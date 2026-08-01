Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

Мои прогулки — это профессиональные, но нескучные рассказы, а также возможность обсудить впечатления (например, в уютном кафе музея). Живым языком я расскажу о возникновении кружка молодых живописцев, которые прокладывали собственный путь в искусстве, за что были гонимы официальной критикой и не поняты публикой. Вы узнаете о ключевых особенностях их подхода и разберетесь в отличиях импрессионизма от пост-импрессионизма, а еще услышите о самой Национальной галерее, чтобы после не потеряться в обилии коллекций.
Ключевые имена и полотна
В Национальной галерее хранятся знаменитые шедевры, которые вы детально изучите: «Музыка в саду Тюильри» Мане, «Пруд с лилиями» Моне, «В театре» Ренуара, «Подсолнухи» Ван Гога, «Балерины» Дега, «Купальщицы» Сезанна. За 3 часа прозвучит много выдающихся имен художников: вы откроете тонкости стиля и техники их письма, проследите их такие разные пути и поймете, как они в итоге заложили основы современного искусства.
Кому подойдет экскурсия
Всем поклонникам живописи от 12 лет.
Организационные детали
Вход в Национальную галерею бесплатный. Личные расходы по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Национальной галерее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон читать дальшеуменьшить
глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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M
Mariia
Провели прекрасно время в Национальной галерее. Узнали кто расположен на мозаике при входе рядом с Черчиллем, какая картина самая посещаемая, почему Дега писал пастелью, сравнили «Лягушатники» Монэ и Ренуара и еще множество интересных фактов. Провели день легко, позитивно и со смыслом! спасибо.
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Галина
Большое спасибо за экскурсию! Не формально, живо, интересно и красиво подана информация. На все вопросы подробно, с профессиональным знанием дела и в то же время доступно Татьяна нам ответила. С собой у Татьяны планшет, и если речь заходила о картинах, которых нет в галерее, тоже их показывала.
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С
Сергей
Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована хорошо, проводится в полном обьеме, как по времени, так и информативно. Гид готов, по желанию клиента расширить рамки темы экскурсии. Гид работает ответственно и профессионально. Очень рекомендуем воспользоваться услугами Татьяны, всем кто хочет ознакомиться с достопримечательностями Лондона. Спасибо!
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О
Ольга
Недавно были в Лондоне,посетили экскурсию «Импрессионисты в Национальной галереи» в сопровождении гида Татьяны. Рекомендую это гида,как многогранного знающего человека! Экскурсия подойдет и взрослым и детям. Время пролет,как мгновение! Экскурсия пройдет в комфортной обстановке,так как вы познакомитесь с замечательным человеком! Татьяна,еще раз спасибо за экскурсию! Обязательно продолжим изучение шедевров Национальной галереи в следующий наш приезд!
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И
Игнат
Татьяна провела для нашей группы отличную экскурсию в Национальной галерее! Она не только дала очень детальную информацию по работам импрессионистов представлпных в этой галерее, но и рассказала много про саму галерею, а так же посоветовала другие галереи в Лондоне, где мы бы могли посмотреть больше работ такого стиля. Очень рекомендую экскурсию с Татьяной!
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Ю
Юлия
Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
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