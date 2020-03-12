25 отзывов оставили туристы

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Экскурсия по лондонскому Тауэру

Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£210 за экскурсию

У этой экскурсии25 отзывов
5
Olga
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Olga – Гид по Лондону
Тауэр — не просто достопримечательность 🏛️ Лондона, a именно то место, где писалась история 📖 английского королевства.

Вам предстоит погрузиться в атмосферу Средневековья и эпоху Тюдоров, узнать о заговорах и борьбе за власть, увидеть эшафот, где оборвалась жизнь Анны Болейн, и сокровища британской короны.

Эта экскурсия ⛳ даст вам глубокое понимание истории 📖 Англии и её неповторимого национального характера.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру

Что вас ожидает

Всё, что вам нужно знать о Тауэре
За несколько веков своего существования Тауэр успел побывать королевской резиденцией, монетным двором страны, оружейной палатой, первой королевской обсерваторией, хранилищем для сокровищ британской короны и даже зверинцем. Hо его самая зловещая роль — темница для политических преступников! На экскурсии по крепости вы узнаете всё самое интересное о каждой из ролей Тауэра, увидите мемориал-эшафот для особ королевской крови, могучую Белую башню и печально известные Ворота Изменников, рассмотрите настенные надписи ее узников и прогуляетесь вдоль стены c видом нa Тауэрский мост. Я расскажу вам о нынешних жителях крепости, стражниках-йоменах, и охраняющих крепость воронах: вы узнаете, почему в Тауэре всегда должны находиться по меньшей мере 6 черных птиц.

Цитадель английской истории
Именно в Тауэре разворачивались ключевые события истории Англии. На экскурсии вы узнаете о знаменитой войне Алой и Белой розы, о скандально известном короле Генрихе VIII и его 6 женах, o коварных интригах и государственных изменах, o религиозных фанатиках и невообразимо дерзких кражax. Вы погрузитесь в атмосферу эпохи династии Tюдоров и услышите подлинные истории о борьбе за влияние и власть. И если вы являетесь поклонником сериала «Игра престолов», то в Tауэре почувствуете себя как дома, потому что его история поистине темна и полна ужасов…

Тауэр: крепость, музей, сокровищница
В башнях крепости хранится бесценная коллекция доспехов английских королей (особенно удивят вас доспехи короля Генриха VIII), здесь же расположился и Алмазный фонд, в котором хранятся британские Королевские регалии и другие сокровища британской короны. Вы увидите два крупнейших бриллианта в мире и рассмотрите прекрасные украшения, которыми до сих пор пользуется королева Англии в торжественных случаях.

Организационные детали

  • Обратите внимание: вход в некоторые башни предполагает некоторую физическую подготовку (подъемы и спуски по винтовым лестницам)
  • Входные билеты в Тауэр приобретаются отдельно, стоимость — около 24 фунтов с человека, 11 фунтов для детей. Желательно приобрести билеты заранее на вебсайте Тауэра, чтобы не терять время в очереди (это особо актуально в туристический сезон). Гиду билет не требуется.
  • На территории Тауэра есть ресторан, в котором можно отдохнуть и основательно подкрепиться. Также я покажу вам другие хорошие рестораны, расположенные в 5 минутах ходьбы от крепости. А если вы захотите вернуться в центр города, скажем, к Биг Бену, или отправиться в Гринвич, то я помогу приобрести билеты или посажу вас на речной трамвайчик.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Я молодой и энергичный гид, являюсь счастливoй обладательницeй «Синего Значка» (высшaя квалификация гида). Мой девиз — «я найду общий язык с каждым!» Имею многолетний стаж работы с людьми разных возрастов и социальных групп, высшее историческoe и педагогическое образование и 8-летний опыт работы с детьми. Позвольте поделиться с вами моей любовью к Великобритании и Лондону, этому неповторимому и динамичному городу!
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25 отзывов оставили туристы

12 марта 2020
Мы все остались в восторге. Компания у нас была очень разношерстная, но Ольга сумела нас увлечь всех. Очень жаль, что мы были ограничены во времени, хотелось узнать больше и больше, тем более обстановка способствовала: без толп, без погодных катаклизмов. Юмор, чистая русская речь, такт, огоромная база знаний, умелое использование опорных знаков для упрощения запоминания - это все Ольга. Я уверена, что мы еще не раз раз с нею встретимся на других экскурсиях!
11 марта 2020
Очень интересная и содержательная экскурсия! Большое спасибо Ольге - увлечённая, артистичная, потрясающе образованная рассказчица! Вовлекла и погрузила нас в вековую историю Тауэра настолько, что обязательно хочется ещё и ещё читать и изучать тему глубже. И непременно Приехать ещё раз! И, конечно, пройти ещё несколько маршрутов по Лондону вместе с Ольгой! Спасибо!
6 марта 2020
Мы нашли своего гида в Лондоне, влюбленного в историю и королей. Настолько увлекательно оказалось - начинаем смотреть список сериалов по следам экскурсии! Браво!
13 января 2020
Все замечательно интересно, познавательно. Только положительные эмоции. Ольга спасибо!
10 января 2020
Искал гида для семьи и Ольга полностью оправдала наши ожидания. Экскурсия очень понравилась, Ольга отлично знает историю Великобритании и для себя мы узнали много интересных фактов, хотя сами увлекаемся историей Англии. Рекомендуем Ольгу, как отличного гида по Лондону для семей с детьми.
25 октября 2019
Для меня изначально была важна квалификация гида. Я скорее искала историка. Тк сама неплохо владею историческими данными Англии. Поэтому Ольга была идеальным вариантом. Она углублена в детали, знает мельчайшие подробности. И, конечно, болеет страной что для меня является аналогичным. Спасибо, ещё раз
13 октября 2019
Ольга-отличный гид!!! Глубокие профессиональные знания истории Англии, интересный рассказчик, приятный открытый доброжелательный человек! Остались очень довольны! Спасибо огромное!
Елена
13 сентября 2019
Абсолютно ПОТРЯСАЮЩАЯ экскурсия! Наша гид Ольга великолепный рассказчик, прекрасно знает о чем говорит. Не сильно нагружала датами, но, в то же время провела нас по всей хронологической цепочке так не навязчиво, легко и весело, как будто мы просто вышли прогуляться и поболтать с друзьями. Заинтересовала историей так, что захотелось продолжать и продолжать, время пролетело незаметно. ОГРОМНОЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
4 сентября 2019
Это был именно тот случай, когда с сожалением понимаешь, что все когда-то заканчивается. И экскурсия в Тауэр с гидом Ольгой Крен тоже. Прекрасная подача материала, много дополнительной информации. 4 часа пролетели совсем незаметно. Могу однозначно и даже обязательно рекомендовать данную экскурсию!
27 июля 2019
Отличная экскурсия! Гид Ольга просто супер. Рассказала даже то, что не входит в экскурсию! Мы настраивались на 2 часа экскурсии, а провели - 4 часа! И мы даже не заметили, как прошло время! Спасибо!
Ещё 15 отзывов

Olga проводит ещё 1 экскурсию

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