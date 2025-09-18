Посещение галереи Курто в Сомерсет-хаусе - это возможность увидеть величайшие произведения искусства в одном из самых знаковых зданий Лондона. Работы таких мастеров, как Мане и Ван Гог, соседствуют с коллекциями Средневековья и Возрождения.
Это идеальное место для культурного отдыха, где каждый найдёт что-то по душе в окружении исторической архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные работы Мане и Ван Гога
- 🏛 Историческое здание Сомерсет-хауса
- 🎭 Центр искусств с выставками
- ☕ Бесплатный Wi-Fi в кафе
- 🐾 Доступно для семей с детьми и собаками
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Галереи Курто - с мая по сентябрь, когда Лондон радует мягкой погодой и культурными событиями. В это время вы сможете насладиться не только искусством, но и прогулками по городу. В зимние месяцы, с ноября по февраль, также можно посетить галерею, наслаждаясь уютной атмосферой Сомерсет-хауса. Остальные месяцы подходят для посещения, но могут быть более загруженными.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
- Галерея Курто
- Сомерсет-хаус
Описание экскурсииОбновлённые залы Недавно обновлённые залы расположены в Сомерсет-хаусе — культовом неоклассическом здании, известном как основополагающий шедевр архитектора XVIII века Уильяма Чемберса на Стренде, где в разное время располагались Военно-морской совет, Главная налоговая служба, Главный регистрационный офис и даже Министерство снабжения во время Второй Мировой войны. Но одним из первых арендаторов здесь была Королевская академия художеств сразу после своего основания и до переезда на Пикадилли, и именно в этих залах сейчас находится Галерея Курто. Яркая жизнь Сомерсет-хауса В настоящее время в Сомерсет-хаусе располагается Лондонский центр искусств, который сочетает публичные мероприятия, творческую деятельность, выставки и инсталляции, художественные ярмарки. Это убежище в центре Лондона, вдали от автомобилей, шума и суеты уличной жизни, где можно найти бесплатный Wi-Fi в пяти кафе и ресторанах, куда можно прийти всей семьей с собаками и детьми. Где ещё вы сможете провести время, катаясь на коньках, наслаждаясь кино под отрытым небом или музыкой современного исполнителя? А ещё здесь находится Институту Курто — один из самых престижных специализированных колледжей в мире по изучению истории искусства, известный непропорционально большим количеством директоров крупных музеев, вышедших из небольшого числа выпускников. Количество выдающихся выпускников принесло им прозвище «Курто Мафия». Художественная коллекция в Институте Курто Институт был основан в 1932 году промышленником и коллекционером Сэмюэлем Курто, дипломатом и коллекционером лордом Артуром Ли из Фархема и историком искусства сэром Робертом Уиттом. Помимо финансовой поддержки, Курто ещё при жизни передал в институт бо́льшую часть своей художественной коллекции, которая пополнялась много раз потом величайшими сынами Великобритании. Именно с этой коллекцией я предлагаю вам познакомиться на своей новой экскурсии. Культовые работы художников Гордость галереи: «Бар в Фоли-Бержер» — последняя крупная картина Эдуара Мане, завершённая за год до его смерти и выставленная в 1882 году в Парижском Салоне; автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом; уникальные работы из таитянского цикла Гогена; самая значительная коллекция работ Сезанна в Великобритании и многое другое. В большом зале галереи от импрессионистов просто разбегаются глаза. В обновлённых галереях можно также увидеть коллекцию Средневековья и раннего Возрождения, далее от Возрождения до XVIII века, коллекцию работ Рубенса, искусство ХХ века и группы Bloomsbury.
Ежедневно с 10:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сомерсет-хаус
- Галерея Курто
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в галерею
Место начала и завершения?
Сомерсет-хаус
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
