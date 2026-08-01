2 отзыва оставили туристы

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Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа

Ответить на главные вопросы о современном искусстве и разобрать знаковые картины 20 века
Современное искусство зачастую отталкивает, потому что мы его не понимаем.

Многие привыкли любоваться портретом незнакомки и женщиной с виноградом, а при виде «Черного квадрата» невольно морщат лицо. Спасением от такой напасти станет галерея Тейт Модерн.

После экскурсии вы сможете увереннее лавировать на волнах концептуального искусства или, по крайней мере, не бояться смотреть на него и составлять собственное мнение.
4.9
35 отзывов
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа

Описание билета

Тейт Модерн изнутри

Галерея Тейт Модерн — самая посещаемая достопримечательность Великобритании. Через ее гостеприимные двери проходит более 5 миллионов человек в год. Два здания, тысячи квадратных метров и множество этажей. Как не потеряться в этом пространстве и не упустить все самое интересное и важное? Я знаю Тейт как свои пять пальцев и буду рада помочь вам сориентироваться в ней и провести время не только весело, но и с пользой.

Погружение в мир современного искусства

Экскурсия начнется с детального разбора нескольких картин, созданных художниками начала 20 века и помогающих понять, откуда у абстракции «ноги растут». Кроме того, мы поговорим о концептуальном искусстве, минимализме, современной скульптуре, инсталляции, искусстве перформанса и, конечно, о музейной фотографии. Компанию нам составят работы Мондриана, Гончаровой, Пикассо, Урхола, Матисса, Дали, Ротко и многих других.

Все самые важные вопросы

Чем различаются русское, американское и европейское искусство? Есть ли разница между произведениями мужчин и женщин? Из каких материалов можно сделать скульптуру в 21 веке? Как расшифровать кубизм? Что такое концептуальная фотография? Как воспринимать перформанс, если перед нами никто не поет и не танцует? Как смотреть на синий квадрат? Мы вместе найдем ответы на эти и многие другие вопросы из разряда «все, что вы хотели узнать о современном искусстве, но боялись спросить».

Лондон с высоты

По окончанию экскурсии я рекомендую подняться на обзорную площадку десятого этажа галереи с прекрасными видами. Собор святого Павла, «Осколок», «Сыротерка», «Уоки-Токи», «Огурец» и Вестминстерское аббатство — все эти архитектурные бренды предстанут перед вами как на ладони.

Кому подойдёт экскурсия

На своих экскурсиях я рада приветствовать гостей всех возрастов и любого уровня знаний: новичков и знатоков, взрослых и детей. Каждая экскурсия будет спланирована и проведена по вашим запросам и пожеланиям.

Организационные детали

Вход в галерею Тейт Модерн бесплатный.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В галерее Tate Modern
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 183 туристов
Я окончила Лондонский университет со степенью магистра по истории искусства и фотографии. Круг моих профессиональных интересов широк — от живописи малых голландцев до актуальных художественных практик. С 2007 года я живу
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в Лондоне. Здесь я работала коммерческим фотографом и преподавала фотографию, а позже прошла стажировку в исследовательском отделе Тейт. В настоящее время я также являюсь одним из штатных гидов Тейт Модерн. Искусство для меня — не только профессия, но и главная страсть. Я ценю возможность делиться знаниями и с 2016 года провожу авторские экскурсии по ведущим музеям Лондона — Тейт Британия, Национальной галерее, Собранию Уоллеса, — а также по частным галереям и аукционным домам районов Мейфэр и Ист-Энд.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Посетили Тейт Модерн. Посмотрели временные выставки: Фрида, становление иконы и Анна Мендиета (кубинская художница). Свобода, заземление, залечивание ран. Выражение разное, но темы похожи. А также посетили постоянную экспозицию. Узнали много
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интересных фактов: где написан утюг на картине Гончаровой, почему голоса на Вавилонской башне невозможно разобрать, сколько стоят картины Модильяни и много других фактов. И просто отлично провели время и насладились искусством.

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Olga
Знаюший хороший гид, который работает профессиональным искусствоведом. Четкая подача материала. Мы были на экскурсии в галлерее современого искусства, где экспонаты без объяснения трудно воспринимать. Рекомендуем этого гида.
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Е
Профессионально. Академично. С душой. Однозначно материал подан рассудительно и направляет слушателя на дальнейшее самостоятельное изучение.
Провела прекрасное погружение-беседу о творцах и самой галерее. Я открыла для себя огромный пласт непознанного. Например жена Поллака. Или прекрасная кубинская художница.
Очень интересно. Однозначно мало по времени. Хочется больше по времени, но тут вопрос скорее ко мне, как к заказчику экскурсии)
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю за такой подробный отзыв.
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Т
Мы очень рады, что решили пойти в Тейт Модерн в компании Юлии. Нам с дочкой (12 лет) было гораздо проще ориентироваться и гораздо интереснее воспринимать экспонаты благодаря нашему чудесному гиду.
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Очень разумный, ненавязчивый, лёгкий подход к изложению сочетаются у Юлии с отличным чувством юмора. Всё вместе сделало наш вечер просто отличным! Спасибо огромное!) нам было очень приятно познакомиться с Тейт Модерн и с Юлей! Рекомендую!!!

Мы очень рады, что решили пойти в Тейт Модерн в компании Юлии. Нам с дочкой (12
Мы очень рады, что решили пойти в Тейт Модерн в компании Юлии. Нам с дочкой (12
Мы очень рады, что решили пойти в Тейт Модерн в компании Юлии. Нам с дочкой (12
Мы очень рады, что решили пойти в Тейт Модерн в компании Юлии. Нам с дочкой (12
Мы очень рады, что решили пойти в Тейт Модерн в компании Юлии. Нам с дочкой (12
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К
Живая, познавательная экскурсия, спасибо Юле! Юлия интересно, нескучно рассказала о скрытых символах и концепции местных работ и не только. Спасибо за интересный диалог, нам удалось проникнуться и понять что это за зверь такой современное искусство.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Большое спасибо, рада, что вам все понравилось.
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Л
Это не первый наш визит в Тэйт Модерн. При обширной и постоянно меняющейся экспозиции нам не всегда удавалось получить концентрированное впечатление - ведь не все темы и авторы интересны нам
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одинаково.
Юлия грамотно построила экскурсию: поинтересовалась нашим опытом, нашими предпочтениями, - и выбрала залы, темы и произведения, соответствующие нашим интересам.
Разумеется показ сопровождался соответствующими пояснениями, исторической и биографической информацией о художниках.
Однозначно рекомендую тем, кто хотел бы концентрированный экскурс по шедеврам музея, не имея достаточно времени для системного неспешного просмотра.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный отзыв. Рада, что вам понравилась экскурсия.
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