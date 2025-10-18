Экскурсия в Виндзор предлагает путешествие во времени, раскрывая почти тысячелетнюю историю замка. Здесь можно узнать о Вильгельме Завоевателе и увидеть трансформации замка через века. Величественные королевские апартаменты, коллекции шедевров Рубенса и Ван Дейка, а также готическая капелла Святого Георгия создают атмосферу королевской роскоши. Завершите день прогулкой по живописным улочкам Виндзора и Итона, наслаждаясь видами на Темзу

Описание экскурсии

Замок Виндзор с посещением королевских апартаментов

Мы поговорим, как достраивался и трансформировался замок в разные эпохи, разными королями, по разным причинам

Посетим государственные и полугосударственные королевские апартаменты, апартаменты, в которых проходят официальные приёмы и банкеты. В одних интерьерах прослеживается мощь и сила бывших побед. Другие носят более французский характер благодаря изысканным элементам барокко и рококо

Увидим шикарную коллекцию картин с шедеврами Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Гольбейна и других

Также мы поговорим о самом престижном английском рыцарском Ордене Подвязки

Капелла Святого Георгия

Королевская церковь, действующий храм, красивейшая готическая постройка 13–15 веков. Так же, как и Вестминстерское аббатство, она используется королевской семьёй. Так же, как и в аббатстве, здесь покоятся короли.

Прогулка по городкам Виндзор и Итон

В завершение экскурсии мы прогуляемся по самому городу. Красивыми улочками выйдем к Темзе, поговорим об Итоне, об образовании и, может, выпьем чай с невероятно вкусным десертом в моём любимом кафе.

