Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку.
Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро читать дальше
заканчивается и время за интересной и познавательной беседой летит незаметно. За это время мы посетили 3 города сказочного Узбекистана: Ташкент - гордый и официальный, Самарканд - нарядный и величественный, Бухару - радушную, простую и уютную. Экскурсию в Ташкенте нам проводила очаровательная девушка Шахло, это была очень милая, теплая экскурсия с огромной любовью к городу и его достопримечательностям. Самарканд нам представила Лола - опытный и грамотный гид. Даты, люди и места не были тяжелой и неинтересной информацией в описании жизни, быта и исторических событий в жизни великого Амир Тимура. Украшения возведенных и сохранившихся зданий поражают воображение сегодняшних туристов, а уж современники находились в благоговейном ужасе, наверное. Ковровая фабрика и бумажная ферма вызывает очень теплые чувства от того, что местные жители хотят сохранить и подарить родному краю традиционные и возрожденные технологии прошлого. И вот мы в Бухаре, экскурсии для нас проводил организатор нашего тура Ойбек. Это не были обычные экскурсия с посещением указанных в путеводителе мест, это было путешествие в быт, в уклад жизни бухарских жителей. Очень интересные места, обычаи и привычки людей открылись нам. Много информации получили о том, как зарождалось и распространялось мусульманство на этой земле. Нестандартный и захватывающий рассказ Ойбека заставил воспользоваться Интернетом и заполнить пробелы в истории некогда большой страны.
Переезды всегда связаны со многими мелкими проблемами, нюансами и нестыковками, которых мы были лишены благодаря отличной организации проводов и встреч у поездов между городами. Ни минуты ожидания или волнения и уж тем более поисков встречающих.
Могу с полной ответственностью рекомендовать данный тур. Вы не пожалеете ни об одной минутке в солнечном Узбекистане! Все ваши пожелания по классности мест в поездах или комфортности проживания можете высказать Ойбеку и, если будет такая возможность, он с удовольствием прислушается к вашим пожеланиям.
Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень читать дальше
интересная, полное погружение в историю. Немного не хватило времени на Самарканд, была экскурсия на целый день, но к концу дня уже немного перенасытились впечатлениями, воспринимать материал было немного тяжело, лучше планировать на полных 2 дня. Для себя решили, что оптимально было бы ехать на 2 недели, чтобы остановиться на большее время в отдельных городах и еще съездить на природу.
К организации тура вопросов нет, Андрей все оптимально спланировал, всегда был на связи, каждый день контролировал, чтобы мы ничего не забыли. Все отели были небольшими, чистыми, для 3 звезд вполне приличными, учитывая, что мы только ночевали в них. Трансферы все были организованы вовремя. Гиды в Хиве, Бухаре и Самарканде были на высшем уровне, подача материала без излишнего нагромождения деталей, но дающая достаточное представление об исторических фактах.
Рекомендую тур и Андрея в качестве организатора, готова рассмотреть другие туры под его организацией:)
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