Национальная галерея в Лондоне — музей величайших шедевров европейского искусства. Созданный позднее Лувра, Эрмитажа и Прадо, он славится качеством коллекции, создававшейся кураторами, которые прекрасно знали своё дело. За 3 часа я покажу самые интересные работы, проследив на их примерах линию развития идей и стилей от позднего средневековья до постимпрессионизма. Научу разбираться в основных школах. И покажу, как «чтение» сюжетов может сделать изучение картин захватывающим путешествием.

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Описание

Что вас ожидает

Каждое полотно заключает в себе определённое мировоззрение и историю. Всматриваясь внимательно, можно разобраться в этой истории и часто — расшифровать захватывающий сюжет. Мы поговорим о том, какими приёмами пользовались старые мастера, чтобы удержать наш взгляд и досказать свою историю до конца. Хотя бывает и так, что мастер намеренно запутывает нас, чтобы сохранить тайну до лучших времён. Абсолютно от каждой картины тянутся ниточки, связывающие её с любой другой картиной, и можно проследить эти связи.

Мы попробуем вместе расшифровать символику легендарного белого оленя, украшающего драгоценный Уилтонский диптих.

Приблизимся к разгадке тайны двойного портрета Ван Эйка, созданного в 1434 году и до сих пор вызывающего горячие споры искусствоведов.

Сравним разные школы итальянского Ренессанса и увидим одну из лучших работ Леонардо да Винчи.

Нашими героями будут великие голландцы Хальс, Рембранд, Вермеер, их «малые» коллеги, а также их современник с юга Питер Пауль Рубенс и многие другие великие мастера, включая Босха и Брейгеля-старшего.

Вы узнаете, как и почему Караваджо повлиял на Веласкеса и всё испанское искусства 20 века, и как это сказалось на английской школе портрета 18 века.

Мы поговорим о любимых художниках импрессионистов — и потом увидим, как это проявилось в их работах.

Кому подойдёт экскурсия

Истории, которые рассказывают картины — это основной фокус экскурсии. Жанр истории доступен для всех, поэтому экскурсия подходит для самых разных слушателей: взрослых и детей, для специалистов, осведомлённых в искусстве, и для тех, кто идёт в музей впервые. Семьи с детьми, люди разных возрастов могут попробовать не просто смотреть на произведения — но видеть их по-настоящему, так, что картины станут неотделимы от их собственного опыта.

Опциональная экскурсия в Национальной галерее

Выставка «Франс Хальс» (открыта до 21 января 2024)

Франс Хальс — представитель великой тройки гениальных голландских художников. Он был первым, кто возвёл жанр портрета на невиданную ранее высоту и престиж. Выставка в Национальной галерее — крупнейшая ретроспектива великого мастера в Великобритании, созданная совместно с музеями Нидерландов и Германии, включая Рейксмузеум в Амстердаме и Музей Хальса в Харлеме.

Если вы планируете визит в галерею до 21 января 2024 года, приглашаю вас на экскурсию по этой выставке. Её никак нельзя пропустить, ведь она являет собой неповторимую галерею образов европейцев, живших 400 лет тому назад и представлявших самые разные слои общества. После осмотра экспозиции мы пойдём в залы голландской живописи, чтобы увидеть контекст, в котором работал великий мастер.

Организационные детали

Вход в Национальную галерею, как и в большинство других крупных музеев Лондона, бесплатный, хотя на временные выставки нужно покупать билеты

До музея легко добраться на метро или такси. Если у вас проблемы с ногами — я смогу заказать вам кресло на колёсах или захватить переносной стул, а также постараюсь учесть другие ваши нужды

Продолжительность экскурсии рассчитана на взрослых, если в группе будут дети, мы сможем вместе заранее откорректировать время и маршрут

Информация по посещению временной выставки