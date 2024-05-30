1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
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10%
Индивидуальная
5 часов
Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории
Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Начало: В центре Лондона
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
320£288 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 мая 2024Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
- ССветлана15 октября 2023Содержательная и интересная экскурсия. Анна поделилась своими обширными знаниями по истории и культуре и большой любовью к Гринвичу. Кроме того помогла решить ряд общих туристических вопросов.
- ААлексей17 мая 2023Великолепная прогулка, приятное общение с Анной, отличные фотографии и вкусное пирожное в кафе. Анна, спасибо Вам большое еще раз за прекрасно проведенное время!
- ЕЕлена27 июля 2019Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по ТемзеЭкскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Гринвич»
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