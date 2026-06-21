47 отзывов оставили туристы

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Эдинбург. Путешествие сквозь века

Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Эдинбургу, где таинственная аура Старого города переплетается с бурным потоком современной жизни.

Вы погрузитесь в эпоху шотландского Средневековья, узнаете о жизни королевских особ, вдохновении авторов
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"Гарри Поттера" и "Айвенго".

Увидите средневековые дома, готические церкви и монументы, подниметесь на Калтон-хилл с потрясающим видом на город.

Истории и легенды Эдинбурга, советы по местным кафе и погружение в культуру Шотландии - всё это ждет вас на нашей экскурсии

5
86 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные маршруты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📚 Легенды и предания
  • 🌄 Потрясающие виды
  • 🍽️ Советы по местным кафе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Эдинбурге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет максимально насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться Эдинбургом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и меньшему количеству туристов. Зимой, хотя и холоднее, можно ощутить особую атмосферу города, но следует учесть, что погодные условия могут быть менее благоприятными для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Эдинбург. Путешествие сквозь века

Что можно увидеть

  • Принцес Стрит
  • Королевская Миля
  • Эдинбургский замок
  • Калтон-хилл

Описание экскурсии

Главные достопримечательности Эдинбурга

Вы пройдете по главным улицам Эдинбурга, погружаясь в историю древнего города от его основания до наших дней. Прогуляетесь по живописным садам Принцес Стрит и Королевской Миле — самому колоритному и атмосферному району города. Увидите средневековые дома и современные уголки Эдинбурга, рассмотрите готические церкви и монументы. Узнаете историю легендарного Эдинбургского замка, который с 11 века возвышается на вершине Замковой скалы, и осмотрите его внешние постройки. А затем подниметесь на лучшую смотровую площадку города — зеленый холм Калтон-хилл, откуда вам откроется воистину потрясающий вид на башенки и шпили Эдинбурга!

Легенды и быт средневекового города

Вы не только осмотрите замки, церквушки и улочки времен Средневековья, но и проникнете в таинственный мир легенд, которыми наполнен Эдинбург. Я расскажу вам, где похоронено сердце казненного предателя, поведаю истории из средневековой жизни Эдинбурга, покажу торговую площадь и лобное место в стенах Старого города. Вы узнаете, как жили шотландцы несколько столетий назад, услышите множество местных преданий и сможете лучше прочувствовать дух гордой Шотландии.

Организационные детали

Наша прогулка предполагает спуски и подъемы, т. к. Эдинбург расположен на холмистых грядах, поэтому советую выбирать удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Эдинбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 1027 туристов
Привет, друзья-путешественники! Меня зовут Евгения. По образованию я специалист медиа менеджмента и финансист. Живу в Эдинбурге 7 лет и с радостью покажу этот город вам! Я расскажу об истории и
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культуре Эдинбурга, традициях и нравах шотландцев. Вы окунетесь в мистические истории и народные предания Старого и Нового города, увидите не только основные достопримечательности, но и тайные уголки Эдинбурга. Наша экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и будет интересна как взрослым, так и детям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
2
3
2
1
К
Отличная экскурсия, Евгения отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает. 10/10, рекомендую
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Сергей
Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, информация подаётся интересно и доступно, без перегрузки.

Евгения — прекрасный гид: рассказывает живо, с интересом, легко отвечает на вопросы и создаёт комфортную атмосферу на протяжении всей экскурсии.

В целом — отличный опыт, можно смело рекомендовать.
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олеся
Очень понравилась экскурсия по Эдинбургу мне и моей дочери! Экскурсовод действительно влюблена в этот город и знает очень много интересных фактов. Экскурсия завершилась возле замка, что очень удобно и мы продолжили наше знакомство с историей Шотландии в Эдинбургском замке.
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М
все было Великолепно
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Д
Спасибо Жене за экскурсию! Два часа пролетели незаметно, и шагать бы ещё и шагать, слушать бы и шутить; легко, весело и интересно! Спасибо за Эдинбург! ❤️ Для полноты отзыва -
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путешествовали с дочкой 12 лет, если бы не высокий сезон и толпы туристов - было бы чуть проще; Женя идёт твоём ритме, но толпа и лето тебя высасывает вмиг… Просто имейте ввиду. А так - пять из пяти!

Спасибо Жене за экскурсию! Два часа пролетели незаметно, и шагать бы ещё и шагать, слушать бы
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Ю
Спасибо огромное Евгении за великолепно проведённые экскурсии, за глубокое знание истории Шотландии, профессионализм и просто душевность! Я прожила 2 года в Эдинбурге, но Евгения открыла мне необыкновенные места и поспособствовала по-новому влюбиться в Эдинбург! Родители, просто в восторге! Большущее спасибо!
Спасибо огромное Евгении за великолепно проведённые экскурсии, за глубокое знание истории Шотландии, профессионализм и просто душевность!
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Входит в следующие категории Эдинбурга

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