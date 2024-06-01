Экскурсии в Тауэр и Тауэрский мост

Найдено 10 экскурсий в категории «Тауэр» в Лондоне на русском языке, цены от £6. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по лондонскому Тауэру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
21 июня в 09:00
22 июня в 13:30
£300 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
🚶 Пешая
Аудиогид
4 часа
3 отзыва
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
£250 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£200 за всё до 8 чел.
Всё самое важное в Лондоне и о нём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
4 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
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    изменила мое восприятие об Англии. Красивая и легкая девушка с глубокими знаниями и интересной их подачей. Если вы хотите полюбить Англию, то вам к Дарье и ее искусству донести лучшее!)) P.S. прекрасное время в Лондоне по гастрономическим местам -это так же благодаря Дарье! Спасибо!

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
    С большим удовольствием прогулялись по улицам Лондона в сопровождении Ирины. Увидели места мимо которых точно бы прошли мимо. Экскурсия очень интересная, познавательная. Большое спасибо!
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
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    не банально, приправлено необычными фактами, хотя рассказчик все же звучит немного нудновато. В любом случае для первого самостоятельного знакомства супер гид!

  • G
    Galina
    15 мая 2024
    Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
    Здравствуйте! 7 мая у нас была экскурсия в Лондонский Тауэр! Мы очень благодарны Владу за обстоятельную интересную экскурсию! Она сопровождалась
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    многочисленными историческими фактами! После этой экскурсиями мы получили много интересной информации! Влад очень внимательный, предупредительный, и по отношению к нам был очень вежливым! Ответил на все интересующиеся нас вопросы! Мы благодарны за эту творческую встречу!

  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Всё самое важное в Лондоне и о нём
    Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные
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    с разными местами в Лондоне. На наши вопросы был всегда хороший ответ. Мы ещё долго обсуждали после новые детали и впечатления. Было интересно. Спасибо большое, Богдан.

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно! Мы встретились в
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    центре Лондона, погуляли по city of Westminster (Trafalgar square, Saint James Park, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey). Затем доехали до района City на красном двухэтажном автобусе. Посмотрели London Tower и Tower Bridge. Нам повезло увидеть развод Tower Bridge! Дарья увлекательно и интересно подает информацию. Мы узнали много нового про английских королей, политическое устройство страны и про привычки и обычаи жителей Лондона. Экскурсия также подойдет для тех, кто хочет посмотреть главные достопримечательности Лондона за один день. Очень рекомендую сходить на экскурсию с Дарьей!

    Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!
  • Y
    Yuri
    29 апреля 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Все понравилось, но маршрут мы только за три подхода осилили:)
  • А
    Анна
    22 апреля 2024
    Экскурсия по лондонскому Тауэру
    Мы были в восторге от экскурсии. Ольга профессионал своего дела. Узнали много нового и интересного об истории Лондона и Англии.
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
    Влад замечательный гид, он сделал нашу поездку в Лондонский замок незабываемой. Влад увлекательно рассказывал истории, захватывая внимание не только взрослых,
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    но и нашего девятилетнего сына. Этот день стал лучшим благодаря его профессионализму и таланту рассказчика. Влад отлично знает историю и был готов ответить на все наши вопросы. Благодаря ему мы получили массу удовольствия от этой экскурсии. Спасибо, Влад!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Тауэр»

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  1. Экскурсия по лондонскому Тауэру
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  3. Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
  4. Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Тауэр" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 6 до 300. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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