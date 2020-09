45 отзывов оставили туристы

Отличная экскурсия по городу от Ирины. Ее энтузиазм и глубокие знания очень впечатляют. Также очень профессионально: провела с нами более 4 часов (вместо 3 часов) в очень сложных условиях (безостановочный дождь - редкое событие в Лондоне). Она также дала отличный совет, чтобы посетить Sky Garden рано утром и насладиться потрясающим видом на Лондон. Мы сделали, и очень благодарны ей. Настоятельно рекомендуем! Excellent City tour provided by Irina. Her enthusiasm and in depth knowledge are very impressive. Also very professional: spent with us more than 4 hrs (instead of 3 hrs) in very difficult conditions (non-stopped rain - rare event in London). She also gave an excellent advice to visit Sky Garden early in the morning and enjoy the stunning view of London. We did, and very thankful to her. Highly recommended!