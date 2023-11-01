Приглашаю на прогулку по Королевской миле – череде улиц, соединяющих Эдинбургский замок с королевским дворцом. Мы посетим самую старую часть города и окунёмся в атмосферу средневековой жизни шотландской столицы. Моя цель – показать вам лучшие исторические места на знаменитом маршруте, а также сделать профессиональные фотографии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории о городе и его жителях

Я расскажу о прошлом города и его самых знаменитых жителях. Часть прогулки будет посвящена Гарри Поттеру и Джоан Роулинг – узнаете, как книга связана с городом. Любителям знаменитого сериала «Чужестранка» понравится дворик, где снимали одну из сцен.

Известные улицы и тайные переулки

Мы пройдём всю Королевскую милю от Эдинбургского замка к дворцу Холируд. По пути нам встретятся: Замковая площадь, дом Рамси, Виктория стрит, Грассмаркет, кладбище Грейфрайерс, мост Георга IV, кафе «Элефант», собор Святого Джиля, дом Нокса, Канонгейт. Отдельное внимание уделим дворикам старого города, где вы увидите, как жили люди несколько столетий назад. Обычно путешественники проходят мимо, а зря — там спрятано много интересного.

Профессиональные фотографии

Я фотографирую уже много лет и знаю множество красивых мест для съёмок в городе. Я с радостью сделаю вам портретные снимки в самых красивых из них, чтобы у вас сохранились особенные тёплые воспоминания об этой поездке на всю жизнь. Через 7 дней после съёмки вы получите 50-60 обработанных снимков.

Организационные детали