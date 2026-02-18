45 отзывов оставили туристы

Лучшее время для прогулки по Сити - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться прогулкой без лишней суеты. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть возможные дожди и холод.

Сити - это уникальное место в центре Лондона, где история встречается с современностью. За три часа вы пройдете по старейшему Лондонскому мосту, увидите знаменитые небоскрёбы и узнаете о завоевании Британии римлянами. Посетите рынок Лиденхолл и банк Англии, а также насладитесь видом на собор Святого Павла. Эта экскурсия позволит вам понять, как Сити стал мировым финансовым центром и пережил множество исторических событий

Описание экскурсии

City: must see

Экскурсия начинается у старейшего Лондонского моста, где открывается вид на весь Сити. Пройдя по набережной мимо строений старого рыбного рынка и таможни, мы направимся вглубь Сити. После осмотрим знаменитый небоскреб «Огурец» и здание «наизнанку» — страховой гигант Ллойд. Вы заглянете на древний рынок Лиденхолл, а еще увидите банк Англии, королевскую Биржу и резиденцию лорда-мэра. Кроме того, в программе — церемониальный центр Гилдхолл, единственный в Сити жилой комплекс Барбикан и Смитфилд, один из самых больших мясных рынков в мире. А завершением экскурсии станет великолепный вид на собор Святого Павла с секретной крыши!

Лондонские хроники

Я расскажу историю основания города и главные этапы его развития, начиная с 1 века: о завоевании Британии древними римлянами и позднейшем завоевании норманнами. Мы представим жизнь Лондона в Средневековье и поговорим о последствиях Великого лондонского пожара 1666 года, который практически полностью уничтожил средневековый Сити. Вы поймете, каким был город в 19 веке, и услышите о его расширении и соединении с пригородами благодаря развитию железных дорог. Коснемся и Второй мировой войны, изменившей облик исторической части, а также обсудим строительство небоскребов в наш век.

Организационные детали

Стоимость экскурсии оплачивается по курсу в фунтах.