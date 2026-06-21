47 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Эдинбурге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет максимально насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться Эдинбургом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и меньшему количеству туристов. Зимой, хотя и холоднее, можно ощутить особую атмосферу города, но следует учесть, что погодные условия могут быть менее благоприятными для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Принцес Стрит
Королевская Миля
Эдинбургский замок
Калтон-хилл
Описание экскурсии
Главные достопримечательности Эдинбурга
Вы пройдете по главным улицам Эдинбурга, погружаясь в историю древнего города от его основания до наших дней. Прогуляетесь по живописным садам Принцес Стрит и Королевской Миле — самому колоритному и атмосферному району города. Увидите средневековые дома и современные уголки Эдинбурга, рассмотрите готические церкви и монументы. Узнаете историю легендарного Эдинбургского замка, который с 11 века возвышается на вершине Замковой скалы, и осмотрите его внешние постройки. А затем подниметесь на лучшую смотровую площадку города — зеленый холм Калтон-хилл, откуда вам откроется воистину потрясающий вид на башенки и шпили Эдинбурга!
Легенды и быт средневекового города
Вы не только осмотрите замки, церквушки и улочки времен Средневековья, но и проникнете в таинственный мир легенд, которыми наполнен Эдинбург. Я расскажу вам, где похоронено сердце казненного предателя, поведаю истории из средневековой жизни Эдинбурга, покажу торговую площадь и лобное место в стенах Старого города. Вы узнаете, как жили шотландцы несколько столетий назад, услышите множество местных преданий и сможете лучше прочувствовать дух гордой Шотландии.
Организационные детали
Наша прогулка предполагает спуски и подъемы, т. к. Эдинбург расположен на холмистых грядах, поэтому советую выбирать удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Эдинбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 1027 туристов
Привет, друзья-путешественники! Меня зовут Евгения. По образованию я специалист медиа менеджмента и финансист. Живу в Эдинбурге 7 лет и с радостью покажу этот город вам! Я расскажу об истории и читать дальшеуменьшить
культуре Эдинбурга, традициях и нравах шотландцев. Вы окунетесь в мистические истории и народные предания Старого и Нового города, увидите не только основные достопримечательности, но и тайные уголки Эдинбурга. Наша экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и будет интересна как взрослым, так и детям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
2
3
–
2
–
1
–
К
Кирилл
Отличная экскурсия, Евгения отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает. 10/10, рекомендую
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Сергей
Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, информация подаётся интересно и доступно, без перегрузки.
Евгения — прекрасный гид: рассказывает живо, с интересом, легко отвечает на вопросы и создаёт комфортную атмосферу на протяжении всей экскурсии.
В целом — отличный опыт, можно смело рекомендовать.
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олеся
Очень понравилась экскурсия по Эдинбургу мне и моей дочери! Экскурсовод действительно влюблена в этот город и знает очень много интересных фактов. Экскурсия завершилась возле замка, что очень удобно и мы продолжили наше знакомство с историей Шотландии в Эдинбургском замке.
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М
Максим
все было Великолепно
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Д
Дмитрий
Спасибо Жене за экскурсию! Два часа пролетели незаметно, и шагать бы ещё и шагать, слушать бы и шутить; легко, весело и интересно! Спасибо за Эдинбург! ❤️ Для полноты отзыва - читать дальшеуменьшить
путешествовали с дочкой 12 лет, если бы не высокий сезон и толпы туристов - было бы чуть проще; Женя идёт твоём ритме, но толпа и лето тебя высасывает вмиг… Просто имейте ввиду. А так - пять из пяти!
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Ю
Юлия
Спасибо огромное Евгении за великолепно проведённые экскурсии, за глубокое знание истории Шотландии, профессионализм и просто душевность! Я прожила 2 года в Эдинбурге, но Евгения открыла мне необыкновенные места и поспособствовала по-новому влюбиться в Эдинбург! Родители, просто в восторге! Большущее спасибо!
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