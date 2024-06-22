2 отзыва оставили туристы

Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании.Именно здесь 65 лет назад состоялась коронация Елизаветы II, a в 2011 году венчались ее внук, принц Уильям,

и Кэтрин Миддлтон. На экскурсии вы проникнете в сердце английской культуры: услышите о войне Алой и Белой Розы, соперничестве Елизаветы I и Марии Стюарт, достижениях Исаака Ньютона и Стивена Хокинга. Все эти истории откроются здесь — под резными готическими сводами Вестминстерского аббатства.

Описание экскурсии

Всё, что нужно знать о Вестминстерском аббатстве

В аббатстве, которое по праву считается шедевром готической архитектуры 12 — 15 веков, вы рассмотрите самую старую мебель Великобритании, которая до сих используется, — Коронационное кресло. Здесь же находятся гробницы английских монархов времен Средневековья, королевы Елизаветы I и ее соперницы Марии Стюарт, королевы Шотландии. Кроме монархов в Вестминстерском аббатстве захоронены выдающиеся деятели науки и искусства, прославившие Британию. Например, в «уголке поэтов» покоятся писатели Чарльз Диккенс и Pедьярд Киплинг, а памятник Исааку Ньютону соседствует с надгробной плитой Чарльза Дарвина и могилой физика-теоретика Стивена Хокинга, погребенного в аббатстве в 2018 году. Обо всех этих знаковых личностях мы, конечно же, поговорим на экскурсии.

Захватывающие страницы истории Англии

В стенах аббатства я расскажу о кровавой войне Алой и Белой Розы, о том, кто в ней всё-таки победил и что случилось с пропавшими маленькими принцами. Вы увидите место, где покоились останки Оливера Кромвеля, предводителя Английской революции (а узнав, что с ними случилось после, придете в ужас!). Кроме того, мы сможем поприсутствовать на англиканской службе, посетить первую в мире могилу Неизвестного воина и осмотреть красивейший резной потолок часовни Богоматери, где собираются на богослужения рыцари одного из высших орденов Британии — ордена Бани.

В конце экскурсии я отвечу на все ваши вопросы, связанные с Лондоном, порекомендую места для перекуса или сытного обеда. А почитателям английской истории в качестве бонуса я могу прислать список лучших британских исторических фильмов и сериалов.

Организационные детали

Посещение аббатства

Я работаю с группами до 10 человек включительно

Обратите ваше внимание, что по воскресеньям аббатство закрыто для туристов, поэтому экскурсию стоит бронировать на любой день с понедельника по субботу. Иногда аббатство закрывается на различные мероприятия, но перед подтверждением экскурсии я всегда проверяю такие моменты на веб-сайте аббатства.

Рекомендуемое время посещения аббатсва: утром с 9:30 до 12:00 или после обеда с 13:00 до 14:00

У тех, кто бронирует экскурсию на 14:00, после ее окончания будет возможность остаться в аббатстве на вечернюю молитву. Начало англиканской службы в 17:00. Иногда бывает изменения времени начала, но я все заранее проверяю на сайте.

Покупка билетов

Билеты в Вестминстерское аббатство нужно бронировать заранее. Для групп до 6 чел. — на официальном сайте аббатства для индивидуальных путешественников. Для групп от 6 чел. — через специальный портал аббатства для групповых бронирований. Для этого на портале нужно пройти регистрацию. Максимальное количество человек в группе — 20.