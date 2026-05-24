25 отзывов оставили туристы

За несколько веков своего существования Тауэр успел побывать королевской резиденцией, монетным двором страны, оружейной палатой, первой королевской обсерваторией, хранилищем для сокровищ британской короны и даже зверинцем. Hо его самая зловещая роль — темница для политических преступников! На экскурсии по крепости вы узнаете всё самое интересное о каждой из ролей Тауэра, увидите мемориал-эшафот для особ королевской крови, могучую Белую башню и печально известные Ворота Изменников, рассмотрите настенные надписи ее узников и прогуляетесь вдоль стены c видом нa Тауэрский мост. Я расскажу вам о нынешних жителях крепости, стражниках-йоменах, и охраняющих крепость воронах: вы узнаете, почему в Тауэре всегда должны находиться по меньшей мере 6 черных птиц.
Цитадель английской истории
Именно в Тауэре разворачивались ключевые события истории Англии. На экскурсии вы узнаете о знаменитой войне Алой и Белой розы, о скандально известном короле Генрихе VIII и его 6 женах, o коварных интригах и государственных изменах, o религиозных фанатиках и невообразимо дерзких кражax. Вы погрузитесь в атмосферу эпохи династии Tюдоров и услышите подлинные истории о борьбе за влияние и власть. И если вы являетесь поклонником сериала «Игра престолов», то в Tауэре почувствуете себя как дома, потому что его история поистине темна и полна ужасов…
Тауэр: крепость, музей, сокровищница
В башнях крепости хранится бесценная коллекция доспехов английских королей (особенно удивят вас доспехи короля Генриха VIII), здесь же расположился и Алмазный фонд, в котором хранятся британские Королевские регалии и другие сокровища британской короны. Вы увидите два крупнейших бриллианта в мире и рассмотрите прекрасные украшения, которыми до сих пор пользуются монархи Англии в торжественных случаях.
Организационные детали
Обратите внимание: вход в некоторые башни предполагает некоторую физическую подготовку (подъемы и спуски по винтовым лестницам)
Билеты в Тауэр необходимо приобрести заранее: в высокий сезон (с конца марта по ноябрь) билеты — хотя бы за неделю до встречи, в низкий сезон — за несколько дней
Входные билеты в Тауэр приобретаются онлайн, стоимость: £37 — взрослый, £18,5 — детский и студенческий, £29,5 — лица 65+. Гиду билет не требуется
На территории Тауэра есть ресторан, в котором можно отдохнуть и основательно подкрепиться. Также я покажу вам другие хорошие рестораны, расположенные в 5 минутах ходьбы от крепости. А если вы захотите вернуться в центр города, скажем, к Биг Бену, или отправиться в Гринвич, то я помогу приобрести билеты или посажу вас на речной трамвайчик.
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Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 688 туристов
Я молодой и энергичный гид, являюсь счастливoй обладательницeй «Синего Значка» (высшaя квалификация гида). Мой девиз — «я найду общий язык с каждым!» Имею многолетний стаж работы с людьми разных возрастов и социальных групп, высшее историческoe и педагогическое образование и 8-летний опыт работы с детьми. Позвольте поделиться с вами моей любовью к Великобритании и Лондону, этому неповторимому и динамичному городу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
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3
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2
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1
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Е
Елена
Ольга прекрасный гид, время пролетело быстро и незаметно. Всей нашей семьей очень понравилось
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Sarkis
отличный гид, все очень понравилось 👍🏼 спасибо
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Т
Татьяна
Прекрасная экскурсия, наполненная большим объемом информации по истории Великобритании. Благодаря тщательной подготовке Ольги (заранее направила нам с дочкой список фильмов и сериалов, рекомендованных для просмотра), нам было достаточно просто воспринимать читать дальшеуменьшить
рассказ о непростых событиях в британской монархии. Для простоты восприятия детей, у неё есть разные наглядные материалы с собой, которые очень помогают расскажу. По окончании тура, Ольга показала нам чудный итальянский ресторанчик в живописном месте, где мы смогли пообедать.
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M
Marina
Очень интересная экскурсия
Ольга
Ответ организатора:
Марина, большое спасибо! Всегда пожалуйста. До новых встреч!
Ольга
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А
Алина
Ходили на экскурсию группой из 4 взрослых людей, всем очень понравилось. 3 часа пролетают незаметно, Ольга интересно рассказывает и отвечает на вопросы, я действительно узнала много нового об истории Англии
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Т
Татьяна
Огромная благодарность Ольге за насыщенную, интересную и очень познавательную историческими фактами экскурсию!!! Все было на высшем уровне и с огромной любовью!!! Благодарю! Надеюсь, не последний раз!
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