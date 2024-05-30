И Ирина Чем славен Гринвич Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день

С Светлана Чем славен Гринвич Содержательная и интересная экскурсия. Анна поделилась своими обширными знаниями по истории и культуре и большой любовью к Гринвичу. Кроме того помогла решить ряд общих туристических вопросов.

А Алексей Чем славен Гринвич Великолепная прогулка, приятное общение с Анной, отличные фотографии и вкусное пирожное в кафе. Анна, спасибо Вам большое еще раз за прекрасно проведенное время!