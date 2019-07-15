2 отзыва оставили туристы

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Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты

Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£210 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Olga
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Olga – Гид по Лондону
Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь ⛪ и главная усыпальница Великобритании.

Именно здесь 65 лет назад состоялась коронация королевы Елизаветы II, a в 2011 году венчались внук Её Величества, принц Уильям, и Кэтрин Миддлтон.

На экскурсии 🧭 вы проникнете в сердце английской культуры: услышите о войне Алой и Белой Розы, соперничестве Елизаветы I и Марии Стюарт, достижениях Исаака Ньютона и Стивена Хокинга.

Все эти истории 📖 откроются здесь — под резными готическими сводами Вестминстерского аббатства.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты

Что вас ожидает

Всё, что нужно знать о Вестминстерском аббатстве
В аббатстве, которое по праву считается шедевром готической архитектуры 12 — 15 веков, вы рассмотрите самую старую мебель Великобритании, которая до сих используется, — Коронационное кресло. Здесь же находятся гробницы английских монархов времен Средневековья, королевы Елизаветы I и ее соперницы Марии Стюарт, королевы Шотландии. Кроме монархов в Вестминстерском аббатстве захоронены выдающиеся деятели науки и искусства, прославившие Британию. Например, в «уголке поэтов» покоятся писатели Чарльз Диккенс и Pедьярд Киплинг, а памятник Исааку Ньютону соседствует с надгробной плитой Чарльза Дарвина и могилой физика-теоретика Стивена Хокинга, погребенного в аббатстве в 2018 году. Обо всех этих знаковых личностях мы, конечно же, поговорим на экскурсии.

Захватывающие страницы истории Англии
В стенах аббатства я расскажу о кровавой войне Алой и Белой Розы, о том, кто в ней всё-таки победил и что случилось с пропавшими маленькими принцами. Вы увидите место, где покоились останки Оливера Кромвеля, предводителя Английской революции (а узнав, что с ними случилось после, придете в ужас!). Кроме того, мы сможем поприсутствовать на англиканской службе, посетить первую в мире могилу Неизвестного воина и осмотреть красивейший резной потолок часовни Богоматери, где собираются на богослужения рыцари одного из высших орденов Британии — ордена Бани.

В конце экскурсии я отвечу на все ваши вопросы, связанные с Лондоном, порекомендую места для перекуса или сытного обеда. А почитателям английской истории в качестве бонуса я могу прислать список лучших британских исторических фильмов и сериалов.

Организационные детали

Посещение аббатства

  • Обратите ваше внимание, что по воскресеньям аббатство закрыто для туристов, поэтому экскурсию стоит бронировать на любой день с понедельника по субботу. Иногда аббатство закрывается на различные мероприятия, но перед подтверждением экскурсии я всегда проверяю такие моменты на веб-сайте аббатства.
  • Рекомендуемое время посещения аббатсва: утром с 9:30 до 12:00 или после обеда с 13:00 до 14:00
  • У тех, кто бронирует экскурсию на 14:00, после ее окончания будет возможность остаться в аббатстве на вечернюю молитву. Начало англиканской службы в 17:00. Иногда бывает изменения времени начала, но я все заранее проверяю на сайте.

Покупка билетов

  • Входные билеты рекомендую приобрести на месте в аббатсве в день экскурсии. Со мной вы сможете купить билеты в отдельной кассе и пройти без очереди, используя специальный вход (с понедельника по пятницу).
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — £22, пенсионеры (60+) — £17, детский билет (6-16 лет) — £9, детям от 0 до 5 лет — бесплатно. Гиду билет не нужен. Семейные билеты: 2 взрослых + 1 ребенок — £40, 2 взрослых + 2 ребенка — £45, 1 взрослый + 1 ребенок — £20, 1 взрослый + 2 ребенка — £25.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Я молодой и энергичный гид, являюсь счастливoй обладательницeй «Синего Значка» (высшaя квалификация гида). Мой девиз — «я найду общий язык с каждым!» Имею многолетний стаж работы с людьми разных возрастов и социальных групп, высшее историческoe и педагогическое образование и 8-летний опыт работы с детьми. Позвольте поделиться с вами моей любовью к Великобритании и Лондону, этому неповторимому и динамичному городу!
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2 отзыва оставили туристы

15 июля 2019
Все сухо, лаконично. В меру интересно.
6 января 2019
Ольга - прекрасный гид. Открытый, улыбчивый, всегда готовый помочь человек. Знает ответы на все вопросы. Дала нам кучу советов и рекомендаций, которыми мы воспользовались и остались довольны. Мы вам настоятельно рекомендуем. И обязательно вернемся в Лондон и воспользуемся услугами Ольги.

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