2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Тейт Модерн изнутри

Галерея Тейт Модерн — самая посещаемая достопримечательность Великобритании. Через ее гостеприимные двери проходит более 5 миллионов человек в год. Два здания, тысячи квадратных метров и множество этажей. Как не потеряться в этом пространстве и не упустить все самое интересное и важное? Я знаю Тейт как свои пять пальцев и буду рада помочь вам сориентироваться в ней и провести время не только весело, но и с пользой.

Погружение в мир современного искусства

Экскурсия начнется с детального разбора нескольких картин, созданных художниками начала XX века и помогающих понять, откуда у абстракции «ноги растут». Кроме того, мы поговорим о концептуальном искусстве, минимализме, современной скульптуре, инсталляции, искусстве перформанса и, конечно, о музейной фотографии. Компанию нам составят работы Мондриана, Гончаровой, Пикассо, Риверы, Матисса, Клейна, Ротко и многих других.

Все самые важные вопросы

Чем различаются русское, американское и европейское искусство? Есть ли разница между произведениями мужчин и женщин? Из каких материалов можно сделать скульптуру в XXI веке? Как расшифровать кубизм? Что такое концептуальная фотография? Как воспринимать перформанс, если перед нами никто не поет и не танцует? Как смотреть на синий квадрат? Мы вместе найдем ответы на эти и многие другие вопросы из разряда «все, что вы хотели узнать о современном искусстве, но боялись спросить».

Лондон с высоты

Подводя итоги, мы обсудим понравившиеся работы, сфотографируемся в самых красивых уголках галереи, а также поднимемся на обзорную площадку с прекрасными видами. Собор святого Павла, «Осколок», «Сыротерка», «Уоки-Токи», «Огурец» и Вестминстерское аббатство — все эти архитектурные бренды предстанут перед вами как на ладони.

Кому подойдет экскурсия

На своих экскурсиях я рада приветствовать гостей всех возрастов и любого уровня знаний: новичков и знатоков, взрослых и детей. Каждая экскурсия будет спланирована и проведена по вашим запросам и пожеланиям.