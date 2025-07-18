Благодаря литературе и кинo Хэмптон-корт и Виндзор более чем известны: посетителей здесь едва ли не столько же, сколько в Тауэре. В немалой степени их привлекательность обусловлена историей и коронованными жильцами. На экскурсии вы прикоснётесь к эпохе тюдоровской Англии и рассмотрите один из самых выдающихся дворцов того времени. А затем мы исследуем самый старый и крупный жилой замок в мире.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хэмптон-корт

Здесь снималась большая часть сцен фильма «Фаворитка» о жизни королевы Анны, а также «Молодая Виктория» и «Шерлок Холмс: Игра теней». В замке также проходила съёмка эпизодов из великолепных картин о династии Тюдоров: «Волчий зал», «Последняя из рода Болейн», «Тюдоры». Ведь значимая часть событий, отображённых в этих кинолентах, исторически происходила в Хэмптон-корте, вотчине кардинала Уолси, впоследствии ставшей любимым замком короля Генриха VIII. Впрочем, не его одного.

Мы пройдём по знаковым местам замка, погружаясь в тайны придворных интриг и дворцовых переворотов. А также увидим первый в истории человечества теннисный корт, играть на котором сейчас удостаивается не всякий.

Виндзор

В получасе езды от Хэмптон-корта вы посетите ещё одну знаковую резиденцию британских монархов. До сих пор в замковой церкви Святого Георга проводятся королевские церемонии. Здесь же находится штаб-квартира Ордена Подвязки, высшего рыцарского ордена Великобритании и одного из старейших орденов в мире.

Замок также является излюбленным местом кинематографистов, хотя и несколько уступает в этом Хэмптон-корту. Фильмы, снимавшиеся в стенах замка, большей частью документальные: «Королевские дворцы: Виндзорский замок», «Виктория», «Принцесса Диана: в поисках счастья» и другие.

Организационные детали