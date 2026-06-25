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Описание тура

Путешествуе в Узбекистан по высшему классу! Любителей роскошного отдыха ждут специально подобранные лучшие отели в каждом городе, комфортный маршрут, профессиональный гид-сопровождающий, лучшие блюда национальной кухни, и конечно же экскурсии по всем знаковым местам Узбекистана.

Для вашего комфорта тур проводится в мини группе до 10 человек. Учитываются ваши пожелания и предпочтения. Мы позаботимся о логистике, бытовых моментах, подборе лучших мест. Вы сможете расслабиться, окунуться в новые впечатления, восстановиться и перезагрузиться не переживая ни о чем.