47 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Эдинбурга

Вы пройдете по главным улицам Эдинбурга, погружаясь в историю древнего города от его основания до наших дней. Прогуляетесь по живописным садам Принцес Стрит и Королевской Миле — самому колоритному и атмосферному району города. Увидите средневековые дома и современные уголки Эдинбурга, рассмотрите готические церкви и монументы. Узнаете историю легендарного Эдинбургского замка, который с 11 века возвышается на вершине Замковой скалы, и осмотрите его внешние постройки. А затем подниметесь на лучшую смотровую площадку города — зеленый холм Калтон-хилл, откуда вам откроется воистину потрясающий вид на башенки и шпили Эдинбурга!

Легенды и быт средневекового города

Вы не только осмотрите замки, церквушки и улочки времен Средневековья, но и проникнете в таинственный мир легенд, которыми наполнен Эдинбург. Я расскажу вам, где похоронено сердце казненного предателя, поведаю истории из средневековой жизни Эдинбурга, покажу торговую площадь и лобное место в стенах Старого города. Вы узнаете, как жили шотландцы несколько столетий назад, услышите множество местных преданий и сможете лучше прочувствовать дух гордой Шотландии.