В Гринвиче вас ждёт захватывающее путешествие в мир мореплавания и королевской роскоши.Здесь вы увидите Cutty Sark, самый быстрый корабль своего времени, и узнаете о становлении Англии как морской державы. Посетите

Painted Hall и Maritime Museum, где собраны артефакты великих экспедиций. Не упустите шанс побывать в Queen’s House и Royal Observatory, чтобы понять, как решались навигационные задачи прошлого. Гринвич - это не только история, но и живописные виды, которые не изменились с 17 века

Описание экскурсии

Cutty Sark — самый быстрый корабль своего времени. Он привозил свежий урожай чая из Китая с рекордной скоростью. Поговорим про становление Англии как морской державы и обсудим, какую роль в этом сыграл Гринвич.

Painted Hall and Chapel. Я расскажу, как из королевской резиденции Гринвич превратился в пансионат для моряков, что символизирует Painted Hall и как проходили будни моряков в отставке.

Maritime Museum. Вы полюбуетесь артефактами из английских морских экспедиций — и Фрэнсиса Дрейка, и адмирала Нельсона, и исследователей Арктики.

Queen’s House — бывшая королевская резиденция. Хотите примерить на себя стандарты роскоши 17 века?

Royal Observatory. Вы разберётесь, почему нулевой меридиан проходит в Гринвиче и как англичане решили ключевую проблему навигации своего времени.

Greenwich Park. Вы осмотрите Ranger’s House и ванную королевы Каролины. Вместе восхитимся английским пейзажным парком и разберём его ландшафт.

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в музеи. Для гида покупать билет не нужно, посещения по желанию: