47 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Эдинбург. Путешествие сквозь века

Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£124 за экскурсию

У этой экскурсии47 отзывов
4.98
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Евгения – Гид в Эдинбурге
Приглашаю вас прогуляться 👣 по многоликому Эдинбургу, где таинственная аура Старого города соседствует с бурным потоком современной жизни.

Вы заглянете в эпоху шотландского Средневековья, узнаете о перипетиях в жизнях королевских особ, поймете, чем вдохновлялись авторы «Гарри Поттера», «Айвенго» и романов о Джоне Ребусе.

Я расскажу правдивые истории 📖 и загадочные легенды Эдинбурга, посоветую вам недорогие местные кафе и помогу с первого дня погрузиться в самобытную культуру Шотландии.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Эдинбурга
Вы пройдете по главным улицам Эдинбурга, погружаясь в историю древнего города от его основания до наших дней. Прогуляетесь по живописным садам Принцес Стрит и Королевской Миле — самому колоритному и атмосферному району города. Увидите средневековые дома и современные уголки Эдинбурга, рассмотрите готические церкви и монументы. Узнаете историю легендарного Эдинбургского замка, который с 11 века возвышается на вершине Замковой скалы, и осмотрите его внешние постройки. А затем подниметесь на лучшую смотровую площадку города — зеленый холм Калтон-хилл, откуда вам откроется воистину потрясающий вид на башенки и шпили Эдинбурга!

Легенды и быт средневекового города
Вы не только осмотрите замки, церквушки и улочки времен Средневековья, но и проникнете в таинственный мир легенд, которыми наполнен Эдинбург. Я расскажу вам, где похоронено сердце казненного предателя, поведаю истории из средневековой жизни Эдинбурга, покажу торговую площадь и лобное место в стенах Старого города. Вы узнаете, как жили шотландцы несколько столетий назад, услышите множество местных преданий и сможете лучше прочувствовать дух гордой Шотландии.

Организационные детали

Наша прогулка предполагает спуски и подъемы, т.к. Эдинбург расположен на холмистых грядах, поэтому советую выбирать удобную обувь.

Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет, друзья-путешественники! Меня зовут Евгения. По образованию я специалист медиа менеджмента и финансист. Живу в Эдинбурге 7 лет и с радостью покажу этот город вам! Я расскажу об истории и культуре Эдинбурга, традициях и нравах шотландцев. Вы окунетесь в мистические истории и народные предания Старого и Нового города, увидите не только основные достопримечательности, но и тайные уголки Эдинбурга. Наша экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и будет интересна как взрослым, так и детям.
Напишите мне

47 отзывов оставили туристы

Александр
3 марта 2020
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Евгении за интересный рассказ!
Николай
1 марта 2020
Евгения, огромное спасибо за экскурсию. Я думаю что вам надо поправить время которое она длиться... ))))))И это не два часа... Три часа чудесного рассказа о Эдинбурге и это не смотря на февральскую погоду, Надо очень любить город, и людей которым рассказываешь про него что бы и в снег и дождь и холод этим заниматься. Огромное спасибо Вам и несомненно буду рекомендовать всем.....
16 февраля 2020
На экскурсии мы были в середине февраля и несмотря на «волшебную» погоду, был сильный, шквалистый ветер и дождик, экскурсия очень понравилась как взрослым так и детям! Гид Евгения очень интересно провела нас по улочкам Эдинбурга и её рассказы были необычными, увлекательными, доступными и понятными! Объемная, содержательная информация об исторических моментах города и страны. Погружение в разные эпохи, интриги королей и судьбы простых людей преподнесены так, как будто ты реально проживал с ними этот период. . Экскурсия длилась 2 часа и прошла на одном дыхании, всё время было очень интересно и хотелось ещё слушать и слушать про Эдинбург и его тайны! Мы в восторге. Очень впечатляюще! Мы очень рады, что выбрали именно этого экскурсовода! Не бойтесь шотландской непогоды, Евгения - Солнышко!Большой респект Евгении. ! Огромное спасибо за Удовольствие, полученное от экскурсии!
3 января 2020
Спасибо Евгении, интересно провели время слушая истории про Эдинбург и посещая знаковые места.
3 января 2020
Прекрасная экскурсия! Евгения - чудо! Все очень интересно, со знанием темы, множества городских легенд и увлекательных исторических подробностей! Рекомендую! А Евгении ещё раз большое спасибо!
29 декабря 2019
Благодарим нашего гида Женечку, очень обаятельную девушку, которая делилась с нами своей любовью к городу Эдинбургу, к стране, к ее истории, увлекательно рассказывая, проведя нас действительно сквозь века. Особо отмечу оперативность компании. Я практически заказала экскурсию за день до прилёта!! Мест уже не было. Но!!!! Женя смогла перестроить свой график. Мы получили огромное удовольствие гуляя по рождественскому Эдинбургу. Времени не хватило. Приедем ещё обязательно. История страны и города заслуживают того. Успеха компании Трипстер и дальнейшего развития❤️
9 декабря 2019
Благодарим Евгению за эту экскурсию: исторические факты и одновременно интересные истории из жизни города... Евгения очень доброжелательна, отвечала на все возникающие дополнительные вопросы касательно экскурсии и не только. В результате оплаченная 2-х часовая экскурсия длилась 3 часа (без доп. оплаты). И этого было мало!!!) Огромное спасибо, Евгения! Удачи!
31 октября 2019
Отличная экскурсия ! Спасибо гиду Евгении, все прошло замечательно!
10 октября 2019
Евгения приобщила нас к истории Эдинбурга и Шотландии на интересной, прекрасно подготовленной экскурсии. Ее рассказ провел нас по улочкам старого города, плавно переходя из века в век. Это именно то, что ожидаешь от гида - скоординированность маршрута и истории, плавность изложения, не перегружаемая датами, с акцентом на подоплеку событий. Не могла не произвести впечатления и правильная, грамотная речь. От экскурсии остались самые приятные воспоминания и мы с удовольствием порекомендуем Евгению своим друзьям и знакомым.
2 октября 2019
Мы очень благодарны Евгении за то, что откликнулась на нашу просьбу провести экскурсию! Её Экскурсия была приятным завершением нашего пребывания в Эдинбурге! Мы оценили интерес и любовь Евгении к городу, его истории, а, главное, её искреннее желание поделиться этим с нами!От всей души рекомендуем Евгению всем желающим познакомиться с Шотландией!!!!
Ещё 37 отзывов

