2 отзыва оставили туристы

Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании.
Именно здесь 65 лет назад состоялась коронация Елизаветы II, a в 2011 году венчались ее внук, принц Уильям, читать дальшеуменьшить
и Кэтрин Миддлтон.
На экскурсии вы проникнете в сердце английской культуры: услышите о войне Алой и Белой Розы, соперничестве Елизаветы I и Марии Стюарт, достижениях Исаака Ньютона и Стивена Хокинга. Все эти истории откроются здесь — под резными готическими сводами Вестминстерского аббатства.
В аббатстве, которое по праву считается шедевром готической архитектуры 12 — 15 веков, вы рассмотрите самую старую мебель Великобритании, которая до сих используется, — Коронационное кресло. Здесь же находятся гробницы английских монархов времен Средневековья, королевы Елизаветы I и ее соперницы Марии Стюарт, королевы Шотландии. Кроме монархов в Вестминстерском аббатстве захоронены выдающиеся деятели науки и искусства, прославившие Британию. Например, в «уголке поэтов» покоятся писатели Чарльз Диккенс и Pедьярд Киплинг, а памятник Исааку Ньютону соседствует с надгробной плитой Чарльза Дарвина и могилой физика-теоретика Стивена Хокинга, погребенного в аббатстве в 2018 году. Обо всех этих знаковых личностях мы, конечно же, поговорим на экскурсии.
Захватывающие страницы истории Англии
В стенах аббатства я расскажу о кровавой войне Алой и Белой Розы, о том, кто в ней всё-таки победил и что случилось с пропавшими маленькими принцами. Вы увидите место, где покоились останки Оливера Кромвеля, предводителя Английской революции (а узнав, что с ними случилось после, придете в ужас!). Кроме того, мы сможем поприсутствовать на англиканской службе, посетить первую в мире могилу Неизвестного воина и осмотреть красивейший резной потолок часовни Богоматери, где собираются на богослужения рыцари одного из высших орденов Британии — ордена Бани.
В конце экскурсии я отвечу на все ваши вопросы, связанные с Лондоном, порекомендую места для перекуса или сытного обеда. А почитателям английской истории в качестве бонуса я могу прислать список лучших британских исторических фильмов и сериалов.
Организационные детали
Посещение аббатства
Я работаю с группами до 10 человек включительно
Обратите ваше внимание, что по воскресеньям аббатство закрыто для туристов, поэтому экскурсию стоит бронировать на любой день с понедельника по субботу. Иногда аббатство закрывается на различные мероприятия, но перед подтверждением экскурсии я всегда проверяю такие моменты на веб-сайте аббатства.
Рекомендуемое время посещения аббатсва: утром с 9:30 до 12:00 или после обеда с 13:00 до 14:00
У тех, кто бронирует экскурсию на 14:00, после ее окончания будет возможность остаться в аббатстве на вечернюю молитву. Начало англиканской службы в 17:00. Иногда бывает изменения времени начала, но я все заранее проверяю на сайте.
Покупка билетов
Билеты в Вестминстерское аббатство нужно бронировать заранее. Для групп до 6 чел. — на официальном сайте аббатства для индивидуальных путешественников. Для групп от 6 чел. — через специальный портал аббатства для групповых бронирований. Для этого на портале нужно пройти регистрацию. Максимальное количество человек в группе — 20.
Стоимость входных билетов: взрослый — £36, пенсионеры (60+) — £33, детский билет (6-16 лет) — £14, детям от 0 до 5 лет — бесплатно. Гиду билет не нужен. Семейные билеты: 1 взрослый + 1 ребенок — £36.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 685 туристов
Я молодой и энергичный гид, являюсь счастливoй обладательницeй «Синего Значка» (высшaя квалификация гида). Мой девиз — «я найду общий язык с каждым!» Имею многолетний стаж работы с людьми разных возрастов и социальных групп, высшее историческoe и педагогическое образование и 8-летний опыт работы с детьми. Позвольте поделиться с вами моей любовью к Великобритании и Лондону, этому неповторимому и динамичному городу!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalya
Экскурсия по Вестминстерскому аббатству превзошла все ожидания благодаря нашему гиду Ольге. Ее глубокие знания о каждом аспекте аббатства и его истории были поистине впечатляющими. Чувствовалось, что она не просто делится читать дальшеуменьшить
информацией, но и искренне увлечена своим делом. Ее энтузиазм был заразителен и сделал экскурсию живой и запоминающейся. Мы не только узнали много нового, но и смогли прочувствовать атмосферу этого исторического места благодаря ее мастерству. Настоятельно рекомендуем посетить экскурсию именно с Ольгой. Общение с Ольгой еще до нашего приезда в Лондон было очень уважительно с ее стороны: она вовремя отвечала на наши просьбы, также позаботилась о приобретении билетов в аббатство заранее. Мы очень благодарны.
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Е
Евгения
Большое спасибо Ольге! Несмотря на то, что мы опоздали на 20 минут, нам провели очень интересную и познавательную экскурсию, три часа пролетели незаметно. Так же мы получили огромное количество полезной информации, рекомендаций сериалов и фильмов. Очень довольны!
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Т
Татьяна
Спасибо нашему гиду Ольге) Она больше, чем просто гид. Во время экскурсии было интересно и взрослым и детям. Ольга посоветовала где можно пообедать после экскурсии, заранее купила билеты, не просто читать дальшеуменьшить
рассказала интересное про Вестминстерское аббатство, а смогла заинтересовать нас историей Англии; указать на нюансы, которые просто туристом не заметишь и не обратишь внимания; помогла решить текущие вопросы, это и сувениры, общение с продавцами, обменники, банкоматы; даже какая погода будет во время экскурсии и подсказать как лучше одеться! Это очень внимательный, ответственный, организованный человек! Не ожидали получить от гида столько заботы! Профессионал своего дела!
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Ю
Юлия
Ольга - прекрасный гид. Открытый, улыбчивый, всегда готовый помочь человек. Знает ответы на все вопросы. Дала нам кучу советов и рекомендаций, которыми мы воспользовались и остались довольны. Мы вам настоятельно рекомендуем. И обязательно вернемся в Лондон и воспользуемся услугами Ольги.
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A
Angela
Скажу кратко- Ольга по 10и балльной системе заслуживает все 15 баллов. Отличный знающий экскурсовод, не пожалеете. Очень рекомендую!!!
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О
Олеся
Все сухо, лаконично. В меру интересно.
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