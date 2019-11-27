45 отзывов оставили туристы

Ирина - прекрасный гид с хорошим русским языком, с обширными знаниями. Ира любит не только свою профессию, но также самозабвенно и Лондон. Ира рассказывает о City так вдохновенно, так романтично, что хочется ее слушать бесконечно! Она знает очень много об истории, о тайнах и легендах этого уникального, поразительного города на Темзе. Рекомендую экскурсии с Ириной людям, которым интересны не избитые достопримечательности из путеводителей и интернета, а уникальные прогулки с ней по улицам Лондона, составленные со знаниями по истории, искусству, с внимаем к интересам экскурсантов и с энтузиазмом! Ася Руфер