25 отзывов оставили туристы

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Экскурсия по лондонскому Тауэру

Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
Тауэр — не просто достопримечательность Лондона, a именно то место, где писалась история английского королевства.

Вам предстоит погрузиться в атмосферу Средневековья и эпоху Тюдоров, узнать о заговорах и борьбе за власть, увидеть эшафот, где оборвалась жизнь Анны Болейн, и сокровища британской короны.

Эта экскурсия даст вам глубокое понимание истории Англии и её неповторимого национального характера.
5
63 отзыва
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Экскурсия по лондонскому Тауэру

Описание билета

Всё, что вам нужно знать о Тауэре

За несколько веков своего существования Тауэр успел побывать королевской резиденцией, монетным двором страны, оружейной палатой, первой королевской обсерваторией, хранилищем для сокровищ британской короны и даже зверинцем. Hо его самая зловещая роль — темница для политических преступников! На экскурсии по крепости вы узнаете всё самое интересное о каждой из ролей Тауэра, увидите мемориал-эшафот для особ королевской крови, могучую Белую башню и печально известные Ворота Изменников, рассмотрите настенные надписи ее узников и прогуляетесь вдоль стены c видом нa Тауэрский мост. Я расскажу вам о нынешних жителях крепости, стражниках-йоменах, и охраняющих крепость воронах: вы узнаете, почему в Тауэре всегда должны находиться по меньшей мере 6 черных птиц.

Цитадель английской истории

Именно в Тауэре разворачивались ключевые события истории Англии. На экскурсии вы узнаете о знаменитой войне Алой и Белой розы, о скандально известном короле Генрихе VIII и его 6 женах, o коварных интригах и государственных изменах, o религиозных фанатиках и невообразимо дерзких кражax. Вы погрузитесь в атмосферу эпохи династии Tюдоров и услышите подлинные истории о борьбе за влияние и власть. И если вы являетесь поклонником сериала «Игра престолов», то в Tауэре почувствуете себя как дома, потому что его история поистине темна и полна ужасов…

Тауэр: крепость, музей, сокровищница

В башнях крепости хранится бесценная коллекция доспехов английских королей (особенно удивят вас доспехи короля Генриха VIII), здесь же расположился и Алмазный фонд, в котором хранятся британские Королевские регалии и другие сокровища британской короны. Вы увидите два крупнейших бриллианта в мире и рассмотрите прекрасные украшения, которыми до сих пор пользуются монархи Англии в торжественных случаях.

Организационные детали

  • Обратите внимание: вход в некоторые башни предполагает некоторую физическую подготовку (подъемы и спуски по винтовым лестницам)
  • Билеты в Тауэр необходимо приобрести заранее: в высокий сезон (с конца марта по ноябрь) билеты — хотя бы за неделю до встречи, в низкий сезон — за несколько дней
  • Входные билеты в Тауэр приобретаются онлайн, стоимость: £37 — взрослый, £18,5 — детский и студенческий, £29,5 — лица 65+. Гиду билет не требуется
  • На территории Тауэра есть ресторан, в котором можно отдохнуть и основательно подкрепиться. Также я покажу вам другие хорошие рестораны, расположенные в 5 минутах ходьбы от крепости. А если вы захотите вернуться в центр города, скажем, к Биг Бену, или отправиться в Гринвич, то я помогу приобрести билеты или посажу вас на речной трамвайчик.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 688 туристов
Я молодой и энергичный гид, являюсь счастливoй обладательницeй «Синего Значка» (высшaя квалификация гида). Мой девиз — «я найду общий язык с каждым!» Имею многолетний стаж работы с людьми разных возрастов и социальных групп, высшее историческoe и педагогическое образование и 8-летний опыт работы с детьми. Позвольте поделиться с вами моей любовью к Великобритании и Лондону, этому неповторимому и динамичному городу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
3
2
1
Е
Ольга прекрасный гид, время пролетело быстро и незаметно. Всей нашей семьей очень понравилось
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Sarkis
отличный гид, все очень понравилось 👍🏼 спасибо
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Т
Прекрасная экскурсия, наполненная большим объемом информации по истории Великобритании. Благодаря тщательной подготовке Ольги (заранее направила нам с дочкой список фильмов и сериалов, рекомендованных для просмотра), нам было достаточно просто воспринимать
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рассказ о непростых событиях в британской монархии. Для простоты восприятия детей, у неё есть разные наглядные материалы с собой, которые очень помогают расскажу. По окончании тура, Ольга показала нам чудный итальянский ресторанчик в живописном месте, где мы смогли пообедать.

Прекрасная экскурсия, наполненная большим объемом информации по истории Великобритании. Благодаря тщательной подготовке Ольги (заранее направила нам
Прекрасная экскурсия, наполненная большим объемом информации по истории Великобритании. Благодаря тщательной подготовке Ольги (заранее направила нам
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M
Очень интересная экскурсия
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Марина, большое спасибо! Всегда пожалуйста. До новых встреч!

Ольга
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А
Ходили на экскурсию группой из 4 взрослых людей, всем очень понравилось. 3 часа пролетают незаметно, Ольга интересно рассказывает и отвечает на вопросы, я действительно узнала много нового об истории Англии
Ходили на экскурсию группой из 4 взрослых людей, всем очень понравилось. 3 часа пролетают незаметно, Ольга
Ходили на экскурсию группой из 4 взрослых людей, всем очень понравилось. 3 часа пролетают незаметно, Ольга
Ходили на экскурсию группой из 4 взрослых людей, всем очень понравилось. 3 часа пролетают незаметно, Ольга
Ходили на экскурсию группой из 4 взрослых людей, всем очень понравилось. 3 часа пролетают незаметно, Ольга
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Т
Огромная благодарность Ольге за насыщенную, интересную и очень познавательную историческими фактами экскурсию!!! Все было на высшем уровне и с огромной любовью!!!
Благодарю! Надеюсь, не последний раз!
Огромная благодарность Ольге за насыщенную, интересную и очень познавательную историческими фактами экскурсию!!! Все было на высшем
Огромная благодарность Ольге за насыщенную, интересную и очень познавательную историческими фактами экскурсию!!! Все было на высшем
Огромная благодарность Ольге за насыщенную, интересную и очень познавательную историческими фактами экскурсию!!! Все было на высшем
Огромная благодарность Ольге за насыщенную, интересную и очень познавательную историческими фактами экскурсию!!! Все было на высшем
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