45 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Лондонского Сити, где история и современность переплетаются на каждом шагу. Узнайте, как город стал финансовым центром
Сити - это уникальное место в центре Лондона, где история встречается с современностью.
За три часа вы пройдете по старейшему Лондонскому мосту, увидите знаменитые небоскрёбы и узнаете о завоевании Британии римлянами. Посетите рынок Лиденхолл и банк Англии, а также насладитесь видом на собор Святого Павла.
Эта экскурсия позволит вам понять, как Сити стал мировым финансовым центром и пережил множество исторических событий
Лучшее время для прогулки по Сити - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться прогулкой без лишней суеты. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть возможные дожди и холод.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лондонский мост
Небоскрёб Огурец
Здание Ллойд
Рынок Лиденхолл
Банк Англии
Королевская Биржа
Гилдхолл
Барбикан
Смитфилд
Собор Святого Павла
Описание экскурсии
City: must see
Экскурсия начинается у старейшего Лондонского моста, где открывается вид на весь Сити. Пройдя по набережной мимо строений старого рыбного рынка и таможни, мы направимся вглубь Сити. После осмотрим знаменитый небоскреб «Огурец» и здание «наизнанку» — страховой гигант Ллойд. Вы заглянете на древний рынок Лиденхолл, а еще увидите банк Англии, королевскую Биржу и резиденцию лорда-мэра. Кроме того, в программе — церемониальный центр Гилдхолл, единственный в Сити жилой комплекс Барбикан и Смитфилд, один из самых больших мясных рынков в мире. А завершением экскурсии станет великолепный вид на собор Святого Павла с секретной крыши!
Лондонские хроники
Я расскажу историю основания города и главные этапы его развития, начиная с 1 века: о завоевании Британии древними римлянами и позднейшем завоевании норманнами. Мы представим жизнь Лондона в Средневековье и поговорим о последствиях Великого лондонского пожара 1666 года, который практически полностью уничтожил средневековый Сити. Вы поймете, каким был город в 19 веке, и услышите о его расширении и соединении с пригородами благодаря развитию железных дорог. Коснемся и Второй мировой войны, изменившей облик исторической части, а также обсудим строительство небоскребов в наш век.
Организационные детали
Стоимость экскурсии оплачивается по курсу в фунтах.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из метро Monument
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 6 часов 20 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Я живу в Лондоне с 2011 года. Влюбилась в город с первого раза и теперь не могу остановиться рассказывать про этот удивительный город, показывать самые интересные места Лондона. Занимаюсь скалолазанием, вкусно готовлю, хожу с друзьями на прогулки по городу и его окрестностям, была в 23 странах мира, покорила три 4000-х тысячника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Ирина отличный экскурсовод. Искренне рекомендую!
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L
Lev
Ирина провела нам прекрасную экскурсию. Прекрасная подача материала - без огромного количества дат и имен, все интересно, слушали не отрываясь. Получилось больше 3 с половиной часов увлекательный истории. Однозначно рекомендую.
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К
Климент
Ирина - замечательный гид! Маршрут был хорошо проработан, основываясь на ее богатой эрудиции. В результате сложилсь цельная картина истории и современного состояния лондонского Сити.
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С
Светлана
Насыщенная и интересная прогулка. Выбранный маршрут показал и известные туристические места и скрытые интересные уголки. Ирина обладает большими знаниями и большой любовью к Лондону и его истории. Экскурсия очень хорошо встроена, слушается на одном дыхании.
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Л
Леонид
Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового
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L
Lazarev,
Отличная экскурсия по городу от Ирины. Ее энтузиазм и глубокие знания очень впечатляют. Также очень профессионально: провела с нами более 4 часов (вместо 3 часов) в очень сложных условиях (безостановочный читать дальшеуменьшить
дождь - редкое событие в Лондоне). Она также дала отличный совет, чтобы посетить Sky Garden рано утром и насладиться потрясающим видом на Лондон. Мы сделали, и очень благодарны ей.
Настоятельно рекомендуем!
Excellent City tour provided by Irina. Her enthusiasm and in depth knowledge are very impressive. Also very professional: spent with us more than 4 hrs (instead of 3 hrs) in very difficult conditions (non-stopped rain - rare event in London). She also gave an excellent advice to visit Sky Garden early in the morning and enjoy the stunning view of London. We did, and very thankful to her.
Highly recommended!
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