2 отзыва оставили туристы

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Всё, что нужно знать о Вестминстерском аббатстве

В аббатстве, которое по праву считается шедевром готической архитектуры 12 — 15 веков, вы рассмотрите самую старую мебель Великобритании, которая до сих используется, — Коронационное кресло. Здесь же находятся гробницы английских монархов времен Средневековья, королевы Елизаветы I и ее соперницы Марии Стюарт, королевы Шотландии. Кроме монархов в Вестминстерском аббатстве захоронены выдающиеся деятели науки и искусства, прославившие Британию. Например, в «уголке поэтов» покоятся писатели Чарльз Диккенс и Pедьярд Киплинг, а памятник Исааку Ньютону соседствует с надгробной плитой Чарльза Дарвина и могилой физика-теоретика Стивена Хокинга, погребенного в аббатстве в 2018 году. Обо всех этих знаковых личностях мы, конечно же, поговорим на экскурсии.

Захватывающие страницы истории Англии

В стенах аббатства я расскажу о кровавой войне Алой и Белой Розы, о том, кто в ней всё-таки победил и что случилось с пропавшими маленькими принцами. Вы увидите место, где покоились останки Оливера Кромвеля, предводителя Английской революции (а узнав, что с ними случилось после, придете в ужас!). Кроме того, мы сможем поприсутствовать на англиканской службе, посетить первую в мире могилу Неизвестного воина и осмотреть красивейший резной потолок часовни Богоматери, где собираются на богослужения рыцари одного из высших орденов Британии — ордена Бани.

В конце экскурсии я отвечу на все ваши вопросы, связанные с Лондоном, порекомендую места для перекуса или сытного обеда. А почитателям английской истории в качестве бонуса я могу прислать список лучших британских исторических фильмов и сериалов.