Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Авторский тур в Ташкенте

Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра

Буду рад показать дорогим гостям мой родной край с его культурным, природным и архитектурным богатством.

На комфортабельном автомобиле заедем во все значимые города Узбекистана, в которых разворачивались важнейшие исторические события, рождались великие люди и были возведены уникальные строения.

Вы рассмотрите традиционные орнаменты, послушаете национальные песни в юрточном лагере в пустыне, попробуете местную кухню. Путешествие проводится только для вашей компании.
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.

Проживание. В гостиницах в 2-3-местных номерах в Бухаре, Хиве и Самарканде, в юрточном лагере «Сафари» в 5 км от западного берега озера Айдаркуль. Это один из самых больших и комфортабельных юрточных лагерей в Узбекистане.

Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Из Ташкента в Хиву

Из Ташкента выезжаем в 05:00. В пути до Хивы проведём 10-12 часов с остановками. Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером и сможем разминать ножки, когда вам нужно. Вечером заселимся в гостиницу и отдохнём.

Из Ташкента в ХивуИз Ташкента в ХивуИз Ташкента в Хиву
2 день

Хива

Проснёмся в городе-оазисе недалеко от Каракумской пустыни, который был важным пунктом Великого шёлкового пути, логовом беззакония, славится мастерством и эстетическим совершенством своих художников и архитекторов. По легенде, именно здесь родился Заратуштра.

Мы прогуляемся по городу и увидим все главные достопримечательности: ворота Ота-Дарвоза, медресе Мухаммада Амин-хана, мечеть Джума, дворцовый комплекс Таш-Хаули, гарем, гостиницу для караванов, медресе и самый высокий минарет Ислам-ходжа, мавзолей Пахлаван Махмуда и ещё один архитектурный памятник в историческом центре. Вы узнаете про немцев-меннонитов, живших в Хиве, и почувствуете себя в огромном музее под открытым небом.

ХиваХиваХиваХиваХиваХива
3 день

Бухара

Из Хивы выезжаем в 05:00. В пути до Бухары проведём около 7-9 часов с остановками.

Во второй половине дня познакомимся с одним из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.

Остановимся в гостинице на 1 ночь.

БухараБухараБухараБухараБухараБухараБухараБухара
4 день

Озеро Айдаркуль и достопримечательности по дороге

После завтрака выезжаем к озеру Айдаркуль — искусственному водохранилищу в пустыне Кызылкум. В 5 км от него остановимся в юрточном лагере.

Но сначала узнаем об особенностях керамической посуды Узбекистана, увидим памятник культурного наследия и религиозный комплекс «Чашма» в городе Нурата. После обеда прогуляемся у озера Айдаркуль, куда не часто доезжают туристы. Вечером заселимся в юрты на 1 ночь и послушаем национальные песни под гитару у костра.

Озеро Айдаркуль и достопримечательности по дорогеОзеро Айдаркуль и достопримечательности по дорогеОзеро Айдаркуль и достопримечательности по дорогеОзеро Айдаркуль и достопримечательности по дороге
5 день

День в пустыне у озера и переезд в Самарканд

Сегодня отправимся исследовать дальше озеро Айдаркуль — длина его достигает 160 км, а ширина составляет 34,8 км. Водоём никогда не замерзает. Здесь обитают дикие животные, редкие птицы, можно ловить рыбу, купаться и кататься на лодке. Вы выберете занятие по душе — у озера мы проведём почти весь день.

Ближе к вечеру отправимся в Самарканд (около 4-5 часов в пути). Переночуем в гостинице.

День в пустыне у озера и переезд в СамаркандДень в пустыне у озера и переезд в СамаркандДень в пустыне у озера и переезд в СамаркандДень в пустыне у озера и переезд в Самарканд
6 день

Воспетый поэтами Самарканд

После завтрака начнём 6-часовую экскурсию по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.

Переночуем в Самарканде.

Воспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами Самарканд
7 день

Долина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в Ташкент

Сегодня посетим «зелёный город» — именно так переводится с персидского название Шахрисабз. Здания практически утопают в зелени садов и виноградников. Уже не терпится увидеть? Отправляемся в путь — через Долину демонов и живописный перевал Китаб, где устроимся на пикник.

Совсем скоро нас встретит древний и колоритный Шахрисабз. Когда-то город был резиденцией Тамерлана, дворцом правителя мы и полюбуемся для начала. Затем прогуляемся до двух мемориальных комплексов.

В Ташкенте будем поздно вечером.

Долина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в ТашкентДолина демонов, перевал, Шахрисабз и возвращение в Ташкент

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека
Что не входит в цену
  • Проезд до Ташкента и обратно
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завершение: Ташкент, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамаркандПрирода и пейзажи

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