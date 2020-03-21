9 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Эдинбург и люди: ожившая история в лицах

Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу — и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях

4.9
9 отзывов
Ирина
Ирина – Гид из Эдинбурга
Парадная и мрачная сторона Эдинбурга.

Возвышенная и кровавая история 📖 его создания.

Жестокая тирания и беспримерный гуманизм.

Величайшие открытия и громкие преступления.

За всем этим стоят люди.

Кто они — доброжелатели или тираны? Об этом вы узнаете, побывав в Старом городе шотландской столицы ⭐️ и посетив места, в которых буквально замерло время.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • £160 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах

Что вас ожидает

Концентрация готики и инопланетной природы в одном флаконе
Наш путь покажет шотландскую столицу со всех сторон: мы обойдём Старую часть города и современную, заберёмся к точкам с фантастическими панорамами и посетим места со звёздочкой, о которых вы узнаете только на прогулке 👣. Маршрут охватит:

  • Грассмаркет — рыночную площадь, южную границу Старого города, где в Средние века проводились казни.
  • Кладбище Грэйфраерс — некрополь знаменитых людей и место важных исторических событий.
  • Мост Георга IV, проходящий на уровне примерно четвёртого этажа жилых домов, откуда вы сможете оценить необычный многоуровневый ландшафт Эдинбурга.
  • Кафе Элефант, прославившееся своей знаменитой посетительницей — Джоан Роулинг. Именно здесь она работала над своей первой книгой о Гарри Поттере.
  • Замковый холм — отвесную скалу, на которой стоит Эдинбургский замок 🏰, где в Средневековье сжигали ведьм, а сейчас проходит знаменитый парад военных оркестров.
  • Королевскую милю — сердце средневекового города, улицу, с которой начался Эдинбург, со множеством достопримечательностей 🏛️, связанных с древней историей 📖.
  • Холирудский дворец — шотландскую резиденцию действующей королевы и место, где началась трагическая история Марии Стюарт.
  • Холм Калтон-хилл — один из семи застывших вулканов Эдинбурга, на котором находятся монументы, связанные с наполеоновскими войнами, старая обсерватория, шар времени.
  • Площадь св. Андрея, место с которого в конце 18 века началось строительство величественного Нового города в Георгианском стиле.

Личности в истории Эдинбурга
Во время нашего путешествия я расскажу об основателе города короле Давиде I и его матери Святой Маргарите Шотландской. Мы посетим места, связанные с королевой Марией Стюарт — я поделюсь историей её трагической судьбы. Также вы узнаете о протестантском священнике Джоне Ноксе, реформации в Шотландии и короле Роберте Брюсе, давшем стране независимость. Услышите об основателе мировой экономики Адаме Смите, философе Дэвиде Юме, писателях Вальтере Скотте, Роберте Льюисе Стивенсоне, поэте Роберте Бёрнсе и многих других. Все они жили и творили в этом замечательном городе. Ну и конечно, я расскажу вам о загадочных и нашумевших преступлениях, многие из которых вдохновляют писателей и создателей фильмов.

Организационные детали

По желанию после 2 часов путешествия мы можем остановиться в кафе на чашку кофе (оплачивается дополнительно).

Начало и место завершения
🚩 — Princes Street
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я филолог по образованию, историк по призванию. Мой Эдинбург — это не только город-музей под открытым небом, прекрасные галереи и памятники, замечательные сады и скверы, но это и город, в котором я живу и который люблю. Я хочу показать вам разный Эдинбург — туристический и спрятанный от глаз туристов. Мне очень хочется, чтобы и вы смогли проникнуться его атмосферой и полюбить его так, как люблю его я.
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

21 марта 2020
Ирина адаптировала тур под нашу группу, было очень интересно и познавательно, спасибо за ответы на все вопросы! Рекомендую!
22 января 2020
Отличный гид, прекрасная экскурсия, незабываемый город. Рекомендую!
2 января 2020
Увлекательная экскурсия! Погружение в историю Шотландии и Эдинбурга с интересными фактами и деталями. Интересно рассказывает, время пролетает незаметно. Дополнительно к экскурсии Ирина дала много подсказок по поводу где поесть, про транспорт, про город, про магазины, что безусловно облегчило наше пребывание в Эдинбурге. Всем рекомендую!
18 декабря 2019
Мы были в Эдинбурге в первый раз и очень рады, что попали именно на эту экскурсию и именно к этому гиду. Ирина - очень интересный и приятный в общении человек. Видя наш искренний интерес к истории города и Шотландии, она постаралась показать и рассказать нам как можно больше. Экскурсия познакомила нас со всей богатой историей Старого и Нового города, людьми, жившими здесь в разные времена, жизнью горожан различных эпох. А, кроме того, мы стали хорошо ориентироваться в городе, что было немаловажно для нас, посещавших Эдинбург впервые. Ирина с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Экскурсия, думается, подойдет всем людям, кто интересуется историей (именно историей в лицах, а не просто перечислением фактов и дат). Единственное условие, которое надо учитывать - это длительность (около 4 часов) и рельеф города (нужна удобная обувь), о чем, кстати, любезно предупредила экскурсовод. Ну, и конечно, такая экскурсия вряд ли подойдет для путешественников с маленькими детьми или маломобильных. Еще раз большое спасибо Ирине.
13 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Ирина просто замечательный гид, обладающая обширнейшими знаниями не только в области истории Эдинбурга, но и во многих других областях истории, живописи, архитектуры и т. д. Ирина, спасибо Вам огромное!
9 декабря 2019
Ирина - прекрасный проводник по городу и отличный собеседник. Нам было очень интересно! Однозначно рекомендуем!
26 ноября 2019
Замечательная экскурсия по основным достопримечательностям Старого и Нового города. Информация подаётся доступно и интересно. Исторические факты переплетаются с мифами, легендами и жуткими историями, которыми наполнен Эдинбург. Также атмосферу города помогают прочувствовать истории и судьбы, проживавших здесь знаковых личностей. Гид Ирина — приятная в общении, с хорошей дикцией и грамотной речью. Хотелось бы отметить её клиентоориентированность и ответственный подход к работе. Радует, что была после двух часов была возможность отдохнуть, перекусить и согреться. Остались очень положительные впечатления от экскурсии и прекрасного Эдинбурга.
24 ноября 2019
Данная экскурсия нам очень понравилась. Ирина замечательный рассказчик и прекрасно подобрала маршрут: за 4 часа мы посмотрели и узнали очень много, но при этом ни капли не устали. Очень советую.
6 ноября 2019
Спасибо, Ирина! Замечательная экскурсия, волшебный, сильный, древний город! Было не только познавательно и динамично, но и приятно находится с Вами в компании! Всем, кому важно за несколько часов в городе получить не только максимум информации и пройти по значимым. местам города, но и почувствовать его в компании с грамотным проводником, рекомендую обратиться к Ирине.

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Эдинбург глазами Королевы
£85
1.5 часа
Эдинбург глазами Королевы
Пройти следами легендарной Марии Стюарт в Эдинбургском замке и других знаковых местах города

Еще несколько необычных экскурсий в Эдинбурге

Эдинбург. Путешествие сквозь века
£124
2 часа
Эдинбург. Путешествие сквозь века
47 отзывов
Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
£150
4 часа
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
24 отзыва
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Мистический Эдинбург
£98
1.5 часа
Мистический Эдинбург
21 отзыв
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
£182
4 часа
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
6 отзывов
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie
110
8 часов
Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
50
4 часа
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)