45 отзывов оставили туристы

Я живу в Лондоне с 2011 года. Влюбилась в город с первого раза и теперь не могу остановиться рассказывать и показывать самые интересные места Лондона. Занимаюсь скалолазанием, вкусно готовлю, хожу с друзьями на прогулки по городу и его окрестностям, была в 11 странах мира, покорила три 4000-х тысячника.
Ирине удалось заинтересовать нашу разновозрастную компанию (от 14 до 69 лет участникам). В итоге, за несколько дней в Лондоне, лучшее, что с нами произошло - это прогулка с Ириной по Сити.
Мария
18 ноября 2019
Прекрасная экскурсия с отличным и знающим гидом. Достаточное количество информации, интересная подача, много новых и неожиданных для нас деталей. Время пролетело абсолютно незаметно несмотря на 3 часа нон-стоп экскурсии. Очень рекомендуем всем! И сами с радостью сходили бы еще на какую-то другую экскурсию с Ириной.
Ирина
28 октября 2019
Потрясающая экскурсия!!!!вы получите огромное удовольствие от интереснейшего рассказа и красивых и необычных мест, погружаясь в историю, которую вам преподнесёт замечательный гид- Ирина! Спасибо огромное, у меня ещё хватило сил посетить Национальную галерею и Сейнт-Джемский парк. Улетаю очень довольная, влюбившись в Лондон! Спасибо огромное!
Александр
6 сентября 2019
VERY GOOD!
Lazarev,
2 сентября 2019
Отличная экскурсия по городу от Ирины. Ее энтузиазм и глубокие знания очень впечатляют. Также очень профессионально: провела с нами более 4 часов (вместо 3 часов) в очень сложных условиях (безостановочный дождь - редкое событие в Лондоне). Она также дала отличный совет, чтобы посетить Sky Garden рано утром и насладиться потрясающим видом на Лондон. Мы сделали, и очень благодарны ей. Настоятельно рекомендуем! Excellent City tour provided by Irina. Her enthusiasm and in depth knowledge are very impressive. Also very professional: spent with us more than 4 hrs (instead of 3 hrs) in very difficult conditions (non-stopped rain - rare event in London). She also gave an excellent advice to visit Sky Garden early in the morning and enjoy the stunning view of London. We did, and very thankful to her. Highly recommended!
Matvey
23 июня 2019
Экскурсия замечательная , много информации. Очень рекомедуем.
Ася
19 апреля 2019
Ирина - прекрасный гид с хорошим русским языком, с обширными знаниями. Ира любит не только свою профессию, но также самозабвенно и Лондон. Ира рассказывает о City так вдохновенно, так романтично, что хочется ее слушать бесконечно! Она знает очень много об истории, о тайнах и легендах этого уникального, поразительного города на Темзе. Рекомендую экскурсии с Ириной людям, которым интересны не избитые достопримечательности из путеводителей и интернета, а уникальные прогулки с ней по улицам Лондона, составленные со знаниями по истории, искусству, с внимаем к интересам экскурсантов и с энтузиазмом! Ася Руфер
Vitaliy
16 апреля 2019
Очень интересная экскурсия. всем рекомендую
Акмаржан
4 апреля 2019
Я много раз бывала в Лондоне и экскурсия была забронирвана не для меня, но в итоге я сама узнала о Лондоне столько нового! Обязательно сходите на экскурсию с Ириной по Сити!
Павел
21 октября 2018
Кто-то ниже писал, что Ирина ничего не рассказывает, если не спросить, так я хочу опровергнуть. Очень интересная экскурсия, огромное количество исчерпывающей информации, ответы на все вопросы, в общем Ириной очень доволен как гидом - всем рекомендую.
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
Я, как профессиональный историк искусства, живущий в Лондоне и полюбивший его всем сердцем, хочу поделиться своими знаниями — во время обзорной экскурсии я покажу и расскажу все главное, что стоит знать об этом городе.
Почувствовать ритм города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Велосипедная экскурсия ― это великолепный способ совместить культурный и спортивный отдых. Eсли вы хотите увидеть Лондон и провести время весело и непринужденно — это наилучшая возможность почувствовать его настоящую атмосферу, ощутить ритм жизни его улиц и площадей, погрузиться в нескончаемый поток впечатлений.
История, секреты и нравы Лондона в двухчасовом круизе по Темзе
Чтобы увидеть Лондон с совершенно неожиданного ракурса, стоит отправиться на круиз по Темзе. Именно с воды открываются самые необычные виды на районы и достопримечательности Лондона. На экскурсии я расскажу об увлекательном настоящем Лондона и его таинственном прошлом, и вы раскроете секреты и нравы этого ни на что не похожего города.
Увидеть символы города от Адмиралтейства до Вестминстера на пешеходной групповой прогулке
Если вы хотите узнать и полюбить старый Лондон, обязательно прогуляйтесь по нему пешком! За пару часов мы обойдем самые значимые места исторического центра: Трафальгарскую площадь, парк Святого Джеймса, Биг-Бен, Вестминстерское Аббатство и другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с британской столицей. Вы погрузитесь в удивительную историю и красочную современную жизнь Лондона, узнаете о его особенностях и найдете ключ к пониманию его по-настоящему английского характера.
Главные достопримечательности восточного Лондона и старого Сити на автобусе
Приготовьтесь поприветствовать The capital of Great Britain! За 4 часа вы поймёте устройство города и узнаете о главных районах. В западном Лондоне вас ждёт Букингемский дворец, Вестминстерское Аббатство, Парламент, Трафальгарская площадь и другие исторические памятники. А в восточном Сити вы окажетесь в старейшем районе Лондона, где древнее прячется за стеклянными небоскрёбами и чувствуется энергетика одного из ведущих деловых центров мира.
С комфортом оценить все знаковые места британской столицы и разобраться, как устроен город
Лондон — город, которым можно наслаждаться самыми разнообразными способами.
Отличной альтернативой традиционной пешеходной экскурсии может стать автомобильный тур «Весь Лондон за 4 часа». На комфортабельном микроавтобусе мы проедем по центральным районам Лондона, и вы сможете наглядно разобраться, как именно устроен этот город.