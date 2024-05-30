Экскурсии Лондона об истории и архитектуре

Найдено 15 экскурсий в категории «История и архитектура» в Лондоне на русском языке, цены от £20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по лондонскому Тауэру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
21 июня в 09:00
22 июня в 13:30
£300 за всё до 10 чел.
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
£250 за всё до 5 чел.
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Прогулка по Mayfair
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости
Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair
Начало: В районе метро Green Park
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа
Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
21 июня в 09:00
22 июня в 13:00
£300 за всё до 15 чел.
Прогулка по Marylebone Village
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости
Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Bond Street
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: у выхода из метро Monument
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
Военный кабинет Черчилля
Индивидуальная
2 часа
Военный кабинет Черчилля
Посетить штаб-квартиру премьер-министра, почувствовать атмосферу эпохи и узнать о личности политика
Начало: На Парламентской площади
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Кингстон на Темзе - город королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Гринвич: королевский район Лондона
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории
Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Начало: В центре Лондона
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
320£288 за всё до 10 чел.
Дворец Хэмптон-корт: пиры, турниры и интриги королевского двора
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Дворец Хэмптон-корт: пиры, турниры и интриги королевского двора
Посетить загородный дворец английских монархов в окрестностях Лондона
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
£350 за всё до 6 чел.
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
Увидеть самый старый в мире жилой замок и незыблемые символы британской монархии
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
£350 за всё до 6 чел.
Тауэрский мост изнутри
Индивидуальная
1.5 часа
Тауэрский мост изнутри
Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты
Начало: у Тауэрского моста
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
£270 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
  • Л
    Любовь
    29 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
  • Я
    Яна Куприс
    24 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
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    обращает внимание на детали, что удерживает внимание. Мы посетили много разных по своей сути локаций - то были и пабы, и доки, здания школ и бывших складов, которые сейчас обрели новую жизнь. Наблюдая, как исторические места и постройки все переплетены внутри истории одного района. p.s. Идеально по времени - около двух часов, завершается в пабе, где можно воспользоваться уборной и отдохнуть.

    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
  • G
    Galina
    15 мая 2024
    Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
    Здравствуйте! 7 мая у нас была экскурсия в Лондонский Тауэр! Мы очень благодарны Владу за обстоятельную интересную экскурсию! Она сопровождалась
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    многочисленными историческими фактами! После этой экскурсиями мы получили много интересной информации! Влад очень внимательный, предупредительный, и по отношению к нам был очень вежливым! Ответил на все интересующиеся нас вопросы! Мы благодарны за эту творческую встречу!

  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!
  • Л
    Леонид
    28 апреля 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового
    Очень понравилась экскурсия. В Лондоне не первый раз, но Ирине удалось сделать экскурсию очень интересной и показать нам много нового
  • А
    Анна
    22 апреля 2024
    Экскурсия по лондонскому Тауэру
    Мы были в восторге от экскурсии. Ольга профессионал своего дела. Узнали много нового и интересного об истории Лондона и Англии.
  • Я
    Яков
    21 апреля 2024
    Прогулка по Marylebone Village
    Это была настоящая лондонская прогулка - под зонтиками). Татьяна - живая, заинтересованная, легкая в общении и весьма знающая: это и исторические
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    факты, и особенности архитектуры, искусства, и меткие бытовые наблюдения. У Татьяны есть свои «секретные) места в Marylebone, когда можно «нырнуть» в переулок, и откроется другое пространство, неожиданное и запоминающееся. В результате, этот замечательный сам по себе район оживает, наполняется деталями и уже становится немного вашим, другим. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
    Влад замечательный гид, он сделал нашу поездку в Лондонский замок незабываемой. Влад увлекательно рассказывал истории, захватывая внимание не только взрослых,
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    но и нашего девятилетнего сына. Этот день стал лучшим благодаря его профессионализму и таланту рассказчика. Влад отлично знает историю и был готов ответить на все наши вопросы. Благодаря ему мы получили массу удовольствия от этой экскурсии. Спасибо, Влад!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «История и архитектура»

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