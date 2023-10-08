Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины

Не просто посмотреть на полотна, но увидеть их по-настоящему - с кандидатом искусствоведения

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1 отзыв
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Национальная галерея в Лондоне — музей величайших шедевров европейского искусства.

Созданный позднее Лувра, Эрмитажа и Прадо, он славится качеством коллекции, создававшейся кураторами, которые прекрасно знали своё дело.

За 3 часа я покажу самые интересные работы, проследив на их примерах линию развития идей и стилей от позднего средневековья до постимпрессионизма. Научу разбираться в основных школах. И покажу, как «чтение» сюжетов может сделать изучение картин захватывающим путешествием.
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
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14
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Описание

Что вас ожидает

Каждое полотно заключает в себе определённое мировоззрение и историю. Всматриваясь внимательно, можно разобраться в этой истории и часто — расшифровать захватывающий сюжет. Мы поговорим о том, какими приёмами пользовались старые мастера, чтобы удержать наш взгляд и досказать свою историю до конца. Хотя бывает и так, что мастер намеренно запутывает нас, чтобы сохранить тайну до лучших времён. Абсолютно от каждой картины тянутся ниточки, связывающие её с любой другой картиной, и можно проследить эти связи.

  • Мы попробуем вместе расшифровать символику легендарного белого оленя, украшающего драгоценный Уилтонский диптих.
  • Приблизимся к разгадке тайны двойного портрета Ван Эйка, созданного в 1434 году и до сих пор вызывающего горячие споры искусствоведов.
  • Сравним разные школы итальянского Ренессанса и увидим одну из лучших работ Леонардо да Винчи.
  • Нашими героями будут великие голландцы Хальс, Рембранд, Вермеер, их «малые» коллеги, а также их современник с юга Питер Пауль Рубенс и многие другие великие мастера, включая Босха и Брейгеля-старшего.
  • Вы узнаете, как и почему Караваджо повлиял на Веласкеса и всё испанское искусства 20 века, и как это сказалось на английской школе портрета 18 века.
  • Мы поговорим о любимых художниках импрессионистов — и потом увидим, как это проявилось в их работах.

Кому подойдёт экскурсия

Истории, которые рассказывают картины — это основной фокус экскурсии. Жанр истории доступен для всех, поэтому экскурсия подходит для самых разных слушателей: взрослых и детей, для специалистов, осведомлённых в искусстве, и для тех, кто идёт в музей впервые. Семьи с детьми, люди разных возрастов могут попробовать не просто смотреть на произведения — но видеть их по-настоящему, так, что картины станут неотделимы от их собственного опыта.

Опциональная экскурсия в Национальной галерее

Выставка «Франс Хальс» (открыта до 21 января 2024)

Франс Хальс — представитель великой тройки гениальных голландских художников. Он был первым, кто возвёл жанр портрета на невиданную ранее высоту и престиж. Выставка в Национальной галерее — крупнейшая ретроспектива великого мастера в Великобритании, созданная совместно с музеями Нидерландов и Германии, включая Рейксмузеум в Амстердаме и Музей Хальса в Харлеме.

Если вы планируете визит в галерею до 21 января 2024 года, приглашаю вас на экскурсию по этой выставке. Её никак нельзя пропустить, ведь она являет собой неповторимую галерею образов европейцев, живших 400 лет тому назад и представлявших самые разные слои общества. После осмотра экспозиции мы пойдём в залы голландской живописи, чтобы увидеть контекст, в котором работал великий мастер.

Организационные детали

  • Вход в Национальную галерею, как и в большинство других крупных музеев Лондона, бесплатный, хотя на временные выставки нужно покупать билеты
  • До музея легко добраться на метро или такси. Если у вас проблемы с ногами — я смогу заказать вам кресло на колёсах или захватить переносной стул, а также постараюсь учесть другие ваши нужды
  • Продолжительность экскурсии рассчитана на взрослых, если в группе будут дети, мы сможем вместе заранее откорректировать время и маршрут

Информация по посещению временной выставки

  • Напишите, пожалуйста, в сообщении гиду, если вы хотите посетить экскурсию по выставке «Франс Хальс» и залам голландской живописи. Стоимость такой программы составит £ 250. Продолжительность — 2,5 часа.
  • Билеты на выставку «Франс Хальс» нужно купить отдельно и заранее. В пятницу выставка открыта до 20:00, билеты на пятницу после 17.30 можно купить за £1, но сделать это нужно сильно заранее, за 3-4 недели — их быстро разбирают.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Национальную галерею на Трафальгарской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Елена
8 окт 2023
Елена просто шикарный искусствовед! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Елена действительно рассказывает истории, которые передают картины! Мы слушали затаив дыхание и время пролетело совершенно незаметно. Рекомендуем от всей души!

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