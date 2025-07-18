Отправиться в предместье Лондона и побывать в знаменитых резиденциях британских монархов
Благодаря литературе и кинo Хэмптон-корт и Виндзор более чем известны: посетителей здесь едва ли не столько же, сколько в Тауэре. В немалой степени их привлекательность обусловлена историей и коронованными жильцами.
На экскурсии вы прикоснётесь к эпохе тюдоровской Англии и рассмотрите один из самых выдающихся дворцов того времени. А затем мы исследуем самый старый и крупный жилой замок в мире.
Здесь снималась большая часть сцен фильма «Фаворитка» о жизни королевы Анны, а также «Молодая Виктория» и «Шерлок Холмс: Игра теней». В замке также проходила съёмка эпизодов из великолепных картин о династии Тюдоров: «Волчий зал», «Последняя из рода Болейн», «Тюдоры». Ведь значимая часть событий, отображённых в этих кинолентах, исторически происходила в Хэмптон-корте, вотчине кардинала Уолси, впоследствии ставшей любимым замком короля Генриха VIII. Впрочем, не его одного.
Мы пройдём по знаковым местам замка, погружаясь в тайны придворных интриг и дворцовых переворотов. А также увидим первый в истории человечества теннисный корт, играть на котором сейчас удостаивается не всякий.
Виндзор
В получасе езды от Хэмптон-корта вы посетите ещё одну знаковую резиденцию британских монархов. До сих пор в замковой церкви Святого Георга проводятся королевские церемонии. Здесь же находится штаб-квартира Ордена Подвязки, высшего рыцарского ордена Великобритании и одного из старейших орденов в мире.
Замок также является излюбленным местом кинематографистов, хотя и несколько уступает в этом Хэмптон-корту. Фильмы, снимавшиеся в стенах замка, большей частью документальные: «Королевские дворцы: Виндзорский замок», «Виктория», «Принцесса Диана: в поисках счастья» и другие.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz E-Class, транспортные услуги включены в стоимость
При заказе экскурсии понадобится дополнительно купить входные билеты в Виндзор (30 фунтов) и в Хэмптон-корт (26.30 фунтов). Сделать это желательно заблаговременно, дабы избежать очередей при входе. Покупать билеты для гида не нужно.
Я могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит 200 фунтов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1968 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до читать дальшеуменьшить
футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё.
Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Ленар
Большое спасибо Богдану за экскурсию королевские замки Виндзор и Хэмптон😊 Были с нашей дочкой 14 лет и боялись что ей будет скучно. Но к нашему удивлению, дочка проявила большой интерес читать дальшеуменьшить
к правлению короля Генри 8 и его отношениям со своими женами. Узнали много нового. Обязательно в следующий приезд возьмем новые экскурсии с ним. Еще раз большое спасибо Богдану и водителю Олегу😊👍
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь
Это просто отличная экскурсия. Богдан подходит к предмету очень персонально, и профессионально. И просто легко и интересно рассказывал и для взрослого и для двух подростков 11 лет. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ева
Потрясающий гид Богдан, получили громадное удовольствие от маршрута и уровня подготовленности, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии на «Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор»