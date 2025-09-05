Откройте для себя один из самых символичных памятников Великобритании. Лондонский Тауэр хранит историю с XI века и скрывает легенды королей, узников и стражей. Вас ждёт встреча с королевскими регалиями и атмосферой средневековой крепости.
Описание билетаКрепость с тысячелетней историей Совершите прогулку по Лондонскому Тауэру — объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенному в 1086 году Вильгельмом Завоевателем. Эта неприступная крепость была королевским дворцом и печально известной тюрьмой, а сегодня хранит тайны британской истории. Прогуляйтесь по Тауэр-Грин, где были казнены многие люди, включая двух жён Генриха VIII, и понаблюдайте за воронами — «стражами Тауэра». Вы также сможете зайти внутрь крепости и услышать увлекательные истории от йоменов-стражников. Королевские регалии Приготовьтесь увидеть самую большую действующую коллекцию королевских регалий в мире. Полюбуйтесь 23 578 драгоценными камнями, включая Императорскую корону с 2868 бриллиантами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и 5 рубинами. Важная информация:
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Время работы: часы открытия и закрытия Лондонского Тауэра могут меняться; последний вход — за 1 час до закрытия.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Стандартный вход в Лондонский Тауэр
- Публичные экскурсии с йоменами-стражниками
- Вход на выставки, включая королевские регалии
- Детские игровые маршруты
- Печатные карты (доступны у билетной кассы и на входах)
- Неограниченный бесплатный Wi-Fi на территории
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
- Еда и напитки
- Транспорт до места и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: ГВ5Ф+6ЖВ Лондон, Великобритания
Завершение: GW5F+6JV Лондон, Великобритания
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Не допускается: багаж или большие сумки
- Время работы: часы открытия и закрытия Лондонского Тауэра могут меняться последний вход - за 1 час до закрытия
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Больше всего меня впечатлили королевские регалии. Это действительно потрясающе! Очень рекомендую бесплатные экскурсии.
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Р
Мы были в полном восторге от сокровищ короны — столько истории в одном месте!
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А
Столько истории и всего интересного! Было приятно гулять не спеша. В кафе здорово было зайти, чтобы перекусить и согреться после прогулки в холодную погоду.
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Н
Место очень интересное, есть что посмотреть и чем заняться. Людей много, но для такого популярного места это вполне ожидаемо
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