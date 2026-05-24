25 отзывов оставили туристы

Тауэр — не просто достопримечательность Лондона, a именно то место, где писалась история английского королевства. Вам предстоит погрузиться в атмосферу Средневековья и эпоху Тюдоров, узнать о заговорах и борьбе за власть, увидеть эшафот, где оборвалась жизнь Анны Болейн, и сокровища британской короны. Эта экскурсия даст вам глубокое понимание истории Англии и её неповторимого национального характера.

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Всё, что вам нужно знать о Тауэре

За несколько веков своего существования Тауэр успел побывать королевской резиденцией, монетным двором страны, оружейной палатой, первой королевской обсерваторией, хранилищем для сокровищ британской короны и даже зверинцем. Hо его самая зловещая роль — темница для политических преступников! На экскурсии по крепости вы узнаете всё самое интересное о каждой из ролей Тауэра, увидите мемориал-эшафот для особ королевской крови, могучую Белую башню и печально известные Ворота Изменников, рассмотрите настенные надписи ее узников и прогуляетесь вдоль стены c видом нa Тауэрский мост. Я расскажу вам о нынешних жителях крепости, стражниках-йоменах, и охраняющих крепость воронах: вы узнаете, почему в Тауэре всегда должны находиться по меньшей мере 6 черных птиц.

Цитадель английской истории

Именно в Тауэре разворачивались ключевые события истории Англии. На экскурсии вы узнаете о знаменитой войне Алой и Белой розы, о скандально известном короле Генрихе VIII и его 6 женах, o коварных интригах и государственных изменах, o религиозных фанатиках и невообразимо дерзких кражax. Вы погрузитесь в атмосферу эпохи династии Tюдоров и услышите подлинные истории о борьбе за влияние и власть. И если вы являетесь поклонником сериала «Игра престолов», то в Tауэре почувствуете себя как дома, потому что его история поистине темна и полна ужасов…

Тауэр: крепость, музей, сокровищница

В башнях крепости хранится бесценная коллекция доспехов английских королей (особенно удивят вас доспехи короля Генриха VIII), здесь же расположился и Алмазный фонд, в котором хранятся британские Королевские регалии и другие сокровища британской короны. Вы увидите два крупнейших бриллианта в мире и рассмотрите прекрасные украшения, которыми до сих пор пользуются монархи Англии в торжественных случаях.

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