На речной прогулке вы познакомитесь с достопримечательностями, которые сформировали облик и историю города. Услышите рассказы о морских подвигах, холодных лондонских зимах и петушиных боях.
Эта экскурсия может стать первым знакомством с Лондоном или пополнить коллекцию знаний при очередном осмотре столицы — ведь с воды город открывается по-новому.
Эта экскурсия может стать первым знакомством с Лондоном или пополнить коллекцию знаний при очередном осмотре столицы — ведь с воды город открывается по-новому.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Район Сити — финансовый центр столицы, где зарождалась её история.
- Британский парламент — комплекс в готическом стиле с символом страны — Биг-Беном.
- Лондонский глаз — колесо обозрения, с которым связано много курьёзных историй.
- Мост Ватерлоо — названный в честь победы над Наполеоном.
- Театр «Глобус», где до сих пор регулярно проходят постановки по произведениям Шекспира.
- Галерея «Тейт Модерн», которая расположилась в здании бывшей электростанции.
- Собор Святого Павла — место коронаций, прощаний с государственными деятелями и захоронения знаменитых личностей.
- Военный крейсер «Белфаст», принявший участие в бою у Нордкапа, а также в операции «Нептун» и Корейской войне.
- Тауэрский мост — развод, которого вполне вероятно мы застанем.
- Гринвич — район, по которому мы совершим пешую прогулку, постоим на 2 полушариях земли одновременно, посетим местный маркет и при желании продегустируем эль в аутентичной пивоварне.
Вы узнаете:
- о великих морских подвигах и о том, что помогало морякам выдерживать по 200–300 дней в море и завоёвывать новые земли без системы навигации, часов и двигателей.
- самых холодных зимах в Лондоне и о том, как лондонцы не позволяли себе замёрзнуть, проводя на льду реки ярмарки, катаясь на коньках и играя в футбол.
- мостах над Темзой, которые видели предложения руки и сердца, а также самоубийства.
- разделении английского общества на высшее и низшее в зависимости от проживания на определённом берегу реки.
- развлечениях 16 века, включая петушиные и кулачные бои.
- пиратах в законе, пожаре в театре Шекспира и теориях, связанных с жизнью великого барда.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты на кораблик, в том числе для гида, — £20,5/взрослый и £10,5/детский.
- Дегустация эля бесплатная. По желанию вы можете заказать эль/пиво дополнительно — от £3.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 124 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучениемЗадать вопрос
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