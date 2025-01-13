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деталей, метафор и неожиданных связей.

Определённо, эта экскурсия подойдёт и тем, кто знакомится с этим удивительно интересным городом впервые, и тем, кто, как и я, бывал здесь неоднократно, но так и не разобрался в хитросплетении исторических сюжетов Великобритании. Никита отвечает на все вопросы, понятно объясняя сложное. Лондон через рассказ Никиты не просто видишь — его начинаешь понимать и, мне кажется, влюбляться (со мной это случилось ранее, так что я это сделала вновь и уже наверняка;)