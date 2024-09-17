4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая обзорная автобусная экскурсия по Лондону: главные районы и достопримечательности
Присоединяйтесь к увлекательной обзорной автобусной экскурсии по Лондону и узнайте всё о главных достопримечательностях столицы Великобритании всего за 4 часа
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
29 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£80 за человека
4 часа
Аудиогид
Историческая аудиопрогулка по Лондону: от Тауэра до Сохо
Ваш персональный рассказчик о главных достопримечательностях Лондона в приложении WeGoTrip
Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
£9 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по лондонскому Сити
Начало: По договоренности с клиентом
24 ноя в 14:00
25 ноя в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandra17 сентября 2024Экскурсия была на 4. мы потеряли много времени в поисках каспомата и пол экскурсии разговоры были вокруг этого. ничего больше
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Район Сити»
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Сейчас в Лондоне в категории "Район Сити" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 195. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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