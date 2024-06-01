читать дальше

посоветовала где можно пообедать после экскурсии, заранее купила билеты, не просто рассказала интересное про Вестминстерское аббатство, а смогла заинтересовать нас историей Англии; указать на нюансы, которые просто туристом не заметишь и не обратишь внимания; помогла решить текущие вопросы, это и сувениры, общение с продавцами, обменники, банкоматы; даже какая погода будет во время экскурсии и подсказать как лучше одеться! Это очень внимательный, ответственный, организованный человек! Не ожидали получить от гида столько заботы! Профессионал своего дела!