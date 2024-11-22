4 часа
Аудиогид
Историческая аудиопрогулка по Лондону: от Тауэра до Сохо
Ваш персональный рассказчик о главных достопримечательностях Лондона в приложении WeGoTrip
Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
£9 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по лондонскому Сити
Начало: По договоренности с клиентом
24 ноя в 14:00
25 ноя в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону (Красный маршрут)
Начало: Метро Temple
Расписание: Ежедневно в 15:15
1 мар в 15:00
2 мар в 15:00
£17 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Собор Святого Павла»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в ноябре 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Собор Святого Павла" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 195.
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Собор Святого Павла», цены от £9. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь