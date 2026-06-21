47 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Эдинбурге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет максимально насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться Эдинбургом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и меньшему количеству туристов. Зимой, хотя и холоднее, можно ощутить особую атмосферу города, но следует учесть, что погодные условия могут быть менее благоприятными для длительных прогулок.

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Эдинбургу, где таинственная аура Старого города переплетается с бурным потоком современной жизни.Вы погрузитесь в эпоху шотландского Средневековья, узнаете о жизни королевских особ, вдохновении авторов

"Гарри Поттера" и "Айвенго". Увидите средневековые дома, готические церкви и монументы, подниметесь на Калтон-хилл с потрясающим видом на город. Истории и легенды Эдинбурга, советы по местным кафе и погружение в культуру Шотландии - всё это ждет вас на нашей экскурсии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности Эдинбурга

Вы пройдете по главным улицам Эдинбурга, погружаясь в историю древнего города от его основания до наших дней. Прогуляетесь по живописным садам Принцес Стрит и Королевской Миле — самому колоритному и атмосферному району города. Увидите средневековые дома и современные уголки Эдинбурга, рассмотрите готические церкви и монументы. Узнаете историю легендарного Эдинбургского замка, который с 11 века возвышается на вершине Замковой скалы, и осмотрите его внешние постройки. А затем подниметесь на лучшую смотровую площадку города — зеленый холм Калтон-хилл, откуда вам откроется воистину потрясающий вид на башенки и шпили Эдинбурга!

Легенды и быт средневекового города

Вы не только осмотрите замки, церквушки и улочки времен Средневековья, но и проникнете в таинственный мир легенд, которыми наполнен Эдинбург. Я расскажу вам, где похоронено сердце казненного предателя, поведаю истории из средневековой жизни Эдинбурга, покажу торговую площадь и лобное место в стенах Старого города. Вы узнаете, как жили шотландцы несколько столетий назад, услышите множество местных преданий и сможете лучше прочувствовать дух гордой Шотландии.

Организационные детали

Наша прогулка предполагает спуски и подъемы, т. к. Эдинбург расположен на холмистых грядах, поэтому советую выбирать удобную обувь.