувениры.
Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и ночь в Бухаре. День насыщен историей, восточной архитектурой и атмосферой древнего города.
Бухара-Самарканд
Утро и первая половина дня свободны для самостоятельного исследования города. Это отличная возможность пройтись по уютным улочкам старого города, посетить ремесленные мастерские или приобрести сувениры.
Локации и активности (по желанию):
Ремесленные мастерские Бухары — ознакомление с традиционными ремеслами: керамика, вышивка, ковроделие.
Купольные рынки — колоритные крытые базары, где продаются специи, сухофрукты, текстиль и сувениры.
Прогулка по старым кварталам — тихие улицы с историческими домами и архитектурными деталями, характерными для Бухары.
После 16:00 переезд в Самарканд на комфортабельном транспорте. По пути можно сделать остановки для фотографий или небольшого отдыха.
Экскурсия по Самарканду
После завтрака в гостинице начинается насыщенная экскурсия по легендарному Самарканду — городу, где переплетаются история, культура и величие архитектуры.
Локации и активности:
Регистан — главный символ Самарканда, комплекс из трех медресе с величественными минаретами и мозаикой. Отличное место для фотографий и знакомства с историей Средней Азии.
Мавзолей Гур-Эмир — место упокоения Тамерлана, впечатляющее архитектурой и внутренним убранством.
Мечеть Биби-Ханым — грандиозное сооружение, одна из крупнейших мечетей Востока, поражающая величием и декоративной отделкой.
Шахи-Зинда — комплекс мавзолеев с изысканной керамикой и мозаикой, уникальный памятник средневекового искусства.
Базар Сиаб — прогулка по старинному базару, возможность попробовать национальные сладости, лепешки и специи.
Переезд в Ташкент на комфортабельным поезде
Горы
После завтрака вы отправитесь в горный регион Чимган — дорога из Ташкент займёт около полутора часов и уже по пути порадует сменой пейзажей.
По прибытии вас встретит чистейший горный воздух и впечатляющие виды. Поднявшись по канатной дороге, вы сможете насладиться панорамами с высоты, а затем провести время на природе: устроить уютный пикник или отправиться на конную прогулку по окрестностям.
Ближе к вечеру — возвращение в город и отдых в отеле.
Финиш тура
Завершение путешествия в Ташкент. После завтрака — свободное время для последних прогулок, покупки сувениров или отдыха перед дорогой. В удобное время организуется трансфер в аэропорт, откуда вы отправитесь домой, увозя с собой яркие впечатления, атмосферу Востока и тёплые воспоминания о поездке.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах Комфорт-класса по маршруту
- Завтраки в отеле
- Встреча и проводы в аэропорту
- Трансферы по маршруту
- Услуги профессионального гида
- Местная Sim-карта для связи и интернета
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты
- Входные билеты на основные достопримечательности
- Личные расходы
- Билет на концерт