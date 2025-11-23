Своей компанией по Узбекистану: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Восхититься игрой света на мозаиках медресе, посетить мавзолей Гур-Эмир и увидеть мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$870 за человека
Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
Увидеть главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, насладиться видом вершин и заглянуть на базар
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
$709 за человека
Манящий Узбекистан: тур по главным достопримечательностям Ташкента, Бухары и Самарканда
Посетить некрополь Шахи-Зинда, увидеть комплексы Хазрати Имам и Боло-Хауз и вдоволь наесться плова
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
23 ноя в 14:00
26 ноя в 14:00
$640 за человека
Сказочный зимний Узбекистан: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Посетить площадь Регистан, отведать вкуснейшего плова, увидеть крепости, дворцы и мечети
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00, возможно любое время вст...
2 янв в 14:00
3 янв в 14:00
$860 за человека
Узбекистан во всей красе только для вас: тур-знакомство по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Исследовать древние мавзолеи, побывать во дворце бухарского эмира и увидеть мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
24 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
$700 за человека
Восточная сказка только для вас: обзорный тур по Ташкенту, Самарканду, Бухаре и Хиве
Осмотреть крепость Ичан-Кала, исследовать усыпальницу Тимуридов и побывать в обсерватории 15 века
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
24 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
$880 за человека
Природные жемчужины зимнего Узбекистана только для вас: Тянь-Шань, Чарвак, Чимган и «Амирсой»
Побывать в Ташкенте и Самарканде, увидеть узбекскую Швейцарию и погулять в горах
Начало: Ташкент, 9:00, возможно любое время завершения тур...
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
$1050 за всё до 2 чел.
