Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Посещение галереи Курто в Сомерсет-хаусе - это возможность увидеть величайшие произведения искусства в одном из самых знаковых зданий Лондона. Работы таких мастеров, как Мане и Ван Гог, соседствуют с коллекциями Средневековья и Возрождения.



Это идеальное место для культурного отдыха, где каждый найдёт что-то по душе в окружении исторической архитектуры 5 причин купить эту экскурсию 🎨 Уникальные работы Мане и Ван Гога

🏛 Историческое здание Сомерсет-хауса

🎭 Центр искусств с выставками

☕ Бесплатный Wi-Fi в кафе

🐾 Доступно для семей с детьми и собаками Лучшее время для посещения янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Лучшее время для посещения Галереи Курто - с мая по сентябрь, когда Лондон радует мягкой погодой и культурными событиями. В это время вы сможете насладиться не только искусством, но и прогулками по городу. В зимние месяцы, с ноября по февраль, также можно посетить галерею, наслаждаясь уютной атмосферой Сомерсет-хауса. Остальные месяцы подходят для посещения, но могут быть более загруженными. Сейчас сентябрь — это идеальное время.

ArtLondon Ваш гид в Лондоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно с 10:00. £295 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Что можно увидеть Галерея Курто

Сомерсет-хаус

Описание экскурсии Обновлённые залы Недавно обновлённые залы расположены в Сомерсет-хаусе — культовом неоклассическом здании, известном как основополагающий шедевр архитектора XVIII века Уильяма Чемберса на Стренде, где в разное время располагались Военно-морской совет, Главная налоговая служба, Главный регистрационный офис и даже Министерство снабжения во время Второй Мировой войны. Но одним из первых арендаторов здесь была Королевская академия художеств сразу после своего основания и до переезда на Пикадилли, и именно в этих залах сейчас находится Галерея Курто. Яркая жизнь Сомерсет-хауса В настоящее время в Сомерсет-хаусе располагается Лондонский центр искусств, который сочетает публичные мероприятия, творческую деятельность, выставки и инсталляции, художественные ярмарки. Это убежище в центре Лондона, вдали от автомобилей, шума и суеты уличной жизни, где можно найти бесплатный Wi-Fi в пяти кафе и ресторанах, куда можно прийти всей семьей с собаками и детьми. Где ещё вы сможете провести время, катаясь на коньках, наслаждаясь кино под отрытым небом или музыкой современного исполнителя? А ещё здесь находится Институту Курто — один из самых престижных специализированных колледжей в мире по изучению истории искусства, известный непропорционально большим количеством директоров крупных музеев, вышедших из небольшого числа выпускников. Количество выдающихся выпускников принесло им прозвище «Курто Мафия». Художественная коллекция в Институте Курто Институт был основан в 1932 году промышленником и коллекционером Сэмюэлем Курто, дипломатом и коллекционером лордом Артуром Ли из Фархема и историком искусства сэром Робертом Уиттом. Помимо финансовой поддержки, Курто ещё при жизни передал в институт бо́льшую часть своей художественной коллекции, которая пополнялась много раз потом величайшими сынами Великобритании. Именно с этой коллекцией я предлагаю вам познакомиться на своей новой экскурсии. Культовые работы художников Гордость галереи: «Бар в Фоли-Бержер» — последняя крупная картина Эдуара Мане, завершённая за год до его смерти и выставленная в 1882 году в Парижском Салоне; автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом; уникальные работы из таитянского цикла Гогена; самая значительная коллекция работ Сезанна в Великобритании и многое другое. В большом зале галереи от импрессионистов просто разбегаются глаза. В обновлённых галереях можно также увидеть коллекцию Средневековья и раннего Возрождения, далее от Возрождения до XVIII века, коллекцию работ Рубенса, искусство ХХ века и группы Bloomsbury.

Ежедневно с 10:00. Выбрать дату