Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды (в основных городах — плов), 2 ужина (приветственный и фольклорный).
Транспорт. Комфортабельный минивэн / легковой автомобиль с кондиционером.
Виза. Не требуется гражданам РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых, знакомство за ужином
Сегодня вы прилетаете Ташкент и отдыхаете после размещения в гостинице. Вечером соберёмся в историческом парке, где вы попробуете вкусный сочный шашлык, познакомимся, пообщаемся и обсудим планы на предстоящее путешествие.
Знакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в Самарканд
Позавтракав, отправимся исследовать столицу Узбекистана, четвёртый по величине город СНГ после Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Посмотрим сердце и душу города — площадь Хаст-Имам, где находятся главные мечети и медресе страны. Прогуляемся по рынку «Чорсу», который был известен ещё в Средние века. Яркие фрукты, орехи, восточные сладости — очень колоритно! Пройдёмся по махалле, а на обед заглянем в уютную чайхану, где вы попробуете вкусный плов.
Прогулка по Самарканду, самаркандский плов
Утром переедем на поезде в Самарканд, встретимся с нашим первым гидом и вместе отправимся знакомиться с городом. Все наши гиды — классные молодые ребята, которые любят и знают свой город. Мы будем смеяться в голос и пугаться до ужаса, слушая истории и узнавая местные обычаи.
Побываем на главной площади города — Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Посетим мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан. Полюбуемся невероятной мозаикой голубых оттенков. И конечно, снова отведаем плов в чайхане.
Достопримечательности Бухары, бухарский плов
Сегодня встанем пораньше, чтобы на скоростном поезде переехать в Бухару. По прибытии встретимся с ещё одним гидом — Мариам — девушкой с потрясающими манерами, которая расскажет нам все тайны этого многовекового города. В этот день будем много ходить пешком — надо же осмотреть основные достопримечательности!
Кстати, Марьям считает, что самый вкусный плов в Бухаре — попробуем и проверим. А за ужином вас ждёт яркое фольклорное шоу.
Готовим плов в гостях у местного жителя
В этот день вас ждёт кулинарный мастер-класс! Побываем в гостях у добрейшего местного жителя и научимся готовить бухарский плов. Хозяин расскажет, какие разновидности этого блюда распространены в стране, поделится секретами пропорций и ингредиентов — так что сегодня не только едим плов, но и познаём технологию его приготовления.
И снова гостим у местной семьи, переезд в Хиву
После завтрака отправляемся в город Газли в Бухарской области, где вас ждёт полное погружение в местную жизнь. Мы побываем в гостях у узбекской семьи в кишлаке и на время станем её частью — нас пригласят на традиционный семейный обед. А после нам предстоит переезд в Хиву.
Знакомство с Хивой и ещё один вид плова
Хиву будем изучать с гидом Тимуром, у которого здорово получается рассказывать истории. Обойдём весь город, который представляет собой один цельный исторический центр за высокими стенами. Заглянем в переулки и обязательно попробуем местный плов. Теперь вы сможете определиться, в каком городе он самый вкусный.
Вечером соберёмся за заключительным ужином и поделимся друг с другом впечатлениями и воспоминаниями о путешествии.
Отъезд
Утром после завтрака едем в аэропорт, где обнимемся на прощание и пообещаем друг другу встретиться снова!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|140 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, обеды, 2 ужина
- Фольклорное шоу в старинном медресе
- Мастер-класс по плову
- Посещение узбекской семьи в глубинке кишлака
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Ж. - д. билеты на по направлениям Ташкент - Самарканд - Бухара
- Трансферы на комфортабельном транспорте по программе
- Экскурсии с гидами
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Транспорт по программе
Что не входит в цену
- Международный перелёт
- Ужины вне программы
- Алкогольные напитки