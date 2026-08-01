2 отзыва оставили туристы

Современное искусство зачастую отталкивает, потому что мы его не понимаем. Многие привыкли любоваться портретом незнакомки и женщиной с виноградом, а при виде «Черного квадрата» невольно морщат лицо. Спасением от такой напасти станет галерея Тейт Модерн. После экскурсии вы сможете увереннее лавировать на волнах концептуального искусства или, по крайней мере, не бояться смотреть на него и составлять собственное мнение.

Описание билета

Тейт Модерн изнутри

Галерея Тейт Модерн — самая посещаемая достопримечательность Великобритании. Через ее гостеприимные двери проходит более 5 миллионов человек в год. Два здания, тысячи квадратных метров и множество этажей. Как не потеряться в этом пространстве и не упустить все самое интересное и важное? Я знаю Тейт как свои пять пальцев и буду рада помочь вам сориентироваться в ней и провести время не только весело, но и с пользой.

Погружение в мир современного искусства

Экскурсия начнется с детального разбора нескольких картин, созданных художниками начала 20 века и помогающих понять, откуда у абстракции «ноги растут». Кроме того, мы поговорим о концептуальном искусстве, минимализме, современной скульптуре, инсталляции, искусстве перформанса и, конечно, о музейной фотографии. Компанию нам составят работы Мондриана, Гончаровой, Пикассо, Урхола, Матисса, Дали, Ротко и многих других.

Все самые важные вопросы

Чем различаются русское, американское и европейское искусство? Есть ли разница между произведениями мужчин и женщин? Из каких материалов можно сделать скульптуру в 21 веке? Как расшифровать кубизм? Что такое концептуальная фотография? Как воспринимать перформанс, если перед нами никто не поет и не танцует? Как смотреть на синий квадрат? Мы вместе найдем ответы на эти и многие другие вопросы из разряда «все, что вы хотели узнать о современном искусстве, но боялись спросить».

Лондон с высоты

По окончанию экскурсии я рекомендую подняться на обзорную площадку десятого этажа галереи с прекрасными видами. Собор святого Павла, «Осколок», «Сыротерка», «Уоки-Токи», «Огурец» и Вестминстерское аббатство — все эти архитектурные бренды предстанут перед вами как на ладони.

Кому подойдёт экскурсия

На своих экскурсиях я рада приветствовать гостей всех возрастов и любого уровня знаний: новичков и знатоков, взрослых и детей. Каждая экскурсия будет спланирована и проведена по вашим запросам и пожеланиям.

Организационные детали

Вход в галерею Тейт Модерн бесплатный.