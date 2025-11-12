Мои заказы

Самарканд, Бухара, горы Чимган и Гиждуван: экскурсии, ремёсла и мастер-классы (индивидуальный тур)

Исследовать древние мечети, посетить мавзолей Гур-Эмир и создать керамическое изделие
Приглашаем в увлекательное путешествие по Узбекистану, куда мы включили всё самое интересное.

В Чимганских горах вы отыщите петроглифы — наскальные рисунки древних людей, полюбуетесь хребтами и сделаете красивые снимки. В Самарканде
читать дальше

осмотрите мавзолей, где похоронен Тамерлан, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханум.

В Бухаре восхититесь красотой комплекса Ляби-Хауз, посетите необычный дворец Ситораи Мохи-Хоса и взглянете на крепость Арк.

Но и это ещё не все! Вы понаблюдаете за тем, как ткут шёлковые ковры и делают знаменитую самаркандскую бумагу, научитесь готовить лепёшки и сделаете изделие из керамики.

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: солнцезащитные очки, при необходимости зонты и обязательно хорошее настроение.

Питание. В стоимость включены завтраки, а также кулинарные мастер-классы по приготовлению плова и лепёшек. Обеды и ужины за доплату.

Транспорт. Chevrolet Tracker 2, Chevrolet Orlando, Hyundai Starex, Hyundai Staria, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Sprinter. А также между городами будем передвигаться на скоростном поезде «Афросиаб».

Дети. Участие в туре возможно с 7 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Заберём вас из аэропорта и отвезём в отель в Ташкенте. Дальше — свободное время.

2 день

Чимганские горы и курорт «Амирсой»

Отправимся за пределы Ташкента, в Чимганские горы. Сегодня увидим платан, возраст которого больше 800 лет, и петроглифы — наскальные рисунки. Прокатимся по канатной дороге «Чиноркент» и полюбуемся Чарвакским водохранилищем и рекой Чирчик.

Остановимся у водохранилища Чирчик и сделаем красивые фотографии. Заедем на горнолыжный курорт «Амирсой», чтобы насладиться горными пейзажами, надышаться свежим воздухом и покататься по канатной дороге.

3 день

Экскурсия по Самарканду: Гур-Эмир, площадь Регистан и ковровая фабрика

На скоростном поезде помчим в Самарканд. Время в пути — 2,5 часа. По прибытии начнём исследовать город: увидим мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан. После обеда местным вариантом плова (за доплату) посетим фабрику «Худжум» и понаблюдаем за тем, как вручную ткут шёлковые и шерстяные ковры по древним технологиям.

Затем — заселение в гостиницу и свободное время.

4 день

Мечеть Биби-Ханум, Сиабский базар и обсерватория Улугбека

Сегодня осмотрим мечеть Биби-Ханум, построенную Тамерланом в честь любимой жены, заглянем на Сиабский базар и посетим обсерваторию Улугбека. После обеда побываем на бумажной фабрике «Конигил».

Вечером поужинаем и вернёмся в гостиницу.

5 день

Прибытие в Бухару: Ляби-Хауз, Магоки-Аттори, крепость Арк

После завтрака на скоростном поезде отправимся в Бухару. Заселимся в гостиницу, оставим вещи и пойдём исследовать древний город. Посетим архитектурный комплекс Ляби-Хауз, осмотрим мечеть Магоки-Аттори, Торговые купола и минарет Калян.

Прервёмся на обед. Затем увидим медресе Мири Араб и Абдулазиз-хана и полюбуемся величественной крепостью Арк.

Вечером — ужин и свободное время.

6 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса и керамическая мастерская в Гиждуване

Утром посетим резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Затем отправимся в Гиждуван и заглянем в гончарную мастерскую. Здесь вы понаблюдаете за тем, как рождаются настоящие произведения искусства. А ещё создадите своё керамического изделие и научитесь готовить бухарский плов и лепёшки в тандыре (входит в стоимость).

На скоростном поезде вернёмся в Ташкент и заселимся в гостиницу.

7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет135 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на скоростной поезд «Афросияб»
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Аэропорт Ташкента, утро (точное время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарзад
Фарзад — ваша команда гидов в Ташкенте
Приветствую вас, уважаемый гость! Меня зовут Фарзад. По образованию я филолог-лингвист. Вот уже 8 лет работаю гидом по Самарканду. Очень люблю свою работу. Постараюсь показать свой любимый город во всей красе. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Задать вопрос

