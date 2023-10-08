Не просто посмотреть на полотна, но увидеть их по-настоящему - с кандидатом искусствоведения
Созданный позднее Лувра, Эрмитажа и Прадо, он славится качеством коллекции, создававшейся кураторами, которые прекрасно знали своё дело.
За 3 часа я покажу самые интересные работы, проследив на их примерах линию развития идей и стилей от позднего средневековья до постимпрессионизма. Научу разбираться в основных школах. И покажу, как «чтение» сюжетов может сделать изучение картин захватывающим путешествием.
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Описание
Что вас ожидает
Каждое полотно заключает в себе определённое мировоззрение и историю. Всматриваясь внимательно, можно разобраться в этой истории и часто — расшифровать захватывающий сюжет. Мы поговорим о том, какими приёмами пользовались старые мастера, чтобы удержать наш взгляд и досказать свою историю до конца. Хотя бывает и так, что мастер намеренно запутывает нас, чтобы сохранить тайну до лучших времён. Абсолютно от каждой картины тянутся ниточки, связывающие её с любой другой картиной, и можно проследить эти связи.
- Мы попробуем вместе расшифровать символику легендарного белого оленя, украшающего драгоценный Уилтонский диптих.
- Приблизимся к разгадке тайны двойного портрета Ван Эйка, созданного в 1434 году и до сих пор вызывающего горячие споры искусствоведов.
- Сравним разные школы итальянского Ренессанса и увидим одну из лучших работ Леонардо да Винчи.
- Нашими героями будут великие голландцы Хальс, Рембранд, Вермеер, их «малые» коллеги, а также их современник с юга Питер Пауль Рубенс и многие другие великие мастера, включая Босха и Брейгеля-старшего.
- Вы узнаете, как и почему Караваджо повлиял на Веласкеса и всё испанское искусства 20 века, и как это сказалось на английской школе портрета 18 века.
- Мы поговорим о любимых художниках импрессионистов — и потом увидим, как это проявилось в их работах.
Кому подойдёт экскурсия
Истории, которые рассказывают картины — это основной фокус экскурсии. Жанр истории доступен для всех, поэтому экскурсия подходит для самых разных слушателей: взрослых и детей, для специалистов, осведомлённых в искусстве, и для тех, кто идёт в музей впервые. Семьи с детьми, люди разных возрастов могут попробовать не просто смотреть на произведения — но видеть их по-настоящему, так, что картины станут неотделимы от их собственного опыта.
Опциональная экскурсия в Национальной галерее
Выставка «Франс Хальс» (открыта до 21 января 2024)
Франс Хальс — представитель великой тройки гениальных голландских художников. Он был первым, кто возвёл жанр портрета на невиданную ранее высоту и престиж. Выставка в Национальной галерее — крупнейшая ретроспектива великого мастера в Великобритании, созданная совместно с музеями Нидерландов и Германии, включая Рейксмузеум в Амстердаме и Музей Хальса в Харлеме.
Если вы планируете визит в галерею до 21 января 2024 года, приглашаю вас на экскурсию по этой выставке. Её никак нельзя пропустить, ведь она являет собой неповторимую галерею образов европейцев, живших 400 лет тому назад и представлявших самые разные слои общества. После осмотра экспозиции мы пойдём в залы голландской живописи, чтобы увидеть контекст, в котором работал великий мастер.
Организационные детали
- Вход в Национальную галерею, как и в большинство других крупных музеев Лондона, бесплатный, хотя на временные выставки нужно покупать билеты
- До музея легко добраться на метро или такси. Если у вас проблемы с ногами — я смогу заказать вам кресло на колёсах или захватить переносной стул, а также постараюсь учесть другие ваши нужды
- Продолжительность экскурсии рассчитана на взрослых, если в группе будут дети, мы сможем вместе заранее откорректировать время и маршрут
Информация по посещению временной выставки
- Напишите, пожалуйста, в сообщении гиду, если вы хотите посетить экскурсию по выставке «Франс Хальс» и залам голландской живописи. Стоимость такой программы составит £ 250. Продолжительность — 2,5 часа.
- Билеты на выставку «Франс Хальс» нужно купить отдельно и заранее. В пятницу выставка открыта до 20:00, билеты на пятницу после 17.30 можно купить за £1, но сделать это нужно сильно заранее, за 3-4 недели — их быстро разбирают.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Национальную галерею на Трафальгарской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.