Сейчас сентябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии по лондонскому Сити - май, июнь и сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город не переполнен туристами. В июле и августе также приятно, но может быть больше людей. Зимой, особенно в декабре, атмосфера Лондона очаровательна, но погода может быть прохладной и дождливой.

Экскурсия в исторический район Лондона предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми событиями английской истории. Прогулка по улице Флит-стрит, посещение собора Святого Павла и старого лондонского монетного двора позволят глубже понять культурное наследие города. Также можно посетить старейшие лондонские пабы и узнать об особенностях английских элей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет ярким событием вашего визита в Лондон

Описание экскурсии

Историческое наследие района

Этот район можно считать колыбелью города, ведь здесь расположены остатки древнеримского Лондиниума. Прогулка по этим местам подарит вам уникальную возможность узнать об ключевых событиях английской истории и их влиянии на Сити.

Ключевые исторические события

Римское завоевание Англии в I веке н. э.

Нормандское завоевание 1066 года

Лондонский пожар 1666 года

Прогулка по историческим улицам

Во время вашей прогулки вы сможете посетить:

Историческую улицу Флит-стрит

Собор Святого Павла

Церковь Мэри-ле-Боу

Старое здание лондонской биржи

Лондонский Монумент

Вкус английской культуры

Вы также поговорите об особенностях английских элей и, возможно, заглянете внутрь нескольких старейших лондонских пабов. Посещение пабов зависит только от вашего желания или настроения.

Оптимальное время для прогулки

Если вам захочется провести больше времени в пабах, вы всегда можете сократить пешую прогулку. Главное — получать удовольствие от каждого момента, наслаждаясь атмосферой исторического Лондона!