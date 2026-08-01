Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

Встреча с работами импрессионистов и их последователей — всегда удовольствие для глаз и души. Вы насладитесь невероятно самобытной техникой полотен Моне, Ван Гога, Ренуара и других гениев, которые бережно хранит Национальная галерея. Узнаете об истории «французских художников-бунтарей» и поймете их роль в развитии мирового искусства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История искусства в понятном формате

Мои прогулки — это профессиональные, но нескучные рассказы, а также возможность обсудить впечатления (например, в уютном кафе музея). Живым языком я расскажу о возникновении кружка молодых живописцев, которые прокладывали собственный путь в искусстве, за что были гонимы официальной критикой и не поняты публикой. Вы узнаете о ключевых особенностях их подхода и разберетесь в отличиях импрессионизма от пост-импрессионизма, а еще услышите о самой Национальной галерее, чтобы после не потеряться в обилии коллекций.

Ключевые имена и полотна

В Национальной галерее хранятся знаменитые шедевры, которые вы детально изучите: «Музыка в саду Тюильри» Мане, «Пруд с лилиями» Моне, «В театре» Ренуара, «Подсолнухи» Ван Гога, «Балерины» Дега, «Купальщицы» Сезанна. За 3 часа прозвучит много выдающихся имен художников: вы откроете тонкости стиля и техники их письма, проследите их такие разные пути и поймете, как они в итоге заложили основы современного искусства.

Кому подойдет экскурсия

Всем поклонникам живописи от 12 лет.

Организационные детали

Вход в Национальную галерею бесплатный. Личные расходы по желанию.