Гринвич: истоки морской державы, пышные резиденции и нулевой меридиан
Путешествие в Гринвич: история мореплавания, королевские резиденции и нулевой меридиан. Уникальные виды и артефакты ждут вас
В Гринвиче вас ждёт захватывающее путешествие в мир мореплавания и королевской роскоши.
Здесь вы увидите Cutty Sark, самый быстрый корабль своего времени, и узнаете о становлении Англии как морской державы. Посетите читать дальше
Painted Hall и Maritime Museum, где собраны артефакты великих экспедиций.
Не упустите шанс побывать в Queen’s House и Royal Observatory, чтобы понять, как решались навигационные задачи прошлого. Гринвич - это не только история, но и живописные виды, которые не изменились с 17 века
Cutty Sark — самый быстрый корабль своего времени. Он привозил свежий урожай чая из Китая с рекордной скоростью. Поговорим про становление Англии как морской державы и обсудим, какую роль в этом сыграл Гринвич.
Painted Hall and Chapel. Я расскажу, как из королевской резиденции Гринвич превратился в пансионат для моряков, что символизирует Painted Hall и как проходили будни моряков в отставке.
Maritime Museum. Вы полюбуетесь артефактами из английских морских экспедиций — и Фрэнсиса Дрейка, и адмирала Нельсона, и исследователей Арктики.
Queen’s House — бывшая королевская резиденция. Хотите примерить на себя стандарты роскоши 17 века?
Royal Observatory. Вы разберётесь, почему нулевой меридиан проходит в Гринвиче и как англичане решили ключевую проблему навигации своего времени.
Greenwich Park. Вы осмотрите Ranger’s House и ванную королевы Каролины. Вместе восхитимся английским пейзажным парком и разберём его ландшафт.
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в музеи. Для гида покупать билет не нужно, посещения по желанию:
Painted Hall — £16,5£
Royal Observatory — £24 для взрослого, £12 для ребёнка
Cutty Sark — £22 для взрослого, £12 для ребёнка
Комбинированный в Royal Observatory и Cutty Sark — £38 для взрослого
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Лондоне
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я влюбилась в Лондон ещё в детстве, живу здесь с 2019 года. Провела десятки экскурсий для друзей и гостей города. Люблю искусство, историю и архитектуру. Умею интересно о них рассказывать. Жду вас!