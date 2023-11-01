Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия

Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память

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Приглашаю на прогулку по Королевской миле – череде улиц, соединяющих Эдинбургский замок с королевским дворцом. Мы посетим самую старую часть города и окунёмся в атмосферу средневековой жизни шотландской столицы.

Моя цель – показать вам лучшие исторические места на знаменитом маршруте, а также сделать профессиональные фотографии.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории о городе и его жителях

Я расскажу о прошлом города и его самых знаменитых жителях. Часть прогулки будет посвящена Гарри Поттеру и Джоан Роулинг – узнаете, как книга связана с городом. Любителям знаменитого сериала «Чужестранка» понравится дворик, где снимали одну из сцен.

Известные улицы и тайные переулки

Мы пройдём всю Королевскую милю от Эдинбургского замка к дворцу Холируд. По пути нам встретятся: Замковая площадь, дом Рамси, Виктория стрит, Грассмаркет, кладбище Грейфрайерс, мост Георга IV, кафе «Элефант», собор Святого Джиля, дом Нокса, Канонгейт. Отдельное внимание уделим дворикам старого города, где вы увидите, как жили люди несколько столетий назад. Обычно путешественники проходят мимо, а зря — там спрятано много интересного.

Профессиональные фотографии

Я фотографирую уже много лет и знаю множество красивых мест для съёмок в городе. Я с радостью сделаю вам портретные снимки в самых красивых из них, чтобы у вас сохранились особенные тёплые воспоминания об этой поездке на всю жизнь. Через 7 дней после съёмки вы получите 50-60 обработанных снимков.

Организационные детали

  • Советую надеть удобную обувь, так как центр очень холмистый, по пути будут лестницы
  • Для фотографий лучше всего подойдёт одежда нейтральных цветов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Castlehill
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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