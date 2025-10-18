Экскурсия в Виндзор предлагает путешествие во времени, раскрывая почти тысячелетнюю историю замка. Здесь можно узнать о Вильгельме Завоевателе и увидеть трансформации замка через века.
Величественные королевские апартаменты, коллекции шедевров Рубенса и Ван Дейка, а также готическая капелла Святого Георгия создают атмосферу королевской роскоши. Завершите день прогулкой по живописным улочкам Виндзора и Итона, наслаждаясь видами на Темзу
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю замка Виндзор
- 🎨 Шедевры мирового искусства
- ⛪ Готическая капелла Святого Георгия
- 🚶 Прогулка по Виндзору и Итону
- ☕ Чай с десертом в уютном кафе
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Замок Виндзор
- Капелла Святого Георгия
Описание экскурсии
Замок Виндзор с посещением королевских апартаментов
- Мы поговорим, как достраивался и трансформировался замок в разные эпохи, разными королями, по разным причинам
- Посетим государственные и полугосударственные королевские апартаменты, апартаменты, в которых проходят официальные приёмы и банкеты. В одних интерьерах прослеживается мощь и сила бывших побед. Другие носят более французский характер благодаря изысканным элементам барокко и рококо
- Увидим шикарную коллекцию картин с шедеврами Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Гольбейна и других
- Также мы поговорим о самом престижном английском рыцарском Ордене Подвязки
Капелла Святого Георгия
Королевская церковь, действующий храм, красивейшая готическая постройка 13–15 веков. Так же, как и Вестминстерское аббатство, она используется королевской семьёй. Так же, как и в аббатстве, здесь покоятся короли.
Прогулка по городкам Виндзор и Итон
В завершение экскурсии мы прогуляемся по самому городу. Красивыми улочками выйдем к Темзе, поговорим об Итоне, об образовании и, может, выпьем чай с невероятно вкусным десертом в моём любимом кафе.
Организационные детали
- Билеты в замок оплачиваются дополнительно — от £15 до 31 в зависимости от вашей категории
- По желанию остановимся на обед в одном из ресторанов/кафе. Оплата по меню
- Транспорт — Lexus RX 450h Sport. По запросу предоставлю детское кресло
- Зонты на случай дождя есть
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Лондоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 147 туристов
Я родилась и выросла в Ленинграде. Живу в Лондоне с 1996 года, прекрасно его знаю и составлю вам достойную компанию в попытке понять этот город, остров и народ в целом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexander
18 окт 2025
Ирина замечательный гид, просто, доступно и занимательно проводит экскурсию. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендую всем остальным посещать её экскурсии.
Elvira
11 окт 2025
Наша экскурсия с Ириной была полна интересных историй и исторических фактов. Ирина очень пунктуально забрала нас и доставила в указанное место. Поездка на машине была комфортной. Ирина любезно предложила нам свои зонтики в дождливую погоду. В целом, наша экскурсия была интересной и познавательной.
М
Марина
3 сен 2025
Спасибо большое Ирине за отличную экскурсию! Мы узнали столько нового, интересного, «побывали» за часы экскурсии во многих эпохах: случилось полное погружение в историю Англии. Великолепный опыт! Ирина не просто рассказывает, а тонко чувствует и проживает все, о чем говорит; глубоко понимает и любит Лондон и его многовековую историю. Благодаря этому увиденное становится в разы ценнее.
Э
Элла
30 авг 2025
Экскурсия с Ириной получилась очень познавательной и увлекательной. . Широкий диапазон знаний Ирины позволил нам узнать много нового и интересного. Все увиденное произвело на нас неизгладимое впечатление, в харизма и доброжелательность Ирины сделали этот день незабываемым. Большое спасибо за экскурсию.
И
Ирина
11 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Ириной. Все было четко, понятно, структурировано, много интересной информации. Особенно хочется отметить, как здорово у Ирины получилось увлечь и взрослых, и детей. Ирина очень внимательная, предупредительная и ответственная. Обширные знания, большой опыт и доброжелательность. Очень рекомендуем!
А
Артем
30 мая 2025
Я забронировал тур для своих 70-летних родителей и еще пары родственников. Родители были в восторге и потребовали, чтобы я оставил хороший отзыв, что и делаю!)))))
Т
Татьяна
16 мая 2025
Ирина отличный гид, способный одинаково увлекательно рассказывать про династию Тюдоров и мальчиков учащихся в школе Итон в наши дни) пунктуальная, аккуратный водитель, что важно, при поездках на загородные экскурсии. Очень комфортная машина. Мы остались очень довольны.
Роман
7 мая 2025
После обзорной экскурсии по Лондону на второй день поехали с Ириной по двум самым величественным замкам Англии – Виндзору и Хэмптон-Корту. И это был настоящий подарок для души!
M
Marina
7 мая 2025
Замечательная экскурсия! Ирина — потрясающий гид: очень эрудированная и внимательная. Благодаря её рассказам замок 'ожил', а исторические события стали по-настоящему захватывающими. Было невероятно интересно — большое спасибо Ирине за атмосферу и профессионализм!
С
Сергей
30 апр 2025
25 апреля экскурсовод Ирина провела для нас замечательную экскурсию «Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор». Ирина - очень знающий и увлеченный рассказчик, прекрасный и дущнвный человек и очень
Входит в следующие категории Лондона
