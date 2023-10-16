Отправиться в предместье Лондона и побывать в знаменитых резиденциях британских монархов
На экскурсии вы прикоснётесь к эпохе тюдоровской Англии и рассмотрите один из самых выдающихся дворцов того времени. А затем мы исследуем самый старый и крупный жилой замок в мире.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Хэмптон-корт
Здесь снималась большая часть сцен фильма «Фаворитка» о жизни королевы Анны, а также «Молодая Виктория» и «Шерлок Холмс: Игра теней». В замке также проходила съёмка эпизодов из великолепных картин о династии Тюдоров: «Волчий зал», «Последняя из рода Болейн», «Тюдоры». Ведь значимая часть событий, отображённых в этих кинолентах, исторически происходила в Хэмптон-корте, вотчине кардинала Уолси, впоследствии ставшей любимым замком короля Генриха VIII. Впрочем, не его одного.
Мы пройдём по знаковым местам замка, погружаясь в тайны придворных интриг и дворцовых переворотов. А также увидим первый в истории человечества теннисный корт, играть на котором сейчас удостаивается не всякий.
Виндзор
В получасе езды от Хэмптон-корта вы посетите ещё одну знаковую резиденцию британских монархов. До сих пор в замковой церкви Святого Георга проводятся королевские церемонии. Здесь же находится штаб-квартира Ордена Подвязки, высшего рыцарского ордена Великобритании и одного из старейших орденов в мире.
Замок также является излюбленным местом кинематографистов, хотя и несколько уступает в этом Хэмптон-корту. Фильмы, снимавшиеся в стенах замка, большей частью документальные: «Королевские дворцы: Виндзорский замок», «Виктория», «Принцесса Диана: в поисках счастья» и другие.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz E-Class, транспортные услуги включены в стоимость
- При заказе экскурсии понадобится дополнительно купить входные билеты в Виндзор (£30) и в Хэмптон-корт (£26.30). Сделать это желательно заблаговременно, дабы избежать очередей при входе. Покупать билеты для гида не нужно.
- Я могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит £100.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.