Экскурсия в исторический район Лондона предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми событиями английской истории.
Прогулка по улице Флит-стрит, посещение собора Святого Павла и старого лондонского монетного двора позволят глубже понять культурное наследие города. Также можно посетить старейшие лондонские пабы и узнать об особенностях английских элей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет ярким событием вашего визита в Лондон
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🍺 Посещение старинных пабов
- 📜 Углубление в английскую историю
- 🚶♂️ Прогулка по знаменитым улицам
- 🎨 Культурное обогащение
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для экскурсии по лондонскому Сити - май, июнь и сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город не переполнен туристами. В июле и августе также приятно, но может быть больше людей. Зимой, особенно в декабре, атмосфера Лондона очаровательна, но погода может быть прохладной и дождливой.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Флит-стрит
- Собор Святого Павла
- Церковь Мэри-ле-Боу
- Лондонский монетный двор
Описание экскурсии
Историческое наследие района
Этот район можно считать колыбелью города, ведь здесь расположены остатки древнеримского Лондиниума. Прогулка по этим местам подарит вам уникальную возможность узнать об ключевых событиях английской истории и их влиянии на Сити.
Ключевые исторические события
- Римское завоевание Англии в I веке н. э.
- Нормандское завоевание 1066 года
- Лондонский пожар 1666 года
Прогулка по историческим улицам
Во время вашей прогулки вы сможете посетить:
- Историческую улицу Флит-стрит
- Собор Святого Павла
- Церковь Мэри-ле-Боу
- Старое здание лондонской биржи
- Лондонский Монумент
Вкус английской культуры
Вы также поговорите об особенностях английских элей и, возможно, заглянете внутрь нескольких старейших лондонских пабов. Посещение пабов зависит только от вашего желания или настроения.
Оптимальное время для прогулки
Если вам захочется провести больше времени в пабах, вы всегда можете сократить пешую прогулку. Главное — получать удовольствие от каждого момента, наслаждаясь атмосферой исторического Лондона!
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Павла
- Резиденцию лорд мэра Сити
- Офис семьи Ротшильд
- Старую и новую Лондонские биржи
- Уникальный по архитектуре район Барбикан
- Старые пабы Лондона
- Уникальные высотные здания лондонского сити: Корнишон, Нержавейка и Сыротёрка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с клиентом
Завершение: Станция метро Монумент
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
