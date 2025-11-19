Восточные мотивы Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара, горы Тянь-Шаня и вкуснейшая кухня
Полюбоваться древними мечетями и медресе, отведать 3 варианта плова и увидеть Ташкентское море
Здесь высятся небоскрёбы, а столица местами напоминает Дубай, пустыни соседствуют с горами в снежных шапках, а ещё сохранились старинные святыни с яркой мозаикой.
И это Узбекистан! Приглашаем увидеть всё своими глазами: читать дальшеуменьшить
объехать Ташкент, Самарканд и Бухару, осмотреть мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и крепость Арк, подняться на гору Большой Чимган и убедиться, что Чарвакское водохранилище не зря прозвали морем.
Вас ждут и необычные локации: мы заглянем на фабрику ковров, где понаблюдаем за работой мастеров, и прочувствуем настоящий восток на шумном базаре. А ещё попробуем разные варианты плова — в каждом городе есть свой уникальный рецепт!
- Загранпаспорт! (виза не нужна) - Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу тепло, наверху прохладнее. - Яркие вещи для личных фотосессий. Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шёлковые платья - Кроссовки, удобная обувь. - Тёплые вещи по погоде - Средства личной гигиены. Увлажняющий крем. - Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное. - Документы и деньги. Карта иностранного банка или наличная валюта. - Индивидуальная аптечка, если нужна: лекарства от своих болезней - Мобильный телефон, камера, повербанк - Рюкзак/сумка/небольшой чемодан
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, будем пробовать национальную кухню. Ужины за доплату.
Транспорт. Автобус, между городами будем передвигаться на поезде, билеты включены в стоимость.
Возраст участников. 10–80 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Виза. Гражданам РФ не нужна, въезд по загранпаспорту.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, обед в Центре плова и прогулка по вечернему Ташкенту
Встретим вас в аэропорту Ташкента до 15:00. Если вы прилетаете заранее — в ночные или утренние часы — сообщите нам, и мы подскажем варианты проживания до начала тура либо поможем с бронированием гостиницы.
После заселения пообедаем в Центре плова — одном из знаковых гастрономических мест столицы. Во второй половине дня нас ждёт прогулка по вечернему городу. Современный Ташкент чем-то напоминает Дубай или Баку, но при этом сохраняет самобытность. После прогулки возвращаемся в отель — впереди насыщенное путешествие по городам Великого шёлкового пути.
2 день
Горы Тянь-Шаня, курорт «Амирсой», Чарвакское водохранилище и переезд в Самарканд
После завтрака отправимся в горы Тянь-Шаня. Проедем около 65 км и поднимемся на гору Большой Чимган (3309 метров) — самую высокую точку Чаткальского хребта. Посетим горнолыжный курорт «Амирсой» с развитой инфраструктурой, на фуникулёре доберёмся к смотровой площадке и отдохнём в кафе.
Затем направимся к Чарвакскому водохранилищу, которое называют Ташкентским морем. Пообедаем сочным шашлыком и полюбуемся пейзажами с обзорной точки.
По возвращении в Ташкент сядем на скоростной поезд до Самарканда (в пути проведём около 2 часов). По прибытии поужинаем и разместимся в отеле.
3 день
Самарканд: Гур-Эмир и Регистан
После традиционного узбекского завтрака начнём экскурсию по Самарканду — бывшей столице страны и одному из главных духовных центров региона. Посетим мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, медресе.
Во время обеда продегустируем самаркандский плов, который готовится по особому рецепту. Далее будет свободное время.
4 день
Самарканд: Шахи-Зинда, фабрика ковров и восточный базар
Сегодня отправимся в загадочный некрополь Шахи-Зинда — осмотрим сеть мавзолеев, осыпанных бирюзовой мозаикой. Затем посетим фабрику ковров узнаем тонкости работы с шёлком и увидим, как создаются шедевры.
Заглянем на рынок «Сиаб» — здесь можно купить ковры, шёлк, керамику, сухофрукты, пряности и другие местные товары.
Вечером на скоростном поезде за пару часов доедем до Бухары.
5 день
Бухара - музей под открытым небом: Ляби-Хауз, медресе Мири-Араб и местный вариант плова
Утром будем исследовать Бухару. Посетим ансамбль Ляби-Хауз, увидим минарет Калян, Большую мечеть и медресе Мири-Араб, а также другие значимые религиозные и исторические памятники.
В течение дня сможем попробовать бухарский плов и сделать яркие фотографии в самых живописных уголках города. Вечером нас ждёт финальный ужин тура.
6 день
Отъезд
Наш тур завершён! Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал Бухары — под любой рейс в течение дня. Участники, выезжающие позже, смогут прогуляться по городу или посетить рынок. Освобождение номеров — до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
$790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и обеды, бутилированная вода
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Экскурсии по программе
Входные билеты
Билеты на поезда Ташкент-Самарканд-Бухара
Сопровождение сертифицированного гида и организатора
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно из Бухары
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 15:00
Завершение: Аэропорт Бухары, 12:00 или аэропорт Ташкента после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — Организатор в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 143 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые читать дальшеуменьшить
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Дарья
Уже не первый раз отправляюсь в поездку с этой командой и всегда остаюсь довольна! Всё продумано очень хорошо. В турах стараются учитывать все, что хотят люди… В ноябре была в читать дальшеуменьшить
путешествии по Узбекистану. Заехали в самые красивые места Ташкента, Самарканда и Бухары. Были даже в горах, вдоволь наелась плова – в каждом городе устраивали дегустации, да еще и шашлыка хватило. Жили прямо в центре, что здорово, потому что в свободное время можно было самостоятельно гулять вокруг отеля. Я например захотела прокатиться на ташкентском метро — и моя просьба была услышана и выполнена. Очень благодарна отзывчивой группе и великолепному гиду Ферузу. Всех впечатлений трудно передать… Было столько всего красивого, интересного и захватывающего. Спасибо огромное за этот замечательный отдых! Уже подумываю о следующем путешествии с ними 😉
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кристина
Мы из Москвы, и впервые решили поехать в Узбекистан с турагентством. Программа была настолько насыщенной, что успели увидеть много всего. Гид Эльза отлично справлялась с любыми мелкими сложностями — все читать дальшеуменьшить
решала быстро и почти без суеты. Из того, что хотелось бы — хотелось бы поглубже познакомиться с Ташкентом, там ведь много интересного: музей Корана, древний квартал махаля и, конечно, метро, которое заслуживает отдельного внимания. В Самарканде и Бухаре нам повезло с экскурсоводом Фирузом — очень артистичный и запоминающийся человек! Большое спасибо за такую атмосферу восточной сказки! Тем, кто мечтает про Узбекистан, советую ехать именно так!
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Ташкента
Похожие туры на «Восточные мотивы Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара, горы Тянь-Шаня и вкуснейшая кухня»