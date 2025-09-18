Дополнительно с 27 сентября 2024 до 19 января 2025 мы сможем увидеть необыкновенные виды Темзы Клода Моне.
Начатая во время трёх пребываний в столице между 1899 и 1901 годами, серия —
Начатая во время трёх пребываний в столице между 1899 и 1901 годами, серия —
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Выставка работ Моне Выставка реализует идею Моне показать эту необычную группу картин всего в 300 метрах от отеля Savoy, где были написаны многие из них. Представляя картины, которые сам Моне отобрал для своей публики в Париже и Лондоне, она предоставит посетителям уникальный опыт увидеть выставку, которую мог бы курировать сам Моне, и работы, которые, по его мнению, лучше всего представляли его амбициозное художественное видение Лондона — впервые собранные вместе через 120 лет после их первой выставки. Яркая жизнь Сомерсет-хауса: галерея Курто Обновлённые залы расположены в Сомерсет-Хаусе — культовом неоклассическом здании, известном как основополагающий шедевр архитектора 18-го века Уильяма Чемберса на Стренде, где в разное время располагались Военно-морской совет; Главная налоговая служба; Главный регистрационный офис и даже Министерство снабжения во время 2МВ. Но одним из первых арендаторов здесь была Королевская академия художеств сразу после своего основания и до переезда на Пикадилли, и именно в этих залах сейчас находится Галерея Курто. Гордость галереи: «Бар в Фоли-Бержер» — последняя крупная картина Эдуара Мане, завершенная за год до его смерти и выставленная в 1882 году в Парижском Салоне; Автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом; уникальные работы из таитянского цикла Гогена; самая значительная коллекция работ Сезанна в Великобритании и многое другое. В большом зале галереи от импрессионистов просто разбегаются глаза. Вы также сможете познакомиться с коллекцией Средневековья и Раннего Возрождения, далее от Возрождения до XVIII века, и коллекцией работ Рубенса, искусства ХХ века и группы Bloomsbury. Важная информация:
Важно: выставка проводится с 27 сентября 2024 года до 19 января 2025 года.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сомерсет-хаус
- Галерея Курто
- Выставка картин Клода Моне
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в галерею и на выставку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафе музея Национальной галереи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
