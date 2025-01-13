Моя экскурсия покажет вам Лондон с новой стороны. Я проведу вас по современным местам города и расскажу, как он стал мировой денежной столицей. Вы погрузитесь в мир политических интриг и махинаций.
Узнаете, как строилась машина по отмыванию финансов, на которой много лет стоит английская экономика.
Узнаете, как строилась машина по отмыванию финансов, на которой много лет стоит английская экономика.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Мы начнём экскурсию с прогулки по районам Ватерлоо и Стрэнд со зданиями в викторианском стиле и малоизвестной Рыцарской церковью.
- Пройдём по мостам Блэкфрайарс и Миллениум, полюбуемся панорамами Лондона и его достопримечательностями — галереей Tate Modern и величественным собором Святого Павла.
- Завершим маршрут в суетливом Сити, где среди небоскрёбов кипит деловая жизнь. Увидим современные архитектурные шедевры и ощутим пульс финансового сердца Лондона.
О чём поговорим:
- Я расскажу, как Сити стал местом, где отмывают деньги все богачи — от русских олигархов до колумбийских наркобаронов.
- Вы услышите о вековой истории отношений Сити и Вестминстера.
- Поймёте, какую роль они играли в различных крупных событиях — Ирландской войне за независимость, Великом смоге и восстании Оливера Кромвеля.
- Узнаете, как лондонские банки внедрили инновации, которые изменили правила игры на мировом финансовом рынке.
- Выясните, как Лондонская фондовая биржа превратилась из скромного собрания купцов в мощный финансовый институт.
- Откроете для себя малоизвестные факты о знаменитом Ллойдс Лондона — страховом рынке, где застрахованы самые экзотические риски, от футбольных ног до космических спутников.
Кому подойдёт экскурсия
- Экскурсия будет интересна тем, кто уже знаком с классическим Лондоном, его монархией и дворцами, кого увлекают история, экономика и политические интриги.
- Тем, кто предпочитает более традиционные маршруты с посещением только известных локаций, программа может показаться менее привлекательной.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Waterloo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Лондоне
Здравствуйте! Меня зовут Никита, и я студент Политической Экономики и Истории в King’s College London. В Англии живу более шести лет. Моя страсть — это современная история и исследование того,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasiya
13 янв 2025
Excursion was very interesting and comfortable. Thank you very much.
Ирина
3 дек 2024
Интеллектуальная прогулка с Никитой по потрясающе красивым районам Лондона вошла в топ посещённых мною экскурсий. Рассказ Никиты продолжительностью 3 часа, длиной без малого 23 000 шагов, потрясающе увлекателен изящной игрой
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