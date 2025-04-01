6 дней
Красочный Узбекистан: главные места и необычные локации Ташкента, Самарканда, Бухары и Шахрисабза
Побывать на фабриках ковров и бумаги, полюбоваться яркой мозаикой и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
1 апр в 09:00
7 апр в 09:00
$799 за человека
7 дней
Тур-погружение в культуру Узбекистана: мастер-классы, гастрономические открытия и фольклорное шоу
Научиться готовить манты и лепёшки, побывать в керамической мастерской и на бумажной фабрике
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
1 апр в 09:00
8 апр в 09:00
$860 за человека
5 дней
Путешествие в Узбекистан только для вас: главные места Ташкента, Самарканда и Бухары
Исследовать мечети, базары, обсерваторию и бумажную фабрику и увидеть, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
10 мар в 10:00
17 мар в 10:00
72 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Бумажная мастерская «Мерос»»
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