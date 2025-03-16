6 дней
Шедевры древнего зодчества и духовные обители Золотого треугольника Узбекистана
Увидеть уникальный Коран, посетить усыпальницу великого Тамерлана и осмотреть приют дервишей
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
16 мар в 10:00
23 мар в 10:00
$369 за человека
5 дней
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе
Осмотреть бирюзово-песочные древности, попробовать джизакскую самсу и подняться в горы
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
18 фев в 10:00
26 фев в 10:00
$720 за человека
8 дней
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Подняться на перевал и увидеть петроглифы, посидеть у костра под звёздами и погулять по каньону
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
1 апр в 09:00
9 апр в 09:00
$990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Гиждуванская школа керамики»
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