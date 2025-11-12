В Чимганских горах вы отыщите петроглифы — наскальные рисунки древних людей, полюбуетесь хребтами и сделаете красивые снимки. В Самарканде
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: солнцезащитные очки, при необходимости зонты и обязательно хорошее настроение.
Питание. В стоимость включены завтраки, а также кулинарные мастер-классы по приготовлению плова и лепёшек. Обеды и ужины за доплату.
Транспорт. Chevrolet Tracker 2, Chevrolet Orlando, Hyundai Starex, Hyundai Staria, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Sprinter. А также между городами будем передвигаться на скоростном поезде «Афросиаб».
Дети. Участие в туре возможно с 7 лет.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Заберём вас из аэропорта и отвезём в отель в Ташкенте. Дальше — свободное время.
Чимганские горы и курорт «Амирсой»
Отправимся за пределы Ташкента, в Чимганские горы. Сегодня увидим платан, возраст которого больше 800 лет, и петроглифы — наскальные рисунки. Прокатимся по канатной дороге «Чиноркент» и полюбуемся Чарвакским водохранилищем и рекой Чирчик.
Остановимся у водохранилища Чирчик и сделаем красивые фотографии. Заедем на горнолыжный курорт «Амирсой», чтобы насладиться горными пейзажами, надышаться свежим воздухом и покататься по канатной дороге.
Экскурсия по Самарканду: Гур-Эмир, площадь Регистан и ковровая фабрика
На скоростном поезде помчим в Самарканд. Время в пути — 2,5 часа. По прибытии начнём исследовать город: увидим мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан. После обеда местным вариантом плова (за доплату) посетим фабрику «Худжум» и понаблюдаем за тем, как вручную ткут шёлковые и шерстяные ковры по древним технологиям.
Затем — заселение в гостиницу и свободное время.
Мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и обсерватория Улугбека
Сегодня осмотрим мечеть Биби-Ханум, построенную Тамерланом в честь любимой жены, заглянем на Сиабский базар и посетим обсерваторию Улугбека. После обеда побываем на бумажной фабрике «Конигил».
Вечером поужинаем и вернёмся в гостиницу.
Прибытие в Бухару: Ляби-Хауз, Магоки-Аттори, крепость Арк
После завтрака на скоростном поезде отправимся в Бухару. Заселимся в гостиницу, оставим вещи и пойдём исследовать древний город. Посетим архитектурный комплекс Ляби-Хауз, осмотрим мечеть Магоки-Аттори, Торговые купола и минарет Калян.
Прервёмся на обед. Затем увидим медресе Мири Араб и Абдулазиз-хана и полюбуемся величественной крепостью Арк.
Вечером — ужин и свободное время.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса и керамическая мастерская в Гиждуване
Утром посетим резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Затем отправимся в Гиждуван и заглянем в гончарную мастерскую. Здесь вы понаблюдаете за тем, как рождаются настоящие произведения искусства. А ещё создадите своё керамического изделие и научитесь готовить бухарский плов и лепёшки в тандыре (входит в стоимость).
На скоростном поезде вернёмся в Ташкент и заселимся в гостиницу.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|135 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на скоростной поезд «Афросияб»
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины