Экскурсии выходного дня в Кембридже

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кембридже на русском языке, цены от £35. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Кембридж - город-университет, изменивший мир
Пешая
3 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Кембридж - город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
Начало: Около Cambridge Arts Theatre
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
29 ноя в 12:00
£35 за человека
Тур в Кембридж
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
29 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Пешая
17 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
1 дек в 10:00
7 дек в 10:00
£90 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yevgeniy
    16 сентября 2024
    Кембридж: город, колледжи и люди
    Прекрасный экскурсовод, особенно понравилось то как Татьяна легко поменяла подачу материала согласно нашим интересам.
  • Б
    Бислан
    27 июля 2024
    Кембридж: город, колледжи и люди
    Спасибо Татьяне за экскурсию по Кэмбриджу! Два часа пролетели незаметно. Уровень знаний гида на высоте, подача интересная, а главное увлекательная. Рекомендую всем кто хочет узнать о Кэмбридже все и даже больше.
  • е
    екатерина
    12 июля 2024
    Кембридж: город, колледжи и люди
    Татьяна прекрасный рассказчик! Мы были на экскурсии с 10-летним сыном, все трое заслушались увлекательными фактами, историями из жизни города и
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    его главных обитателей (студентов) - те были весьма хитры на выдумки. Отдельно стоит упомянуть часть экскурсии в King’s College Chapel и спрятанные в витражах и барельефах пасхалки для внимательных слушателей. Мы погуляли с Татьяной 1,5 часа и гуляли бы дальше, если бы не проголодались. Благодарим за прекрасно проведенное время и всячески рекомендуем прогулки по Кембриджу с Татьяной.

    Татьяна прекрасный рассказчик! Мы были на экскурсии с 10-летним сыном, все трое заслушались увлекательными фактами, историями
  • В
    Виктория
    2 апреля 2024
    Кембридж - город-университет, изменивший мир
    Мы впервые посетили Кембридж и остались под огромным количеством впечатлений от истории и архитектуры города в целом. Наталья прекрасный экскурсовод,
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    все прошло очень гладко, будто мы знакомы лет 100 - очень приятно 🤗 Несмотря на то, что бронирование было оформлено "без пяти минут" до прогулки, мы сумели договорится о подходящем времени и всё-таки провели нашу экскурсию. Огромное спасибо Наталье за познавательную прогулку и рассказ! Очень рекомендую 🌞

  • P
    Panina
    3 июня 2023
    Тур в Кембридж
    Спасибо Богдана, очень хорошо всё организовано, познавательно, рекомендую.
  • А
    Ализа
    8 декабря 2022
    Кембридж - город-университет, изменивший мир
    Отличная экскурсия. Нам очень понравилось.
  • А
    Александра
    29 октября 2020
    Кембридж - город-университет, изменивший мир
    Были на экскурсии в октябре 2020. В это непростое время получили удовольствие от общения с Кембриджем через Наталью. Познавательно и
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    непринуждённо Наталья рассказывала мне с детьми 11 и 14 лет об истории создания и множестве интересных людей проживающих и работающих в этом чудесном городе. При следующем посещении этого я опоздала обязательно пойдём в музей с этой чудесной рассказчицей.

Ответы на вопросы от путешественников по Кембриджу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кембриджу в ноябре 2024
Сейчас в Кембридже в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 206. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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