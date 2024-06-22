2 отзыва оставили туристы

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Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты

Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
Вестминстерское аббатство — важнейший собор страны, королевская коронационная церковь и главная усыпальница Великобритании.

Именно здесь 65 лет назад состоялась коронация Елизаветы II, a в 2011 году венчались ее внук, принц Уильям,
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и Кэтрин Миддлтон.

На экскурсии вы проникнете в сердце английской культуры: услышите о войне Алой и Белой Розы, соперничестве Елизаветы I и Марии Стюарт, достижениях Исаака Ньютона и Стивена Хокинга. Все эти истории откроются здесь — под резными готическими сводами Вестминстерского аббатства.

4.9
6 отзывов
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты

Описание экскурсии

Всё, что нужно знать о Вестминстерском аббатстве

В аббатстве, которое по праву считается шедевром готической архитектуры 12 — 15 веков, вы рассмотрите самую старую мебель Великобритании, которая до сих используется, — Коронационное кресло. Здесь же находятся гробницы английских монархов времен Средневековья, королевы Елизаветы I и ее соперницы Марии Стюарт, королевы Шотландии. Кроме монархов в Вестминстерском аббатстве захоронены выдающиеся деятели науки и искусства, прославившие Британию. Например, в «уголке поэтов» покоятся писатели Чарльз Диккенс и Pедьярд Киплинг, а памятник Исааку Ньютону соседствует с надгробной плитой Чарльза Дарвина и могилой физика-теоретика Стивена Хокинга, погребенного в аббатстве в 2018 году. Обо всех этих знаковых личностях мы, конечно же, поговорим на экскурсии.

Захватывающие страницы истории Англии

В стенах аббатства я расскажу о кровавой войне Алой и Белой Розы, о том, кто в ней всё-таки победил и что случилось с пропавшими маленькими принцами. Вы увидите место, где покоились останки Оливера Кромвеля, предводителя Английской революции (а узнав, что с ними случилось после, придете в ужас!). Кроме того, мы сможем поприсутствовать на англиканской службе, посетить первую в мире могилу Неизвестного воина и осмотреть красивейший резной потолок часовни Богоматери, где собираются на богослужения рыцари одного из высших орденов Британии — ордена Бани.

В конце экскурсии я отвечу на все ваши вопросы, связанные с Лондоном, порекомендую места для перекуса или сытного обеда. А почитателям английской истории в качестве бонуса я могу прислать список лучших британских исторических фильмов и сериалов.

Организационные детали

Посещение аббатства

  • Я работаю с группами до 10 человек включительно
  • Обратите ваше внимание, что по воскресеньям аббатство закрыто для туристов, поэтому экскурсию стоит бронировать на любой день с понедельника по субботу. Иногда аббатство закрывается на различные мероприятия, но перед подтверждением экскурсии я всегда проверяю такие моменты на веб-сайте аббатства.
  • Рекомендуемое время посещения аббатсва: утром с 9:30 до 12:00 или после обеда с 13:00 до 14:00
  • У тех, кто бронирует экскурсию на 14:00, после ее окончания будет возможность остаться в аббатстве на вечернюю молитву. Начало англиканской службы в 17:00. Иногда бывает изменения времени начала, но я все заранее проверяю на сайте.

Покупка билетов

Билеты в Вестминстерское аббатство нужно бронировать заранее. Для групп до 6 чел. — на официальном сайте аббатства для индивидуальных путешественников. Для групп от 6 чел. — через специальный портал аббатства для групповых бронирований. Для этого на портале нужно пройти регистрацию. Максимальное количество человек в группе — 20.

  • Стоимость входных билетов: взрослый — £36, пенсионеры (60+) — £33, детский билет (6-16 лет) — £14, детям от 0 до 5 лет — бесплатно. Гиду билет не нужен. Семейные билеты: 1 взрослый + 1 ребенок — £36.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 685 туристов
Я молодой и энергичный гид, являюсь счастливoй обладательницeй «Синего Значка» (высшaя квалификация гида). Мой девиз — «я найду общий язык с каждым!» Имею многолетний стаж работы с людьми разных возрастов и социальных групп, высшее историческoe и педагогическое образование и 8-летний опыт работы с детьми. Позвольте поделиться с вами моей любовью к Великобритании и Лондону, этому неповторимому и динамичному городу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия по Вестминстерскому аббатству превзошла все ожидания благодаря нашему гиду Ольге. Ее глубокие знания о каждом аспекте аббатства и его истории были поистине впечатляющими. Чувствовалось, что она не просто делится
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информацией, но и искренне увлечена своим делом. Ее энтузиазм был заразителен и сделал экскурсию живой и запоминающейся. Мы не только узнали много нового, но и смогли прочувствовать атмосферу этого исторического места благодаря ее мастерству. Настоятельно рекомендуем посетить экскурсию именно с Ольгой.
Общение с Ольгой еще до нашего приезда в Лондон было очень уважительно с ее стороны: она вовремя отвечала на наши просьбы, также позаботилась о приобретении билетов в аббатство заранее.
Мы очень благодарны.

Экскурсия по Вестминстерскому аббатству превзошла все ожидания благодаря нашему гиду Ольге. Ее глубокие знания о каждом
Экскурсия по Вестминстерскому аббатству превзошла все ожидания благодаря нашему гиду Ольге. Ее глубокие знания о каждом
Экскурсия по Вестминстерскому аббатству превзошла все ожидания благодаря нашему гиду Ольге. Ее глубокие знания о каждом
Экскурсия по Вестминстерскому аббатству превзошла все ожидания благодаря нашему гиду Ольге. Ее глубокие знания о каждом
Экскурсия по Вестминстерскому аббатству превзошла все ожидания благодаря нашему гиду Ольге. Ее глубокие знания о каждом
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Е
Большое спасибо Ольге! Несмотря на то, что мы опоздали на 20 минут, нам провели очень интересную и познавательную экскурсию, три часа пролетели незаметно. Так же мы получили огромное количество полезной информации, рекомендаций сериалов и фильмов. Очень довольны!
Большое спасибо Ольге! Несмотря на то, что мы опоздали на 20 минут, нам провели очень интересную
Большое спасибо Ольге! Несмотря на то, что мы опоздали на 20 минут, нам провели очень интересную
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Т
Спасибо нашему гиду Ольге) Она больше, чем просто гид. Во время экскурсии было интересно и взрослым и детям. Ольга посоветовала где можно пообедать после экскурсии, заранее купила билеты, не просто
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рассказала интересное про Вестминстерское аббатство, а смогла заинтересовать нас историей Англии; указать на нюансы, которые просто туристом не заметишь и не обратишь внимания; помогла решить текущие вопросы, это и сувениры, общение с продавцами, обменники, банкоматы; даже какая погода будет во время экскурсии и подсказать как лучше одеться! Это очень внимательный, ответственный, организованный человек! Не ожидали получить от гида столько заботы! Профессионал своего дела!

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Ю
Ольга - прекрасный гид. Открытый, улыбчивый, всегда готовый помочь человек. Знает ответы на все вопросы. Дала нам кучу советов и рекомендаций, которыми мы воспользовались и остались довольны. Мы вам настоятельно рекомендуем. И обязательно вернемся в Лондон и воспользуемся услугами Ольги.
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A
Скажу кратко- Ольга по 10и балльной системе заслуживает все 15 баллов. Отличный знающий экскурсовод, не пожалеете. Очень рекомендую!!!
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О
Все сухо, лаконично. В меру интересно.
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Входит в следующие категории Лондона

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