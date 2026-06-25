Описание тура
Путешествуе в Узбекистан по высшему классу! Любителей роскошного отдыха ждут специально подобранные лучшие отели в каждом городе, комфортный маршрут, профессиональный гид-сопровождающий, лучшие блюда национальной кухни, и конечно же экскурсии по всем знаковым местам Узбекистана.
Для вашего комфорта тур проводится в мини группе до 10 человек. Учитываются ваши пожелания и предпочтения. Мы позаботимся о логистике, бытовых моментах, подборе лучших мест. Вы сможете расслабиться, окунуться в новые впечатления, восстановиться и перезагрузиться не переживая ни о чем.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Гостеприимный Узбекистан открывает вам свои двери. Каким бы рейсом вы ни прилетели, в аэропорту вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу.
В столичном Ташкенте мы остановимся в отеле Hilton Tashkent City 5*.
Многогранный Ташкент
Мы начинаем наши приключения с экскурсии по столице - солнечному Ташкенту. Здесь средневековые медресе соседствуют с современными небоскребами, традиционные чайхоны - с модными кофейнями.
В "старом городе" мы посетим комплекс Хаст Имам, медресе Кукельдаш и Базар Чорсу. А в "новом городе" увидим центральный Сквер, Бродвей, здание театра Оперы и Балета, и другие знаковые места города.
На обед отправимся в колоритный национальный ресторан.
Голубые купола Самарканда
Будьте готовы поразиться средневековым шедеврам архитектуры столицы империи Амира Тимура. Мы увидим золотую мечеть на знаменитой Площади Регистан. Почтим память великого полководца в грандиозном мавзолее Амир Тимура. Узнаем какой святой, почитаемый представителями трех религий, охраняет город. Почувствуем благоговение посетив самое святое место в комплексе Шахи Зинда и обнаружив себя среди изумительных голубых мозаичных стен комплекса.
Для любителей красочных фото есть возможность организовать фотосессию в национальных костюмах (опционально).
В обед полакомимся знаменитым Самаркандским пловом.
* опционально доступен кулинарный или ремесленный мастер-класс.
Самарканд
Наше путешествие подходит к концу, но мы воспользуемся оставшимся временем, чтобы узнать все секреты Самарканда. Перепробуем разные виды сладостей на базаре Сиаб. Увидим какой должна была быть самая большая мечеть, построенная Амиром Тимуром. Доедем до живописного местечка Конигиль, где вручную делают бумагу из коры тутового дерева по древней технологии.
Пообедаем в колоритном местном ресторане.
Опционально можно отправиться на дегустацию вин от винзаводе Багизаган (запросите Заранее).
Вечером будет организован трансфер в аэропорт. Обновлённый самаркандский аэропорт красивый и комфортный, обслуживает множество различных рейсов. Если же вам нужно вернуться в Ташкент, я помогу вам это организовать.
Надеюсь вы будете отзываться об этом путешествии не иначе как "Восточная Сказка" и самые лучшие впечатления останутся с вами навсегда, как и масса неповторимых фотографий.
Сказочная Бухара
"Священная","благородная","купол ислама" - так называют Бухару. Но кроме центра мусульманства этот город также славился как торговый центр региона.
Во время нашей сегодняшней прогулки по городу мы окунемся в очарование древнего города и посетим:знаменитый минарет и мечеть Калян, купольные торговые центры и комплекс Ляби-Хауз у живописного древнего водоема, мечеть Магоки Аттори, Парные Медресе.
На обед отправимся в уютный национальный ресторан.
А по завершении экскурсии можно отдохнуть у бассейна или в СПА-центре отеля.
Для вечернего променада идеально подойдет главная площадь старого города с иллюминацией. А я подскажу вам замечательное видовое кафе, чтобы насладиться атмосферной в полной мере.
* по желанию можно отправить на опциональный мастер-класс или фольклорное шоу.
На перекрестке торговых путей
В свое время Бухара была столицей крупного эмирата и сегодня мы побываем в эмирских крепостях и дворцах. Тронные залы, монетный двор, приемные покои, секреты гарема, стройные минареты и изящные интерьеры - будто сошедшие со страниц сказок 1001 ночи.
Пообедаем в ресторане Бухары. После обеда поедем в Самарканд на скоростном поезде.
В Самарканде мы поселимся в 5* отеле Hilton в новом туристическом комплексе на берегу канала с отличным сервисом.
Из Ташкента в Бухару
Продолжим знакомство со столицей Узбекистана. Город, который в тяжелые времена становился прибежищем для деятелей искусства и простых людей, ищущих новый кров. Ташкент вобрал в себя культуру разных народов и стал домом для людей самых разных наций и народов. Во время экскурсии по городу мы увидим и мусульманские мечети, и христианские храмы, и здания советского сейсмического модернизма, и восточные орнаменты "Дома Половцева", и монумент "Мужеству" переживших сильнейшее землетрясение.
!! По желанию можно заменить городскую экскурсию на выезд в Чимганские горы. Или на посещение атмосферой загородный винодельни с дегустацией популярных местных вин.
Пообедаем в модном столичном ресторане.
А вечером направимся в Бухару на скоростном поезде (или на самолете).
В Бухаре поселимся в лучшем отеле города (4*)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на базе двухместного номера
- Питание (6 завтраков, 6 обедов)
- Комфортабельный транспорт на все трансферы и экскурсии по программе
- Билеты на поезда (бизнес класс)
- Гид-экскурсовод
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины, кроме указанных
- Алкогольные и прохладительные напитки
- Ранние/поздние заезды/выезды
- Опциональные посещения, Дегустация вин
- Доплата за одноместное размещение
- Чаевые гиду и водителям (по желанию)