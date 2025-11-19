Встретим вас в аэропорту Ташкента до 15:00. Если вы прилетаете заранее — в ночные или утренние часы — сообщите нам, и мы подскажем варианты проживания до начала тура либо поможем с бронированием гостиницы.

После заселения пообедаем в Центре плова — одном из знаковых гастрономических мест столицы. Во второй половине дня нас ждёт прогулка по вечернему городу. Современный Ташкент чем-то напоминает Дубай или Баку, но при этом сохраняет самобытность. После прогулки возвращаемся в отель — впереди насыщенное путешествие по городам Великого шёлкового пути.