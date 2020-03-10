2 отзыва оставили туристы

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Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа

Ответить на главные вопросы о современном искусстве и разобрать знаковые картины XX века

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в галерее Tate Modern
  • Заказать экскурсию

£120£108 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Julija
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
Julija – Гид по Лондону
Современное искусство зачастую отталкивает, потому что мы его не понимаем.

Многие привыкли любоваться портретом незнакомки и женщиной с виноградом, а при виде «Черного квадрата» невольно морщат лицо.

Спасением от такой напасти станет галерея Тейт Модерн.

После экскурсии 🧭 вы сможете увереннее лавировать на волнах концептуального искусства или, по крайней мере, не бояться смотреть на него и составлять собственное мнение.
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа

Что вас ожидает

Тейт Модерн изнутри
Галерея Тейт Модерн — самая посещаемая достопримечательность Великобритании. Через ее гостеприимные двери проходит более 5 миллионов человек в год. Два здания, тысячи квадратных метров и множество этажей. Как не потеряться в этом пространстве и не упустить все самое интересное и важное? Я знаю Тейт как свои пять пальцев и буду рада помочь вам сориентироваться в ней и провести время не только весело, но и с пользой.

Погружение в мир современного искусства
Экскурсия начнется с детального разбора нескольких картин, созданных художниками начала XX века и помогающих понять, откуда у абстракции «ноги растут». Кроме того, мы поговорим о концептуальном искусстве, минимализме, современной скульптуре, инсталляции, искусстве перформанса и, конечно, о музейной фотографии. Компанию нам составят работы Мондриана, Гончаровой, Пикассо, Риверы, Матисса, Клейна, Ротко и многих других.

Все самые важные вопросы
Чем различаются русское, американское и европейское искусство? Есть ли разница между произведениями мужчин и женщин? Из каких материалов можно сделать скульптуру в XXI веке? Как расшифровать кубизм? Что такое концептуальная фотография? Как воспринимать перформанс, если перед нами никто не поет и не танцует? Как смотреть на синий квадрат? Мы вместе найдем ответы на эти и многие другие вопросы из разряда «все, что вы хотели узнать о современном искусстве, но боялись спросить».

Лондон с высоты
Подводя итоги, мы обсудим понравившиеся работы, сфотографируемся в самых красивых уголках галереи, а также поднимемся на обзорную площадку с прекрасными видами. Собор святого Павла, «Осколок», «Сыротерка», «Уоки-Токи», «Огурец» и Вестминстерское аббатство — все эти архитектурные бренды предстанут перед вами как на ладони.

Кому подойдет экскурсия

На своих экскурсиях я рада приветствовать гостей всех возрастов и любого уровня знаний: новичков и знатоков, взрослых и детей. Каждая экскурсия будет спланирована и проведена по вашим запросам и пожеланиям.

Организационные детали

Вход в галерею Тейт Модерн бесплатный.

Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в галерее Tate Modern.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julija
Julija
Меня зовут Юлия, у меня степень магистра по истории искусства и фотографии Лондонского университета. Сфера моих искусствоведческих интересов обширна: от малых голландцев до современного искусства. Я живу в Лондоне более 12 лет, 8 из которых работала коммерческим фотографом и преподавателем фотографии, а затем последовала стажировка в исследовательском отделе галереи Тейт. Искусство — это не только моя профессия, но и главная страсть. Я обожаю делиться знаниями и вот уже более 4 лет провожу авторские экскурсии по различным музеям Лондона (Тейт Модерн, Тейт Британия, Национальная галерея, Собрание Уоллеса), а также по частным галереям и аукционным домам районов Мейфэр и Ист-Энд.
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2 отзыва оставили туристы

10 марта 2020
Отличная экскурсия, грамотный и интересный рассказчик
6 января 2020
Сильно. Мощно. Профессионально! 💪💪💪

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