Евгения проводит ещё 2 экскурсии

Большая обзорная прогулка по ЭдинбургуБольшая обзорная прогулка по ЭдинбургуБольшая обзорная прогулка по Эдинбургу
£182 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
Приготовьтесь к многогранному знакомству с волшебным Эдинбургом! Наша прогулка пройдет по местам, без которых невозможно представить столицу Шотландии: вы прогуляетесь по главной улице Старого города — Королевской Миле, увидите башни Эдинбургского замка, представите, как бойко шла в Средневековье торговля на площади Грассмаркет. Я помогу вам уловить магию Эдинбурга и установить особую связь, которая иногда возникает между путешественником и городом и манит вернуться за новыми открытиями.
Мистический ЭдинбургМистический ЭдинбургМистический Эдинбург
£98 за экскурсию
1.5 часа
21 отзыв
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
Судьбы королевских особ, родовые проклятия и войны древних шотландских кланов — легенды Эдинбурга могут рассказать о городе больше, чем учебники истории. Тех, кто отважится вместе со мной заглянуть в мир средневековых преданий Шотландии, я проведу от старинной Королевской Мили до окруженного невероятными легендами Эдинбургского замка, открывая перед вами манящую мистическую историю города.

Обзорные экскурсии в Эдинбурге

Эдинбург и люди: ожившая история в лицахЭдинбург и люди: ожившая история в лицахЭдинбург и люди: ожившая история в лицах
£160 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу — и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Парадная и мрачная сторона Эдинбурга. Возвышенная и кровавая история его создания. Жестокая тирания и беспримерный гуманизм. Величайшие открытия и громкие преступления. За всем этим стоят люди. Кто они — доброжелатели или тираны? Об этом вы узнаете, побывав в Старом городе шотландской столицы и посетив места, в которых буквально замерло время.
Живописные заметки Роберта Льюиса СтивенсонаЖивописные заметки Роберта Льюиса СтивенсонаЖивописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
£150 за экскурсию
4 часа
24 отзыва
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
У Эдинбурга долгая и богатая литературная традиция: сэр Вальтер Скотт, Джеймс Хогг, Роберт Люис Стивенсон, сэр Артур Конан Дойль, Д.К.Роулинг и многие другие мастера слова жили и работали в этом «древнем и известном Метрополисе Севера». Наша прогулка основана на «живописных заметках» об Эдинбурге, написанных автором знаменитых приключенческих романов, писателем и поэтом Робертом Люисом Стивенсоном. Вы пройдете по самым знаковым местам города, прочувствуете его дух и характер, познакомитесь с местными обычаями и взглянете на древний Эдинбург, названный ЮНЕСКО «Городом Литературы».

Выбирайте и другие экскурсии в Эдинбурге

ОбзорныеИндивидуальныеВсеНеобычные маршрутыПешкомИстория и архитектура
£124 за экскурсию
Заказать экскурсию