Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
$590 за человека
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«В программе запланированы два кулинарных мастер-класса по приготовлению традиционных лепёшек и, конечно, плова»
6 мар в 14:00
27 мар в 14:00
117 000 ₽ за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 10:00-11:00. Можно прилете...
«Насладимся национальной кухней и строго к 16:00 вернёмся в Ташкент»
20 фев в 10:00
3 мар в 10:00
$1020 за человека
Красота древних городов Узбекистана и ночь в пустыне Кызылкум
Изучить дворцы и мечети, переночевать в юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
«Отправляемся в большое путешествие по Узбекистану, чтобы погрузиться в восточную сказку, насладиться местной кухней, увидеть быт кочевников, побыть наедине с природой и переночевать в юртовом лагере»
19 апр в 08:00
2 мая в 10:00
$1020 за человека
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«Вас ждут кулинарные мастер-классы и национальный ужин в семье»
2 апр в 08:00
$950 за человека
-
10%
Путешествие по Узбекистану в мини-группе: Ташкент, Самарканд, Бухара, Гиждуван и Чимганские горы
Побывать в Чимганских горах, заглянуть в ремесленные мастерские и попробовать местный шашлык
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
«Здесь расположено множество кафе и ресторанов, где подают традиционные блюда узбекской кухни, включая знаменитые шашлыки»
7 апр в 08:00
14 апр в 08:00
$1156
$1284 за человека
Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день (точное время по договорён...
«Затем вас ждёт кулинарное приключение: мастер-класс по выпечке лепёшек в тандыре, а после — посещение Джума-мечети, датируемой 1-м веком»
22 мар в 18:00
12 апр в 18:00
$1480 за человека
Самарканд, Бухара, горы Чимган и Гиждуван: экскурсии, ремёсла и мастер-классы (индивидуальный тур)
Исследовать древние мечети, посетить мавзолей Гур-Эмир и создать керамическое изделие
Начало: Аэропорт Ташкента, утро (точное время по договорён...
«В стоимость включены завтраки, а также кулинарные мастер-классы по приготовлению плова и лепёшек»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
135 000 ₽ за человека
-
10%
Путешествие в Узбекистан: главные места, необычные локации, ночь в юрточном лагере и мастер-классы
Сделать изделие из керамики, погулять по дну Аральского моря и приготовить блюдо хорезмской кухни
Начало: Аэропорт Нукуса, время по договорённости
«Мы поможем подобрать для вас лучшее из местной кухни под ваши предпочтения»
25 апр в 08:00
$1746
$1940 за человека
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
«А после поужинаем традиционной кухней в местном доме и посмотрим шоу национальных костюмов»
11 апр в 08:00
3 окт в 08:00
$790 за человека
Узбекское трио: Ташкент, Самарканд и Бухара, экскурсии и мастер-класс
Исследовать мавзолей Гур-Эмир, научиться готовить бухарский плов и полюбоваться комплексом Ляби-Хауз
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия вашего рейса
«Гид порекомендует заведение, где можно попробовать лучшие блюда узбекской кухни»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$920 за человека
