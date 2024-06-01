Религиозные экскурсии по святым местам Лондона

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Лондоне на русском языке, цены от £195. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
«Затем мы отправимся в Солсбери, где вы неспешно посетите Солсберийский собор — образец ранней английской готики»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Всё самое важное в Лондоне и о нём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
«Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании»
21 июня в 09:00
22 июня в 13:00
£300 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
«Посетим его милую соседку — церковь Св»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Кингстон на Темзе - город королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
«Там мы поговорим об особенности современных религиозных обрядов, а если повезёт — станем свидетелями утренней или вечерней службы»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нинель
    1 июня 2024
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Всё самое важное в Лондоне и о нём
    Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные
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    с разными местами в Лондоне. На наши вопросы был всегда хороший ответ. Мы ещё долго обсуждали после новые детали и впечатления. Было интересно. Спасибо большое, Богдан.

  • I
    Irina
    26 октября 2023
    Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
    Увидели все места, которые были в описании экскурсии; особенно понравился Big Ben; королевский дворец; Вестминстерское аббатство; прогулка по парку. Гид - Ирина великолепно провела экскурсию! Мы замечательно провели время благодаря Ирине. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2021
    Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
    Спасибо нашему гиду Ольге Крен) Она больше, чем просто гид. Во время экскурсии было интересно и взрослым и детям. Ольга
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    посоветовала где можно пообедать после экскурсии, заранее купила билеты, не просто рассказала интересное про Вестминстерское аббатство, а смогла заинтересовать нас историей Англии; указать на нюансы, которые просто туристом не заметишь и не обратишь внимания; помогла решить текущие вопросы, это и сувениры, общение с продавцами, обменники, банкоматы; даже какая погода будет во время экскурсии и подсказать как лучше одеться! Это очень внимательный, ответственный, организованный человек! Не ожидали получить от гида столько заботы! Профессионал своего дела!

  • О
    Олеся
    15 июля 2019
    Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
    Все сухо, лаконично. В меру интересно.
  • Ю
    Юлия
    6 января 2019
    Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
    Ольга - прекрасный гид. Открытый, улыбчивый, всегда готовый помочь человек. Знает ответы на все вопросы. Дала нам кучу советов и рекомендаций, которыми мы воспользовались и остались довольны. Мы вам настоятельно рекомендуем. И обязательно вернемся в Лондон и воспользуемся услугами Ольги.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Святые места»

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  1. Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
  2. Всё самое важное в Лондоне и о нём
  3. Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
  4. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
  5. Кингстон на Темзе - город королей
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  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Святые места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 195 до 480. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 16 ⭐ отзывов, цены от £195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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