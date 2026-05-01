Утром переедем на поезде в Самарканд, встретимся с нашим первым гидом и вместе отправимся знакомиться с городом. Все наши гиды — классные молодые ребята, которые любят и знают свой город. Мы будем смеяться в голос и пугаться до ужаса, слушая истории и узнавая местные обычаи.

Побываем на главной площади города — Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Посетим мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан. Полюбуемся невероятной мозаикой голубых оттенков. И конечно, снова отведаем плов в чайхане.