9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Концентрация готики и инопланетной природы в одном флаконе

Наш путь покажет шотландскую столицу со всех сторон: мы обойдём Старую часть города и современную, заберёмся к точкам с фантастическими панорамами и посетим места со звёздочкой, о которых вы узнаете только на прогулке 👣. Маршрут охватит:

Грассмаркет — рыночную площадь, южную границу Старого города, где в Средние века проводились казни.

— рыночную площадь, южную границу Старого города, где в Средние века проводились казни. Кладбище Грэйфраерс — некрополь знаменитых людей и место важных исторических событий.

— некрополь знаменитых людей и место важных исторических событий. Мост Георга IV , проходящий на уровне примерно четвёртого этажа жилых домов, откуда вы сможете оценить необычный многоуровневый ландшафт Эдинбурга.

, проходящий на уровне примерно четвёртого этажа жилых домов, откуда вы сможете оценить необычный многоуровневый ландшафт Эдинбурга. Кафе Элефант , прославившееся своей знаменитой посетительницей — Джоан Роулинг. Именно здесь она работала над своей первой книгой о Гарри Поттере.

, прославившееся своей знаменитой посетительницей — Джоан Роулинг. Именно здесь она работала над своей первой книгой о Гарри Поттере. Замковый холм — отвесную скалу, на которой стоит Эдинбургский замок 🏰, где в Средневековье сжигали ведьм, а сейчас проходит знаменитый парад военных оркестров.

— отвесную скалу, на которой стоит Эдинбургский замок 🏰, где в Средневековье сжигали ведьм, а сейчас проходит знаменитый парад военных оркестров. Королевскую милю — сердце средневекового города, улицу, с которой начался Эдинбург, со множеством достопримечательностей 🏛️, связанных с древней историей 📖.

— сердце средневекового города, улицу, с которой начался Эдинбург, со множеством достопримечательностей 🏛️, связанных с древней историей 📖. Холирудский дворец — шотландскую резиденцию действующей королевы и место, где началась трагическая история Марии Стюарт.

— шотландскую резиденцию действующей королевы и место, где началась трагическая история Марии Стюарт. Холм Калтон-хилл — один из семи застывших вулканов Эдинбурга, на котором находятся монументы, связанные с наполеоновскими войнами, старая обсерватория, шар времени.

— один из семи застывших вулканов Эдинбурга, на котором находятся монументы, связанные с наполеоновскими войнами, старая обсерватория, шар времени. Площадь св. Андрея, место с которого в конце 18 века началось строительство величественного Нового города в Георгианском стиле.

Личности в истории Эдинбурга

Во время нашего путешествия я расскажу об основателе города короле Давиде I и его матери Святой Маргарите Шотландской. Мы посетим места, связанные с королевой Марией Стюарт — я поделюсь историей её трагической судьбы. Также вы узнаете о протестантском священнике Джоне Ноксе, реформации в Шотландии и короле Роберте Брюсе, давшем стране независимость. Услышите об основателе мировой экономики Адаме Смите, философе Дэвиде Юме, писателях Вальтере Скотте, Роберте Льюисе Стивенсоне, поэте Роберте Бёрнсе и многих других. Все они жили и творили в этом замечательном городе. Ну и конечно, я расскажу вам о загадочных и нашумевших преступлениях, многие из которых вдохновляют писателей и создателей фильмов.

Организационные детали

По желанию после 2 часов путешествия мы можем остановиться в кафе на чашку кофе (оплачивается дополнительно).