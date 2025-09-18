Выставка работ Моне Выставка реализует идею Моне показать эту необычную группу картин всего в 300 метрах от отеля Savoy, где были написаны многие из них. Представляя картины, которые сам Моне отобрал для своей публики в Париже и Лондоне, она предоставит посетителям уникальный опыт увидеть выставку, которую мог бы курировать сам Моне, и работы, которые, по его мнению, лучше всего представляли его амбициозное художественное видение Лондона — впервые собранные вместе через 120 лет после их первой выставки. Яркая жизнь Сомерсет-хауса: галерея Курто Обновлённые залы расположены в Сомерсет-Хаусе — культовом неоклассическом здании, известном как основополагающий шедевр архитектора 18-го века Уильяма Чемберса на Стренде, где в разное время располагались Военно-морской совет; Главная налоговая служба; Главный регистрационный офис и даже Министерство снабжения во время 2МВ. Но одним из первых арендаторов здесь была Королевская академия художеств сразу после своего основания и до переезда на Пикадилли, и именно в этих залах сейчас находится Галерея Курто. Гордость галереи: «Бар в Фоли-Бержер» — последняя крупная картина Эдуара Мане, завершенная за год до его смерти и выставленная в 1882 году в Парижском Салоне; Автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом; уникальные работы из таитянского цикла Гогена; самая значительная коллекция работ Сезанна в Великобритании и многое другое. В большом зале галереи от импрессионистов просто разбегаются глаза. Вы также сможете познакомиться с коллекцией Средневековья и Раннего Возрождения, далее от Возрождения до XVIII века, и коллекцией работ Рубенса, искусства ХХ века и группы Bloomsbury. Важная информация:

Важно: выставка проводится с 27 сентября 2024 года до 19 января 2025 года.