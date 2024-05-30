Экскурсии в Гринвич

Найдено 3 экскурсии в категории «Гринвич» в Лондоне на русском языке, цены от £200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славен Гринвич
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
Гринвич: королевский район Лондона
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории
Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Начало: В центре Лондона
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
320£288 за всё до 10 чел.
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чем славен Гринвич
    Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Чем славен Гринвич
    Содержательная и интересная экскурсия. Анна поделилась своими обширными знаниями по истории и культуре и большой любовью к Гринвичу. Кроме того помогла решить ряд общих туристических вопросов.
  • А
    Алексей
    17 мая 2023
    Чем славен Гринвич
    Великолепная прогулка, приятное общение с Анной, отличные фотографии и вкусное пирожное в кафе. Анна, спасибо Вам большое еще раз за прекрасно проведенное время!
  • Е
    Елена
    27 июля 2019
    Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
    Экскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Гринвич»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чем славен Гринвич
  2. Гринвич: королевский район Лондона
  3. По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Гринвич" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 288 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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